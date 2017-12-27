Doğu’nun gözbebeği: Çıldır Gölü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Doğu’ya gitmek için doğru zamanı bekleyenler için müjdeli haber: Çıldır Gölü dondu! Donan gölde Eskimo usulü balık tutmak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşmak gibi deneyimler yaşamak istiyorsanız soluğu Çıldır Gölü’nde almalısınız. Burada yapılacak şeyler çok. Üstelik Çıldır’ın okuyunca çok şaşıracağınız ilginç bir hikâyesi de var.
Doğu’ya gitmek için doğru zamanı bekleyenler için müjdeli haber: Çıldır Gölü dondu! Donan gölde Eskimo usulü balık tutmak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşmak gibi deneyimler yaşamak istiyorsanız soluğu Çıldır Gölü’nde almalısınız. Burada yapılacak şeyler çok. Üstelik Çıldır’ın okuyunca çok şaşıracağınız ilginç bir hikâyesi de var.
Fotoğraflar: Alamy, Pınar Aksoy, Ahmet Harmancı, Umut Kaçar, www.cokgezenadamlar.com
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Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars sınırları içerisinde yer alıyor ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü’nden sonra en büyük ikinci gölü konumunda... Çıldır, lav akıntısının kurumasıyla oluşmuş.
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Her mevsim balıkçılık yapılabildiği için halk çoğunlukla balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Kışın oluşan kalın buz tabakasını da yöre halkı elektrikli testere veya kazmayla kırıyor ve böylece ağlarına ulaşıyor. Fotoğraf: Pınar Aksoy
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Kısacası kışın tam olarak Eskimo usulü balık avcılığı yapılıyor. Böylece balık tutmaya hiç ara verilmiyor.
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Gölde yakalanan en önemli balık türü ise sazan… Birçok balıkçının av yasaklarına uymamasının yanı sıra kurak mevsimlerde gölün çekilmesi sazanın üremesi için alanı daraltıyor.
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Ayrıca gölün çevresinde gelişmiş bitki türü bulunmuyor.
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Gölde yılın dört mevsimi balıkçılık yapılabiliyor.
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Çıldır Gölü aralık ayı itibariyle donuyor ve nisan ayına kadar çözülmüyor. Fotoğraf: Umut Kaçar
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Gölün üstündeki buzun en kalın olduğu zaman ise mart... Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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Göl donduğunda üzerinde festival yapılması ve tamamen donması gölü meşhur eden nedenler arasında gösteriliyor. Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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Adrenalini yüksek festivaller Çıldır Gölü’nde yapılan festivalinin adı Kristal Göl Festivali. Bu festivalde atlı kızak, rahvan at yarışı, dörtnal at yarışı, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit oyunları gibi geleneksel sporlar yapılıyor. Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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Festivale Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden de katılım oluyor. Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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Yıl boyunca Çıldır Gölü ve civar köylerde birçok festival yapılıyor. Festivallerin yanı sıra birçok turist bölgeye balık avı için geliyor.
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Buzu kırarak yapılan balık avlarına ilginin büyük olması Çıldır Gölü’nün önem kazanmasını sağlıyor. Bölgede bulunan balıkçılarla beraber turistler de balık avlayabiliyorlar. Ayrıca göl buz tuttuğunda atlı kızaklarla gölü boydan boya gezmek mümkün. Fotoğraf: www.cokgezenadamlar.com
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Çıldır Gölü küresel ısınmadan etkilenen doğal güzellikler arasında. Bu yıl göl Aralık ayında Lodos etkisiyle erimeye başladı. Bu da Çıldır Gölü’ndeki turizmi olumsuz etkiliyor. Bu sebeple bu yıl atlı kızak sezonu açılamadı.
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Çıldır Gölü’nün kışın çok güzel manzaralara ev sahipliği yapması yatırımcıları da kendine çekmeye başladı.Fotoğraf: Pınar Aksoy
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Son zamanlarda Çıldır Gölü’nün etrafının imara açılmaya başlanacağı haberi bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalara başlanmasını sağladı.
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Doğu Ekspresi Çıldır Gölü Kars ve Ardahan sınırları içerisinde yer alıyor. Kışın büyüleyici manzarasını görmek ve biraz da nostalji yaşamak istiyorsanız Doğu Ekspresini tercih etmelisiniz. Fotoğraf: www.cokgezenadamlar.com
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TCDD tarafından yapılan bu seferlerin bilet satışları başladı. Ankara-Erzurum-Kars arası düzenlenen bu tren seferlerine her yıl ilgi çok büyük oluyor.
Çıldır Gölü Efsanesi Çıldır Gölünün oluşması hakkında birçok efsane bulunuyor. Bunlardan en çok bilineni ve söyleneni ise şöyle: Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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‘’Eskiden Çıldır Gölü'nün dibinde bir şehir varmış. Buranın beyi Akçakala'da otururmuş. Çukurda kurulmuş olan bu şehrin, dokuz burma musluklu çeşmesi varmış. Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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Bey "Gece gündüz çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar yoksa şehri su basar" demiş.
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Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış. Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşmeden su doldurmakta olan bir kıza yedi yıldır gurbette olan ağabeyinin geldiğini müjdelemişler.
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Dokuz burma musluklu çeşmenin bir musluğundan su dolduran kız sevindiğinden evine koşup giderken burmayı kapatmayı unutmuş. Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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O gece karanlığında çukur yerlerdeki evleri su basarken artık dokuz burmalı çeşmenin yeri de belli olmaz olmuş. Evi biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçmışlar.
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Ertesi gün şehirden ancak kilisenin kümbeti görülmüş ve akşama kadar onlarda sular altında kalmış. Fotoğraf: Ahmet Harmancı
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Şehirden sağ kurtulup kaçanlar Akçakala Adası'na gitmişler.
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Çıldır Gölü işte dibindeki o dokuz burmalı çeşmenin suyundan ortaya çıkmıştır.
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Kış için bir plan hazırlıyorsanız Çıldır Gölü sizin için doğru seçim olabilir. Ayrıca şu an Kars’a gitmenin tam zamanı.