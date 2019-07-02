Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyada en çok ziyaret edilen 50 şehir belli oldu! Listede Türkiye’den iki şehir var…
Euromonitor international stratejik pazar araştırma şirketi, dünyanın en çok ziyaret edilen 50 şehrini listedi. Listeye Türkiye’den iki şehir girdi. Özellikle popüler birçok Avrupa şehrini geride bıraktılar.
Euromonitor international stratejik pazar araştırma şirketi, dünyanın en çok ziyaret edilen 50 şehrini listedi. Listeye Türkiye’den iki şehir girdi. Özellikle popüler birçok Avrupa şehrini geride bıraktılar. Bugün 33 mega şehirde 10 milyondan fazla insan yaşıyor. Rakamların 2030 yılında bu kadarla kalmayıp 6 milyon daha artması bekleniyor. Özellikle Asya, global turizmde 100 şehir içerisinden onu öne çıkaran 41 şehre sahip. İşte detaylar…
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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50. Kahire, Mısır (4,388.6 milyon) Mısır’ın başkenti Kahire, bölgenin istikrarlı yapısı sayesinde nüfus açısından hızla gelişen bir şehir. Tabii ki Kahire denilince akla ilk gelen ve insanlığın nasıl inşa edildiği üzerine tartışmaların sürdüğü Mısır Piramitleri’ni de unutmamak gerek.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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49. Atina, Yunanistan (4,797.4 milyon) Tadına doyum olmayan Yunan adalarını ve Avrupa’nın antik mimari yapısını keşfetmek için Atina, mükemmel bir cazibe merkezi. Kültür ve yaz turizmini birleştirip muhteşem keşiflere şahitlik etmek için Atina son derece ideal bir lokasyon.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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48. Moskova, Rusya (4,800.0 milyon) Göz alıcı meydanları ve görkemli kiliseleri ile turistlerin gözde noktası Rusya, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi. Müzeler, saraylar, kaleler ve festivalleri ile göz kamaştıran şehir, bu ilgiyi hak eder nitelikte.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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47. Floransa, İtalya (4,941.3 milyon) 46. Dublin, İrlanda (4,986.5 milyon) 45. Chennai (Madras), Hindistan (5,086.3 milyon) 44. Orlando, Amerika (5,269.0 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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43. Madrid, İspanya (5,275.2 milyon) Avrupa sanat koleksiyonu, tarihi yapıları ve mükemmel caddeleri ile bilinen Madrid, müzeleri ve meydanları ile turistleri kendine çekmeyi başarıyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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42. Jaipur, Hindistan (5,288.6 milyon) Klasik mimarinin ve hareketli sokak marketlerinin bir karışımı olan Jaipur, 1800’lerin sonunda Galler Prensi’nin ziyareti şerefine pembe boyanıp kaybetmediği renginden ötürü, “Pembe Şehir” olarak bilinmektedir. 16. Yüzyıldan kalma sarayı da ziyaret için bir diğer neden.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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41. Venedik, İtalya (5,316.4 milyon) Büyüleyici meydanları, kanallar ve lüks oteller boyunca gerçekleşen romantik tekne turları, Venedik şehrini büyüleyici olmaktan öte kılıyor. İlk adım attığınızda, neden bu kadar çok ziyaretçinin, Venedik şehrini tercih ettiğini anlayabilirsiniz.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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40. Riyad, Suudi Arabistan (5,396.8 milyon) 39. Ho Chi Minh (Saigon), Vietnam (5,500.0 milyon) 38. Johannesburg, Güney Afrika (5,535.5 milyon) 37. Johor Bahru, Malezya (5,571.4 milyon) 36. Berlin, Almanya (5,627.4 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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35. Cancun, Meksika (6,039.0 milyon) İdeal bir balayı destinasyonu sayılan Cancun, ülkenin önemli turizm merkezlerinden birisi. Outdoor aktiviteleri ve doğal güzellikleri ile aile eğlencelerine sahne olan kent, eşsiz maceraları ile misafirlerini bekliyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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34. Viyana, Avusturya (6,067.1 milyon) 33. Denpasar, Endonezya (6,238.3 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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32. Milano, İtalya (6,347.9 milyon) Klasik tanımı ile moda başkenti olan Milano, inanılmaz katedrallerin, moda ikonu mağazaların, içki ve gelişen mutfak kültürüne sahip restoranların ev sahibi.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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31. Barselona, İspanya (6,530.1 milyon) Gaudi’nin ikonik sanat çalışmasının ev sahipliğini yapan şehrin, tablo gibi sahil kıyıları ve sımsıcak tapas barları ile bu kadar çok ziyaret edilmesi pek şaşırtıcı değil.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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30. Osaka – Japonya (6,605.9 milyon) Modern mimarisi, gece hayatı ve canlı sokak lezzetleri ile Osaka, kesinlikle ziyareti hak ediyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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29. Agra, Hindistan (6,644.4 milyon) 28. Las Vegas, Amerika (6,687.8 milyon) 27. Los Angeles, Amerika (7,165.0 milyon) 26. Şanghay, Çin (7,193.3 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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25. Pattaya, Tayland (7,426.2 milyon) Sessiz balıkçı köyü Pattaya, şimdilerde plajları, 24 saat canlı kulüpleri ve kabare barları ile ünlü.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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24. Seul, Güney Kore (7,659.1 milyon) 23. Amsterdam, Hollanda (7,848.0 milyon) 22. Miami, Amerika (8,075.8 milyon) 21.Mekke, Suudi Arabistan (8,632.3 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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20. Prag, Çek Cumhuriyeti (8,806.7 milyon) “Yüzlerce Çan Kulesi’nin Şehri” lakaplı Prag, tarihi yapıları ve Viyana Nehri manzarası ile romantikliği zirvede yaşıyor. Şehir aynı zamanda genç gezginler için ekonomik bir seçim.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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19. Mumbai, Hindistan (8,984.9 milyon) 18. Guangzhou, Çin (9,004.8 milyon) 17. Taipei, Tayvan (9,273.3 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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16. Antalya, Türkiye (9,482.4 milyon) Yüksek ziyaret sayısı ile listede Türkiye’nin turizm denince ilk akla gelen popüler şehri Antalya bulunuyor. Güneşli tertemiz sahilleri ile turistlerin, ziyaret etmelerine sebep aramaya gerek yok.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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15. Roma, İtalya (9,531.6 milyon) İnanılmaz şarapları, tarihi, Vatikan’ı ve Colosseum’u ile İtalya’nın mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehri. Bir kez ayakbastınız mı, güzelliklerinden büyülenip tekrar gelmek isteyebilirsiniz.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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14. Tokyo, Japonya (9,549.4 milyon) 13. Delhi, Hindistan (10,157.0 milyon) 12. İstanbul, Türkiye (10,730.3 milyon) 11. Phuket, Tayland (11,613.1 milyon) 10. Shenzhen, Çin (12,075.1 milyon) 9. Kuala Lumpur – Malezya (12,843.5 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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8. New York, Amerika (13,100.0 milyon) Büyük elmayı gezmeye nerden başlasak? Brooklyn’den Manhattan’a, her bölümü ayrı bir güzellik vat ediyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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7. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri (15,790.0 milyon) Dubai, göze çarpan müzeleri, alışveriş merkezleri, lüks atmosferi ile buram buram turizm kokuyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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6. Paris, Fransa (15,834.2 milyon) Aşk’ın şehri, Eyfel Kulesi ve muhteşem mutfağı ile dünyanın en sevilen destinasyonlarından olmaya devam edecek.
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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5. Macau, Çin (17,337.2 milyon) 4. Singapur, Singapur (17,618.8 milyon) 3. Londra, İngiltere (19,827.8 milyon) 2. Bangkok, Tayland (22,453.9 milyon)
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
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1.Hong Kong, Çin (27,880.3 milyon) Alışverişin kalbinin attığı Hong Kong, Temple Street Night Market’i (gece pazarı) ve terzileri ile ün yapmış. Görkemli bir yapıya sahip şehir, dünyanın en refah içindeki bölgesi olarak biliniyor. Kaynak: bigseventravel.com