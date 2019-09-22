Dünyaca ünlü yerleri hiç böyle görmediniz! Şaşkına çevirdiler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en önemli noktaları sayılan bu yerler bütüne bakıldığında aslında hiç de olduğu gibi görünmüyor. İşte dünyanın en turistik ve en ünlü mekânlarının daha önce hiç görmediğiniz yüzleri...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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‘Güneşin en romantik battığı yer’ olarak bilinir Santorini…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Lüks ve ihtişamın manzarayla buluştuğu, tam bir görsel şölen olarak uçurumun kenarına konumlanmış muhteşem bir Yunan adası...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen ada yakından değil de daha uzaktan bütüne bakıldığında böyle görünüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mısır, ekonomisi büyük ölçüde turizm ile dönen bir ülke. Bu turizmin neredeyse tamamını Kahire’nin hareketli sokakları ve piramitler oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle piramitler, gizemli ve merak uyandıran görüntüsüyle Mısır'ı, Mısır yapan şeylerin başında geliyor. Mısır'ın Kahire bölgesinde bulunan Piramitler sonsuz bir çölün ortasında gibi görünüyor. Yalnız sadece çok iyi çekilmiş fotoğraflarda bu durum geçerli…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İngiltere‘nin Wiltshire bölgesinde bulunan Stonehenge, dünyada en çok tanınan anıtlar arasında.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Neolitik taş devri ile bronz çağı dönemlerine ait taş yapıların meydana getirdiği topluluk, mezar höyükleriyle çevreleniyor. İngiltere’de turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Uzaktan bakıldığındaysa böyle görülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hindistan’ın en ünlü yapısı Tac Mahal…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yılda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret ediyor. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sıralara girip sabahın erken saatlerinde bu eşsiz anıtı görmek için uzun süre kuyrukta bekliyor. Gerçekten görülmesi gereken yerlerin başında geliyor
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yalnız bu görkemli yapının arka tarafı oldukça kötü...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti ve İspanya’nın Madrid’den sonra gelen ikinci büyük şehri Barselona… Şehrin herkesçe bilinen birçok yapısı mevcut. En önemlisi ise Sagrada Familia…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gotik mimarinin önemli bir örneği olan Sagrada Familia Bazilikası’nın yapımına 1882 yılında mimar Francisco de Paulo del Villar tarafından başlanmış. u tarihten 1 yıl sonra, Katalan mimar Antoni Gaudi görevi devralmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ömrünü bu kiliseyi inşaya adayan Gaudi, kilisenin ön cephesi ve 18 kuleden 8’ini tamamladıktan sonra tramvayın altında kalarak hayatını kaybetmiş, daha sonra yapıya yeni mimarlar tarafından devam edilmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hâlâ tam olarak bitmiş değil, 2030’da biteceğine dair söylentiler var. Yapının görüntüsü çok büyüleyici…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yalnız kuş bakışı görünüşü ise böyle.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Burası Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Brendenburg Kapısı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu da uzaktan görünüşü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çin'in Pekin şehrinde bulunan Yasak Şehir'in böyle göründüğüne bakmayın.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Uzaktan bakıldığında böyle görülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Amerika'nın New York eyaletinde yer alan yemyeşil Central Park koskoca bir şehrin göbeğinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu da kanıtı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesi'nin içinde yer alan Mona Lisa tablosuna bu kadar yakından bakamayacaksınız.