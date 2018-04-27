Dünya turuna çıkmak için öyle bir şey yaptı ki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Herkes hayatının bir döneminde yollarda olma, sırt çantasıyla dünyayı gezme hayalleri kurar. Bunu gerçekleştirebilen kişi sayısı oldukça az olsa da gördüğümüz hikayeler bazen sanki yolculuğu biz yapmışız gibi mutluluk verir. Tıpkı Marina Piro adlı kadının hikayesinde olduğu gibi. Önüne geçilemeyen seyahat tutkusuna kendini kaptıran İtalyalı kadın, yanına köpeğini alıp başlıyor dünyayı gezmeye.
Herkes hayatının bir döneminde yollarda olma, sırt çantasıyla dünyayı gezme hayalleri kurar. Bunu gerçekleştirebilen kişi sayısı oldukça az olsa da gördüğümüz hikâyeler bazen sanki yolculuğu biz yapmışız gibi mutluluk verir. Tıpkı Marina Piro adlı kadının hikayesinde olduğu gibi. Önüne geçilemeyen seyahat tutkusuna kendini kaptıran İtalyalı kadın, yanına köpeğini alıp başlıyor dünyayı gezmeye...
Fotoğraflar: Marina Piro
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İtalya doğumlu seyahat meraklısı Marina Piro, kendi deyimiyle 'Bir orman perisi' olmak için köpeği Odie ile birlikte yollara çıktı
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Dünyayı turlamayı kafaya koyduktan sonra sizi bekleyen en büyük sorun bunu neyle ve nasıl yapacağınızdır.
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Marina Piro, turu kendi arabasıyla yapmak isteyen bir gezgin...
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Bu yolculuğun hem köpeği hem de kendisi için olabildiğince konforlu olmasını istedi.
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Karavana yetecek parası olmayınca vazgeçmek yerine kendi arabasını bu yolculuğa uygun hale getirmeye karar verdi.
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İki ay süren düşünme ve arama süresi sonucunda 2001 model beş kapılı bir araç satın alarak iddialı projesine başladı.
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Aracın arka koltuklarını söktükten sonra her şey yeniden ayarlanmak için uygun hale getirildi.
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Aracı havalandırmaktan sonra adımlar zeminin değiştirilmesi, LED ışıklarının takılması, mini mutfak yapılması ve bir yatak inşa edilmesi olarak devam etti.
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İşe koyulduktan sonra devamı gelen minibüsten bozma karavan yavaş yavaş şeklini alıyor ve düşünülenden daha sevimli bir görüntüye sahne oluyor.
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Bir dizi değişikliğin ardından mutfak eşyalarının alınması ve perdelerin takılması gerçekleşiyor
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Boş tenekeyi andıran araba sevimli bir yuvaya benziyor artık
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Marina uçak ve trenle seyahat ederken otel ve hostellerde kalmanın kulağa çok daha rahat geldiğinin farkında fakat bu yolculuğu köpeğiyle yapmak istediği için geleneksel seyahat araçlarından vazgeçmeyi tercih ediyor
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Marina bu durumu şöyle açıklıyor: "Minibüsle seyahat etmeyi seçmemin en önemli sebebi Odie’nin benimle olmasını istemem. Çoğu otobüs, tren, uçak şirketi köpekleri kabul etmiyor. Uygun bir yer ararken karşılaştığımız zorluklardan bahsetmiyorum bile.’
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Bu tarz yolculukların güzel görünen yanları dışında çok fazla zorluğu olduğunu belirten Marina son olarak: "En pratik çözüm olmasına rağmen, bir köpekle minibüs hayatı zaman zaman zor olabiliyor. kendinizi içine atmadan önce bunun çeşitli yönlerini dikkate almalısınız."
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Hareket kısıtlaması da dahil olmak üzere birkaç eksilerini listelerken yine de köpeği Odei ile çıktığı bu yolculuktan çok memnun görünüyor
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Marina Piro ve yol arkadaşı köpeği Odie’nin keyifli halleri kıskanılmadan edilemiyor. Kaynak: mymodernmet, Listelist