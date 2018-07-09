Dünyadaki en ilginç ülke sınırları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ülkeler arasındaki sınırlar bulunan coğrafi konuma göre günümüzde değişiklik gösteriyor. Bazı ülkeler arasında dikenli telli duvarlar varken, bazı ülkelerin sınırları bir evin oturma odasından geçebiliyor. İşte sıra dışı o ülke sınırları...
Ülkeler arasındaki sınırlar bulunan coğrafi konuma göre günümüzde değişiklik gösteriyor. Bazı ülkeler arasında dikenli telli duvarlar varken, bazı ülkelerin sınırların bir evin oturma odasından geçebiliyor. İşte sıra dışı o ülke sınırları...
Fotoğraflar: Alamy, BBC, Onedio, Commons wikimedia, sosyotech, Google Groups, Inploid
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Polonya - Ukrayna sınırı Bu iki ülkenin sınırı yalnızca balıklarla süslenmiyor, her yıl yerel festivallerde yapılan tasarımlarla sıkıcılıktan kurtuluyor.
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Mısır - İsrail sınırı Bu uydu fotoğrafında, solda Mısır, Sağda İsrail. Akdeniz kıyısında, İsrail'e komşu olarak uzanan üstünde mor bulutumsu olan yer ise Gazze Şeridi
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Pakistan - Hindistan sınırı Wagah sınır seremonisi, günlük bir askeri rutin. 1959 yılından beri her akşam yapılıyor.
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Haiti ve Dominik Cumhuriyeti sınırı Sol taraf Haiti, sağ taraf ormanları koruma kanunu olan Dominik Cumhuriyeti
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Dominik Cumhuriyeti ve Haiti sınırları
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ABD ve Meksika sınırı Fotoğrafın sol kısmında ABD San Diego, sol tarafı ise Meksika'nın Tijuana şehrini görüyorsunuz.
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ABD-Meksika sınır çizgisinde voleybol oynuyorlar.
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ABD sağda Meksika solda... Sanki kalemle çizilmiş gibi...
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ABD ve Meksika sınırındaki yüksek demir çitler.
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ABD ve Kanada dünyanın en uzun sınır komşularından birisi. Bu fotoğrafta Niagara şelalesi iki ülkeyi birbirinden ayırıyor.
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Hollanda - Belçika sınırı İlginç bir bilgi olarak birçoğumuzun karşısına çıkmış olan bu sınır çizgisi iki ülkenin ne kadar iç içe yaşadığının bir fotoğrafı adeta...
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Rusya ve ABD'yi birbirinden ayıran Bering Boğazı.
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Brezilya ve Arjantin'i ayıran Iguazu Şelalesi
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Haskell Kütüphanesi'nin içinden geçen Kanada-ABD sınır çizgisi.
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Sixaola Nehri'nin üzerinden geçen bu tek şeritli yaya, araç ve tren köprüsü Kosta Rika ve Panama'yı birbirinden ayırıyor.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen bu fotoğrafta görülen üç ışık kümesi İtalya'nın Torino şehri ve Fransa'nın Lyon,Marsiyla şehirlerini gösteriyor. Fotoğrafın merkezinde iki ülke arasındaki sınır görülebiliyor.
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Almanya-Hollanda sınırı
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İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlandayı birbirinden ayıran köprü.
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Hindistan-Pakistan sınırı Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından çekilen bu fotoğrafla uzaydan görüntülendi. Işıklı olan bölgeler Hindistan'ı gösteriyor.
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İran-Irak sınırı
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Afganistan-Pakistan Torkham sınırı
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İsveç-Norveç sınırı.
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İngiltere-İskoçya sınırı.
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Çin ve Kuzey Kore'yi birbirine bağlayan Sino–Korean Dostluk köprüsü.
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Portekiz ve İspanya'yı birbirinden ayıran Guadiana nehrindeki bir polis karakolu.
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İspanya - Fas sınırı Burası Kuzey Afrika'da yer alan İspanya şehri Ceuta ile Fas arasındaki sınır. Yasa dışı göç ve kaçakçılığı önlemek için İspanya tarafından üç metre yüksekliğindeki tellerle örüldü.
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Kırgızistan - Çin sınırı 3 bin 900 metre yükseklikte yer alan bu geçitteki kapı oldukça ilginç.
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İsviçre - İtalya sınırıİsviçreli ve İtalyan Alpleri'ndeki Signalkuppe zirvesindeki Margherita kulübesi. 4559 metre yüksekliğindeki (14.954 ft) dağda İsviçre ve İtalya arasındaki sınır işaretleme noktası...
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İsveç, Norveç ve Finlandiya sınırı 1926 yılında inşa edilen anıt İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın birleşme noktasıdır. Anıtın yaklaşık 4 metre çapında 14 metre karedir
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Danimarka-İsveç sınırı Bu deniz feneri aslında Danimarka ve İsveç arasındaki bir sınır kapısı