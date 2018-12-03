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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatDoğuya giden en güzel yol! Yanınıza bunları almayı unutmayın...
Seyahat

Doğuya giden en güzel yol! Yanınıza bunları almayı unutmayın...

Kış geldi ve nereye gitmeliyim diyorsanız durmayın, Aralık için en doğru adreslerden biri Kars... Bazı zıtlıklar vardır, bir araya geldiklerinde öyle güzel şeyler oluştururlar ki, gerçekten deneyimlemek gerekir. Mesela tren camının dışında buz gibi hava varken vagonda sıcacık bir çaydan yudum almak, uzun ve kara tünellerden geçtikten sonra bembeyaz karla örtülü bir coğrafyaya gözlerinizi açmak gibi... Kars gerçekten görülmeye değer bir yer. Peki Doğu Doğu Ekspresi ile Kars’a nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar, nelere dikkat etmeli? Hürriyet Seyahat Gezginleri Selin Uzdil ve Oğulcan Tatar püf noktaları yazdı, işte detaylar...

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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Kış geldi ve nereye gitmeliyim diyorsanız durmayın, Aralık için en doğru adreslerden biri Kars... Bazı zıtlıklar vardır, bir araya geldiklerinde öyle güzel şeyler oluştururlar ki, gerçekten deneyimlemek gerekir. Mesela tren camının dışında buz gibi hava varken vagonda sıcacık bir çaydan yudum almak, uzun ve kara tünellerden geçtikten sonra bembeyaz karla örtülü bir coğrafyaya gözlerinizi açmak gibi... Kars gerçekten görülmeye değer bir yer. Peki Doğu Doğu Ekspresi ile Kars’a nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar, nelere dikkat etmeli? Hürriyet Seyahat Gezginleri Selin Uzdil ve Oğulcan Tatar püf noktaları yazdı, işte detaylar...

Fotoğraflar: Selin Uzdil, Oğulcan Tatar, Alamy, AA

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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OĞULCAN TATAR / Instagram: @ogulcantatar
Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri Doğu Ekspresi ile Kars…TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Özellikle benim gibi genç kitle arasında oldukça popüler. Tabi bunda Instagram’ın etkisi de çok büyük… Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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Ankara-Kars arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri Ankara'da 17.55, Kayseri'de 00.48, Sivas'ta 04.19, Erzincan'da 10.32 olarak belirlendi.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Her gün Ankara’dan Kars’a günde bir kez karşılıklı sefer düzenlenen ve ‘Ana Hat Treni’ olarak anılan bir uzun yol trenidir Doğu Ekspresi...

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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Bir tam seferini ortalama 24.5 saatte tamamlayarak varmanın değil yolda olmanın güzelliğini anlamamıza sebep olan efsane bir rota...

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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Trene hangi bileti almalı?
Pulman, kuşetli ve yataklı vagonları bulunan doğu ekspresinde eğer yolculuğu tam rota olarak yapıyorsanız düz koltuk tipi olan pulmanda gitmek zor olabilir. Dört kişilik olan kuşetli ve iki kişilik olan yataklı vagonda rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Aralık’ta Doğu Ekspresi’ne hazırlık
Biletlerinin 15 gün önceden satışa çıkıp yataklı ve kuşetli vagonların hızlıca rezervasyon edilmesinden ötürü seyahate çıkacağınız tarihe önceden karar verip biletleri kestirmekte fayda var.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Bileti aldıktan sonra “Bu kara kışta trende çok üşümez miyim?” sorusuna ise trendeki ısıtma sisteminin çok iyi çalıştığını sizlere söyleyebilirim.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Olmazsa olmaz çikolata!
Geleneklerle yaşamak ve yaşatmak ne güzeldir değil mi? Bir de küçük çocukları sevindirerek bunu yapıyorsak hele! Doğu Ekspresi’nin en güzel anlarından biri de tren özellikle Erzurum’daki duraklarından kalkarken yaşanır.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Trenin etrafında camların ardında bembeyaz karla örtülü alanlar üzerinde masum gülücükleri koşuşturan çocuklar yolculardan çikolata şeker gibi küçük şeyler beklerler.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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SELİN UZDİL / Instagram: @trendandtravel
Mezopotamya’nın içinden gelip benzersiz rotasında ilerleyen Doğu Ekspresi’nde aslında hiç uyumasanız bile güzel olur.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Ancak olur da uyursanız alarmlarınızı sabah saat 07.00’ye kurmayı unutmayın, Fırat’ı besleyen kolları karla kaplıyken görmenin, görürken de bir taraftan sıcak çayınızı yudumlamanın keyfini sonuna kadar yaşayın!

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Yanımıza neler almalıyız?
Çarşaf ya da yastık kılıfı boşuna taşımayın, trendekiler mis gibi paketleri gözünüzün önünde açıp seriyorlar içiniz rahat olsun. Üçlü priz olmazsa olmazımız…

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Odalarda bir ya da iki adet priz mevcut, sıkıntıya düşmeyin. Trene binmeden önce market alışverişi yapmayı unutmayın, trende restoran var ancak yemekler pek iştah açıcı değil.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Bir gününüzü trende geçireceğinizi hesaplayarak bolca yiyecek almakta fayda var. Yol boyunca karlı dağları ve yolları izleyecek olsanız da tren inanılmaz sıcak, yanınıza trende giymek için ince kıyafetler almayı da sakın unutmayın.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kars’ta gezilecek yerler
Kars’ta gezilecek yerler birbirine uzak, taksiler günlük 250 TL’ye kiralanıyor, ücreti bölüşmek açısından kalabalık gitmekte fayda var.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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Ani Antik Kenti görülecek yerlerin başında geliyor. Buraya Gazi Ahmet Muhtar Paşa konağının önünden kalkan servislerle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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2016 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirası Kültür Listesi’ne giren Ani harabelerini gezmek iki saatinizi alacak. Giriş ücreti 8 TL. Bir sonraki durağınız ise meşhur Çıldır Gölü…

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
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Ani Harabeleri ile arasında 1.5 saatlik mesafe var, aracınız varsa aynı gün içerisinde iki yere de gitmek kolay. Çıldır Gölü kış aylarında tamamen donmuş oluyor.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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21 / 27

Donmuş gölde ufak bir delik açıp balıkçılarla beraber buzda balık avlayabilirsiniz. Çıldır Gölü’nde yapılacak bir başka aktivite ise atlı kızaklara binip gölün üzerinde dolaşmak, inanılmaz keyifli ve 20 TL.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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22 / 27

Buralara kadar gelmişken meşhur göl balığı olan sarıbalığı tatmadan gitmeyin…

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
23 / 27

Donmuş gölde ufak bir delik açıp balıkçılarla beraber buzda balık avlayabilirsiniz.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
24 / 27

Çıldır Gölü’nde yapılacak bir başka aktivite ise atlı kızaklara binip gölün üzerinde dolaşmak, inanılmaz keyifli ve 20 TL. Buralara kadar gelmişken meşhur göl balığı olan sarıbalığı tatmadan gitmeyin…

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
SON GÜNCELLEME
25 / 27

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ila 188 lira arasında değişiyor.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Taşımacılık AŞ tarafından Doğu Ekspresi için indirimli biletler de sunuluyor. Gidiş-dönüş bileti ve "Genç Bilet" alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor.

Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini
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Söz konusu indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi eşine de yüzde 20 indirim imkânı sunuluyor.

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Selin UZDİL / Oğulcan TATAR - Hürriyet Seyahat Gezgini

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