YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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DoÄŸu Ekspresi'nin rakibi yola çÄ±ktÄ±! Kars'a bilet bulamayanlar buraya geliyor...
GeÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n sosyal medyadaki seyahat trendi tartÄ±ÅŸmasÄ±z DoÄŸu Ekspresiâ€™yle Kars yolculuÄŸu... Tam bir turizm ataÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen DoÄŸu Ekspresi'ne bilet bulmak Ã§ok zor. Åžu sÄ±ralar genÃ§lerin yeni gÃ¶zdesi Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresiâ€¦
GeÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n sosyal medyadaki seyahat trendi tartÄ±ÅŸmasÄ±z DoÄŸu Ekspresiâ€™yle Kars yolculuÄŸu... Tam bir turizm ataÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen DoÄŸu Ekspresi'ne bilet bulmak Ã§ok zor. Åžu sÄ±ralar genÃ§lerin yeni gÃ¶zdesi Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresiâ€¦Â
FotoÄŸraflar: DHA, Alamy
DHA
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KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n sosyal medyadaki seyahat trendi DoÄŸu Ekspresi'yle Kars yolculuÄŸunun ardÄ±ndan yeni bir turizm ataÄŸÄ±na geÃ§en ve genÃ§lerin gÃ¶zdesi olarak tanÄ±mlanan Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi, Ankara Ä°stasyonu'ndan hareket ederek, KÄ±rÄ±kkale, Kayseri, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, MuÅŸ ve son olarak Bitlis'in Tatvan ilÃ§esine 24 saat sÃ¼ren keyifli bir yolculuÄŸun ardÄ±ndan dÃ¼n akÅŸam saatlerinde ulaÅŸtÄ±.
DHA
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Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi'yle seyahet eden genÃ§ler, sefer sÄ±rasÄ±nda eÄŸlenceli bir yolculuk geÃ§irdiklerini ifade etti.
DHA
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Van GÃ¶lÃ¼ Ekpresi ile Tatvan'a gelen BÃ¼ÅŸra Kaya (23), tek hayalinin Van GÃ¶lÃ¼ Ekpresi ile TÃ¼rkiye'yi gezmek olduÄŸunu, bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Bitlis'in Tatvan ilÃ§esine geldiÄŸini sÃ¶yledi.
DHA
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Kaya,"Ben TÃ¼rkiye'yi gezme hayalimi gerÃ§ekleÅŸtiriyorum. BugÃ¼ne kadar 20'inin Ã¼zerinde ili gezdim. Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi benim iÃ§in de yeni bir deneyim. Anadolu insanÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m Ã¼lkeyi tanÄ±mak ve tecrÃ¼be etmek amacÄ±yla bu yolculuÄŸa Ã§Ä±ktÄ±m. SonuÃ§ta TÃ¼rkiye olarak bir millet ve bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼z.
Konfor ve alan yeterliliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok gÃ¼zel. Ã–zellikle Ã¼niversite Ã§aÄŸÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n mutlaka ve mutlaka Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi'nde yolculuk yapmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum" dedi.
DHA
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Geziye katÄ±lan Sultan Dalyan ise, Ä°zmir'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi ile yolculuk yapmak iÃ§in uÃ§akla Ankara'ya gittiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Bu kez bir doÄŸu turu yapalÄ±m dedik. DoÄŸu Ekspresi'nin ne kadar popÃ¼ler olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k.
DHA
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Ancak, DoÄŸu Ekspresi'ne bilet bulamadÄ±k. TesadÃ¼fen Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi'ne bilet bulduk. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k bir tatil planladÄ±k.
DHA
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Ä°zmir'den Ankara'ya uÃ§akla geldik. Buradan Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi ile Tatvan'a ve Van'a gideceÄŸiz. Burada rezervasyonlarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Van'da Akdamar AdasÄ±'nÄ± ziyaret edeceÄŸiz.
DHA
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Kedi Evi, Muradiye Åželalesi, YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi ve Van kahvaltÄ±sÄ±nÄ± merak ediyoruz. Sonra uÃ§akla Ä°zmir'e dÃ¶neceÄŸiz" diye konuÅŸtu.
DHA
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Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi ile 24 saat yolculuk eden yolcular, burada kendilerini bekleyen araÃ§larla bÃ¶lgedeki turizm bÃ¶lgelerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
DHA
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Bu yÄ±l tren yolculuÄŸu yapmak istiyorsanÄ±z, tek adres DoÄŸu ya da Van GÃ¶lÃ¼ Ekspresi deÄŸil elbetteâ€¦ Ä°ÅŸte size alternatif seÃ§eneklerâ€¦
DHA
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BozkÄ±rÄ±n kalbinde: GÃ¼ney Kurtalan Ekspresi TÃ¼rkiyeâ€™nin en eski hatlarÄ±ndan biri. Ankaraâ€™dan baÅŸlayÄ±p Siirtâ€™in Kurtalan ilÃ§esinde son buluyor. Saat 11.00â€™de binip ertesi gÃ¼n aynÄ± saatlerde varÄ±yorsunuz
DHA
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Yol boyunca Ankara, KÄ±rÄ±kkale, Kayseri, Sivas, Malatya, DiyarbakÄ±r, Batman geÃ§iliyor. Anadolu bozkÄ±rlar iklim kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneklerini gÃ¶receÄŸiniz yolculuÄŸa nehirler ve daÄŸlar eÅŸlik ediyor.
DHA
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Anadolu belgeseli: Ä°zmir Mavi Treni Kars Ekspresi TÃ¼rkiyeâ€™nin en uzun yolculuÄŸu, 39 saat sÃ¼rÃ¼yor. Ä°zmir Mavi Treniâ€™yle baÅŸlayÄ±p Ankaraâ€™dan DoÄŸu Ekspresiâ€™yle devam edilen yolculukta 14 ildeki 79 istasyon geÃ§ilerek 2 bin 190 km yol kat ediliyor.
DHA
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Alsancakâ€™tan hareket sonrasÄ± Manisa, UÅŸak, Afyonkarahisar, KÃ¼tahya ve EskiÅŸehir geÃ§ilerek Ankaraâ€™ya ulaÅŸÄ±lÄ±yor. YolculuÄŸun ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum geÃ§iliyor.
DHA
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Orta Anadoluâ€™dan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na: Konya Mavi Treni Konya-Ä°zmir (Basmane)-Konya arasÄ±nda her gÃ¼n dÃ¼zenleniyor. Konyaâ€™dan 19.30â€™da baÅŸlayan yolculuk Ä°zmirâ€™de sabah 07.00â€™de son buluyor.
DHA
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Bu bir gece yolculuÄŸu. CoÄŸrafyayÄ± detaylÄ±ca izleme ÅŸansÄ±nÄ±z olmasa da TÃ¼rkiyeâ€™nin yolcu sayÄ±sÄ± olarak en yoÄŸun hatlarÄ±ndan biri olan bu seferi tercih ederseniz Orta Anadoluâ€™dan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na, TÃ¼rkiyeâ€™nin insan profilini gÃ¶rme, gÃ¶zlemleme ÅŸansÄ±nÄ±z olur.
DHA
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YabanÄ±n iÃ§inde seyahat: Zonguldak-KarabÃ¼k Treni Bu seferler bÃ¶lgesel tren sÄ±nÄ±fÄ±nda olduÄŸundan, TCDDâ€™nin internet sitesi ya da mobil uygulamasÄ±ndan o gÃ¼ne veya ileri tarihe bilet almanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.
DHA
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Hareket saatinden biraz Ã¶nce istasyona gitmeniz gerekiyor. YolculuÄŸun alamet-i farikasÄ± ise muhteÅŸem Karadeniz coÄŸrafyasÄ±. Tren Zonguldakâ€™tan her gÃ¼n 07.40, 13.30 ve 18.35â€™te hareket ediyor. Yolculuk 2 saat 50 dakika sÃ¼rÃ¼yor.