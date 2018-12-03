Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Doğuya giden en güzel yol! Yanınıza bunları almayı unutmayın...
Kış geldi ve nereye gitmeliyim diyorsanız durmayın, Aralık için en doğru adreslerden biri Kars... Bazı zıtlıklar vardır, bir araya geldiklerinde öyle güzel şeyler oluştururlar ki, gerçekten deneyimlemek gerekir. Mesela tren camının dışında buz gibi hava varken vagonda sıcacık bir çaydan yudum almak, uzun ve kara tünellerden geçtikten sonra bembeyaz karla örtülü bir coğrafyaya gözlerinizi açmak gibi... Kars gerçekten görülmeye değer bir yer. Peki Doğu Doğu Ekspresi ile Kars’a nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar, nelere dikkat etmeli? Hürriyet Seyahat Gezginleri Selin Uzdil ve Oğulcan Tatar püf noktaları yazdı, işte detaylar...
Kış geldi ve nereye gitmeliyim diyorsanız durmayın, Aralık için en doğru adreslerden biri Kars... Bazı zıtlıklar vardır, bir araya geldiklerinde öyle güzel şeyler oluştururlar ki, gerçekten deneyimlemek gerekir. Mesela tren camının dışında buz gibi hava varken vagonda sıcacık bir çaydan yudum almak, uzun ve kara tünellerden geçtikten sonra bembeyaz karla örtülü bir coğrafyaya gözlerinizi açmak gibi... Kars gerçekten görülmeye değer bir yer. Peki Doğu Doğu Ekspresi ile Kars’a nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar, nelere dikkat etmeli? Hürriyet Seyahat Gezginleri Selin Uzdil ve Oğulcan Tatar püf noktaları yazdı, işte detaylar...
Fotoğraflar: Selin Uzdil, Oğulcan Tatar, Alamy, AA
OĞULCAN TATAR / Instagram: @ogulcantatar Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri Doğu Ekspresi ile Kars…TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.
Özellikle benim gibi genç kitle arasında oldukça popüler. Tabi bunda Instagram’ın etkisi de çok büyük… Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor.
Trene hangi bileti almalı? Pulman, kuşetli ve yataklı vagonları bulunan doğu ekspresinde eğer yolculuğu tam rota olarak yapıyorsanız düz koltuk tipi olan pulmanda gitmek zor olabilir. Dört kişilik olan kuşetli ve iki kişilik olan yataklı vagonda rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz.
Aralık’ta Doğu Ekspresi’ne hazırlık Biletlerinin 15 gün önceden satışa çıkıp yataklı ve kuşetli vagonların hızlıca rezervasyon edilmesinden ötürü seyahate çıkacağınız tarihe önceden karar verip biletleri kestirmekte fayda var.
Olmazsa olmaz çikolata! Geleneklerle yaşamak ve yaşatmak ne güzeldir değil mi? Bir de küçük çocukları sevindirerek bunu yapıyorsak hele! Doğu Ekspresi’nin en güzel anlarından biri de tren özellikle Erzurum’daki duraklarından kalkarken yaşanır.
Ancak olur da uyursanız alarmlarınızı sabah saat 07.00’ye kurmayı unutmayın, Fırat’ı besleyen kolları karla kaplıyken görmenin, görürken de bir taraftan sıcak çayınızı yudumlamanın keyfini sonuna kadar yaşayın!
Bir gününüzü trende geçireceğinizi hesaplayarak bolca yiyecek almakta fayda var. Yol boyunca karlı dağları ve yolları izleyecek olsanız da tren inanılmaz sıcak, yanınıza trende giymek için ince kıyafetler almayı da sakın unutmayın.
Donmuş gölde ufak bir delik açıp balıkçılarla beraber buzda balık avlayabilirsiniz. Çıldır Gölü’nde yapılacak bir başka aktivite ise atlı kızaklara binip gölün üzerinde dolaşmak, inanılmaz keyifli ve 20 TL.
Söz konusu indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi eşine de yüzde 20 indirim imkânı sunuluyor.