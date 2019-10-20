Dört güne yedi tatil

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağımız 29 Ekim, bu yıl salıya denk geliyor ve yarım günlük izinle dört günlük bir tatile müsaade ediyor. Peki yılın bu son bayramı nasıl kutlanabilir? Farklı alanlardan, meraklardan yedi önemli isme sorduk: Siz olsanız nereye gider, ne yapardınız? Kimi bayramın hakkını verecek rotalar seçti, kimi son yazın peşine düştü, kimi sonbaharı selamladı. İşte cevaplar....
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağımız 29 Ekim, bu yıl salıya denk geliyor ve yarım günlük izinle dört günlük bir tatile müsaade ediyor. Peki yılın bu son bayramı nasıl kutlanabilir? Farklı alanlardan, meraklardan yedi önemli isme sorduk: Siz olsanız nereye gider, ne yapardınız? Kimi bayramın hakkını verecek rotalar seçti, kimi son yazın peşine düştü, kimi sonbaharı selamladı. İşte cevaplar....
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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ERTUĞRUL ÖZKÖK / Hürriyet yazarı Hem gastronomisi hem kutlaması güzel: Urla Sonbahar geldi mi, benim gözdem banko Ege’dir. Ege deyince de banko Urla. Neden mi? Bir, sonbahar limonata gibidir.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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İki, 29 Ekim’de üzüm hasadı tamamlanmak üzeredir ve bu yıl son 15 yılın en iyi hasadı olduğu söyleniyor. Üç, bu yıl aynı zamanda zeytin yılı ve ürün çok iyi.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Dört, Urla şu an hızla Türkiye’nin San Sebastian’ı olma yolunda ilerliyor; olağanüstü bir gastronomi merkezi oldu. 29 Ekim’de kutlama yemeğini bölgedeki restoranlardan birinde yiyebilirsiniz.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Beş, iyi bir ‘Cumhuriyet çocuğu’ysanız İzmir, bayramın en renkli ve coşkulu kutlandığı şehrimizdir. Akşam Urla’dan İzmir’e geçip o coşkulu kutlamaya katılırsınız.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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AYHAN SİCİMOĞLU / Hürriyet Seyahat yazarı Anadolu’nun kalbinde üç antik kent Afrodisias, Sagalassos ve Perge Size zaman makinesine girip eski devirlere ziyaret yaptıran bir gezi programı öneriyorum... Rotada üç antik kent var. İzmir havaalanından bir otomobil kiralayıp 200 kilometre güneydoğu istikametine gidince müthiş bir beldeye varacaksınız; Afrodisias! Burada ilk durak, Güney Agora’nın bir ucundaki, gösterişli Hadrian hamamları.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Diğer önemli duraksa meşhur Afrodit Tapınağı. Anadolu’ya özgü ‘Ion’ tarzı dikdörtgen bir yapı. Kısa tarafında sekiz, uzun tarafında ise 13’er sütun yer alıyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Bu yolculuktaki ikinci antik kent; 214 kilometre uzaklıktaki Sagalassos. Roma İmparatoru Hadrianus bu şehri çok sevmiş olsa gerek iki kez ziyaret etmiş ve şerefine bir de tapınak yapılmış. Burada da hamama yönelin ama yol üzerinde şimdiye kadar gördüğüm en gösterişli çeşme olan Antoninler Çeşmesi’ni kaçırmayın!
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Rotanın son durağı Sagalassos’un 120 kilometre güneyinde Perge. Bu antik kentte yürürken geçmişte olduğunuzu hayal edin; rengârenk mermerler, birbirinden güzel heykellerle dolu hamamlar, su kanalları, havuzlar, sıra sıra dükkânların bulunduğu caddeler... Vaktiniz kalırsa, bu kazılardan çıkan en güzel eserleri görmek için Antalya Müzesi’ne de mutlaka uğrayın.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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ORÇUN DALARSLAN / Seyahat blogger’ı, gezgin Masal gibi bir coğrafya: Artvin Önerim kesinlikle Artvin’in Gürcistan sınırındaki Borçka ve Şavşat ilçeleri! Doğu Karadeniz’in hem doğal hem de kültürel açıdan en bozulmamış halini bu iki ilçemizde görebilirsiniz. Borçka’daki Macahel, UNESCO tarafından Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilen Türkiye’deki tek bölge. Doğası enfes.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Macahel’e yarım saat mesafede yer alan ve tam 63 metre yükseklikten akan Maral Şelalesi ise kanımca Türkiye’deki en güzel üç şelaleden birisi. Macahel ile Şavşat arasındaki toprak ve virajlı yol ise enfes manzaralar sunuyor. Sonbahar renklerinin en güzellerini burada görebilirsiniz.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Şavşat’taki Bazgiret Köyü, geleneksel evleri, çevresini saran dağları, ağaçları, etrafta akan dereleri ve şelaleleriyle gerçekten masal gibi. 1900 metre rakımdaki bu etkileyici köyün en güzel yanlarından biriyse insanların hâlâ geleneksel, doğal yaşam tarzlarını sürdürmesi.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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ÇAĞLA ÖZTEK / Rehber Kışı kadar güzü de güzel: Kars-Iğdır Buraya kışın gidip, kenti göz alıcı beyaz giysisiyle görmek harikadır ama bölgenin eşsiz doğasına sonbahar renkleri de çok yakışır... Henüz sert soğuklar kapısına dayanmamışken, büyülü Ani Harabeleri’nde yürümek için en ideal mevsimdeyiz. Iğdır yolundaki Tuzluca tuz madenlerinde, dev bir tuz dağının karanlığında, kristal bir oda keşfedilmeyi bekliyor; ellerinizle tuz toplamak unutulmaz bir deneyim.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Iğdır’da sonsuz düzlüğün ardında heybetli Ağrı Dağı yükseliyor. Bir gününüzü de henüz buz tutmamış Çıldır Gölü’ne ayırın. Göle has sarı balığınızı, ‘Kütük Ev’in balkonunda, martıların eşliğinde yiyebilirsiniz. Taşbaşı Köyü’nden geçerken mezarlıklarda, mavi boyalı şaman mezarlarını da gözden kaçırmayın.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Hazır buralardayken Sarıkamış’a uzanıp hem şehitliği hem de kayak merkezini ziyaret edebilirsiniz. ‘Katerina Köşkü’ diye bilinen, Çar II. Nikolay’ın konutuna tırmanan yolda parlak bir örtü gibi serilmiş obsidyen taşlarından cebinize bir-iki tane atın; kim bilir belki eve dönüşte eşsiz bir kolyeniz olur. Son olarak; bavulunuzda yer açın zira peynir cennetindesiniz!
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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BUKET UZUNER / Yazar Kurucuların huzurunda dört gün: Çanakkale 29 Ekim, Türkiye için çok özel bir tarih. Kadınların kazandığı tüm insan haklarını borçlu olduğumuz Cumhuriyet’in 96. yıldönümünü, bizlere bu büyük mirası bırakan kurucularımıza şükranlarımızı yaşayabileceğimiz bir şehirde geçirmeyi öneririm. Sonbahar ortasında, ‘pastırma yazı’ öncesinde, 29 Ekim’de Çanakkale hâlâ çok güzeldir. Kendi programımı size aktarayım; Çanakkale Milli Parkı’na gidip, sırt çantama koyduğum yiyecekler, üzerimde rahat bir kıyafet ve ayakkabıyla uzun bir yürüyüşe çıkarım. Çanakkale Şehitler Abidesi’nde Cumhuriyetimizi kutlar, saygı ve sevgiyle başta Atatürk ve tüm ata ve ninelerimizi anarım. Benim için bu sadece temiz havada güzel bir yürüyüş değil, bir şükran ve huzur yolculuğudur.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Öğlen Çanakkale’nin en iyi balık lokantalarının başında gelen ‘Yalova Restoran’da rakı- balık geleneğimizi korur, akşama Yalı Hanı’nda çay veya kahve içmeyi asla ihmal etmem. Çanakkale’den yaklaşık üç saatlik karayolu yolculuğuyla hâlâ sadeliği ve yeşili bozulmamış sakin Ören’e ulaşabilirsiniz. Dileyen denize girebilir ama ekimde Ege benim için soğuktur. Ben sahilde yürümeyi, Manolya Kafe’de kahvaltı etmeyi, öğlen Ören Meydanı’nda nefis pideleriyle ünlü tarihî Ören Pidecisi’nde peynirli pide yemeği tercih ederim. Ören’in tek kitapçısı Ören Kitabevi’nin sahibesi Pembegül Hanım’la sohbet etmeden olmaz.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Ören’in çevresi, tabiatı ve zengin tarihiyle ziyaret edilecek bol olasılık sunuyor. Bostancı Köyü, ‘Kaan’ın Konağı’ ziyaret edilecek mekânlardan biri. Akşam yemeğini Umut Balıkçısı’nda yiyebilirsiniz. Ertesi gün, Ören’den karayoluyla dört saatte Karaburun’a geçin. Burada muhteşem otlu mezeleri ve deniz ürünleriyle meşhur, denizin neredeyse içine kurulmuş Engin Restoran’da yemek yemeğe gidin. Denizin ve dağların ortasında, Ege’nin en ucunda son derece huzurlu, dinlendirici Karaburun’u çok seviyorum. Burada doğada yürüyüş, şömine başında kitap okumak ve lezzetli şarap içmek önerilir.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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GÜLHAN ŞEN / TV programcısı, sunucu Çizme’nin en romantik köşesi: Puglia İtalya’nın Türkiye’ye coğrafi olarak en yakın, en sıcak ve diğer turistik noktalarına göre en ucuz bölgesi Puglia’ya henüz gitmediyseniz, ilk ziyaretin tam zamanı! Zira hem ulaşım hem de konaklama bedelleri yaza göre daha uygun. Puglia bölgesi, çizme şeklindeki İtalya’nın topuk bölgesinde yer alıyor. Doğası, sıcak iklimi ve gastronomi turizmiyle dikkat çekiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Yolculuğunuza Bari şehrinden başlayıp, Alberobello, Polignano a Mare ve Ostuni’yle devam edebilirsiniz. Alberobello, masal gibi bir yer; ‘trulli’ adı verilen ve koni şeklinde çatıları olan evleriyle ünlü. Polignano a Mare daracık ve süslü sokaklarıyla kalbinizi çalacak. Burada, isterseniz ekim ayı sonunda bile denize girebilirsiniz! Ostuni’yse beyaz evleriyle meşhur ve ‘La Città Bianca’ yani ‘beyaz şehir’ olarak anılıyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Puglia bölgesi, ‘masseria’lar yani çiftlik evleriyle de ünlü. Etrafında zeytin ve badem ağaçlarıyla sebze bahçeleri olan ve bölgenin özgün mimarisini ortaya koyan bu yapılarda konaklayabilirsiniz. Mutfağındaysa Akdeniz’in tüm sağlıklı lezzetleri mevcut; deniz ürünleri, bol sebze ve meyve, tabii ki pizza... Bir de buraya özgü ‘orecchiette’ isimli makarnasını mutlaka deneyin. Bölgeyi trenle gezmek keyifli ama bir klasik araba kiralayıp nostaljik ve romantik bir gezi de yapabilirsiniz!
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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CANSEL ELÇİN / Oyuncu Yokuşlu başkentin en uygun zamanı: Lizbon Portekiz’in başkenti Lizbon, dört günlük bir tatilde rahatlıkla gezebileceğiniz bir bölge. Küçük bir şehir ancak yürüyerek geziyorsanız yokuş, tepe bitmiyor. Bu nedenle ekim ayı Lizbon’u gezmek için en ideal zamanlardan. Hava serinliyor, sokaklar sakinleşiyor. Güzel bir şehir olduğu kadar ekonomik açıdan da uygun. Belem Kulesi ve Jeronimos Manastırı, UNESCO Kültür Mirası listesinde.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Yemekleri çok lezzetli, sadece mutfağını deneyimlemek için bile gidilir. 2014’te gezi rehberi Time Out’un yayıncıları tarafından açılan ‘Time Out Pazar’ ve eski bir fabrikanın restorana dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Lx Factory’yi öneririm; gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Alamy
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Lizbon’a kadar gelmişken ‘Nata’ yiyip ‘Porto’ şarabı içmeden dönmeyin. Son olarak, kentin hemen yanı başındaki Sintra kasabasına uğramalı, şatolarını mutlaka görmelisiniz.