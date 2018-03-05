Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın bir ucundaki Türk Adası! Adada her şey Türklerin hâkimiyetinde...
Kamboçya'nın Koh Rong Adası'nda işletmelerden tutun da ada ulaşımına kadar hakimiyet Türklerde… Ama bu cennet adanın ne geçmişte ne günümüzde Türklerle veya Türkiye ile bir ilgisi var... Peki neden burası ‘Türk Adası’ olarak anılıyor? İşte Kamboçya'nın Türk Adası Koh Rong ile ilgili ilginç detaylar…
Kamboçya'nın Koh Rong Adası'nda işletmelerden tutun da ada ulaşımına kadar hakimiyet Türklerde… Ama bu cennet adanın ne geçmişte ne günümüzde Türklerle veya Türkiye ile bir ilgisi var... Peki neden burası ‘Türk Adası’ olarak anılıyor? İşte Kamboçya'nın Türk Adası Koh Rong ile ilgili ilginç detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
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Kamboçya'nın güneyinde, beyaz kumları ve turkuaz deniziyle büyüleyen ama hâlâ ilkel şartlarda yaşam koşullarının da olduğu bir ada Koh Rong.
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Burayı özel kılansa resmen Türk hâkimiyeti altında olması… Adada ana karadan aldığınız biletten tutun, bindiğiniz bota, eğlendiğiniz bara ve kaldığınız otele kadar neredeyse her şey Türklere ait.
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Yaklaşık yedi-sekiz yıl önce bu adayı keşfeden bir Türk ve Alman, ilk yerleşim yerini yapıyor ve sonra da olanlar oluyor.
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Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın ‘Türk adası’ olarak anılmasını sağlıyor. Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip.
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Koh Rong Adası'na gitmek için öncelikle Türkiye’den direkt seferler bulunuyor. Phnom Penh şehrine geliyorsunuz. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşılıyor.
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Türk nüfusu oldukça fazla Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'da Türk nüfusu oldukça fazla.
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Türklerin, adanın kurulmasında da büyük payları var. Bu adada işletmelerin bir kısmı Türklere ait, bir kısmında da Türkler çalışıyor.
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Başka bir deyişle Kamboçya’nın Türk adası… Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor.
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Lahmacundan menemene Türk mutfağı Tabii adada Türkler yaşayınca Koh Rong'a Türk mutfağı da girmiş.
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Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken Türk mutfağı adada yer edinmiş durumda.
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Yaşam çok ucuz Kamboçya'nın Türk adasında yaşam oldukça ucuz, günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurabilirsiniz.
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Ayrıca adada birçok aktivite yapılıyor. Su altına dalmak, adaları gezmek, adadaki kulüplerde eğlenmek…
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Elektrik yok Sadece turistlerin gelmesine rağmen ada hâlâ bakir ama elektrik yok!
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Jeneratör gece 2'de kapanıyor ve sabah 9'da açılıyor. Elektrik sabah 11'de tekrar gidiyor ve 13.30'da tekrar geliyor. En büyük sorunlardan biri de internet...
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Peki Koh Rong'da neler yapılır? Koh Rong su aktiviteleri için oldukça elverişli bir bölge… Çok sayıda ve farklı güzellikte olan plajlarına gidilebilir.
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Monkey Beach ve Secret Baach adanın en büyük sahili olan Long Beach, bembeyaz kumlara sahip.
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Birçok adanın yakınında yer almasının avantajını kullanılarak günübirlik ada turları yapılabilir. Daha geniş bir alan keşfederken aynı zamanda şnorkelle denizaltının farklı ve renkli yaşamına tanık olabilirsiniz.
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Değişik parkurlardan oluşan zipline etkinliği de tercihler arasında…
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Bu, yer yer ip üzerinde yürüyerek yer yer de ipte kayarak hem eğlenceli hem de adrenalin dolu bir aktivite…
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Parti Adası olarak da anılan Koh Rong, gece de oldukça renkli… Adanın farklı bölgelerinde kulüpler bulunuyor.
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Gecenin bir başka özelliği de denizde beliren fosforlu renkleriyle büyüleyici görünen planktonlardır.
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Denizin akıntısıyla hareket ederek dalgaları boyarlar ve çok etkileyici görüntüler sergilerler.
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Ada da Coco ve Tree House başta olmak üzere kalacak yer çok fazla...
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4 Dolar'dan başlayan oda fiyatları 60 Dolar'a kadar çıkıyor.
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Ayrıca Fransa, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerin survivor yarışmaları Koh Rong Adası'nda yapılıyor.