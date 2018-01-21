Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Doğanın başrolde olduğu ve kimseye rol kaptırmadığı Karayipler’in cennet adası St. Croix’i son beş yıldır kış aylarında ziyaret ediyorum. Eşimin ailesinin yaşadığı bu adayı tanıdığım için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. İşte size Doğanın özenerek yarattığı dünya cenneti St. Croix gezisi...
Doğanın başrolde olduğu ve kimseye rol kaptırmadığı Karayipler’in cennet adası St. Croix’i son beş yıldır kış aylarında ziyaret ediyorum. Eşimin ailesinin yaşadığı bu adayı tanıdığım için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. İşte size Doğanın özenerek yarattığı dünya cenneti St. Croix gezisi...
Çağla KUBAT
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Christiansted adanın iki önemli merkezinden biri. Hollanda/Danimarka mimari tarzının hâkim olduğu karakteristik yapıları, turistik amaçlı dükkânları, butik otelleri ve renkli restoranları ile tarihi limanın çevresinde kümelenmiş. Özellikle, Kings Caddesi boyunca uzanan dükkânlar gezinmek için turistlere oldukça zevkli ve renkli bir dünya sunuyor.
Çağla KUBAT
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Dükkânlar arasında dolaşarak geleneksel el işçiliğinin en güzel örneklerini görebilir, ada kültürünü daha yakından tanıyabilirsiniz. Özellikle bu tarihi mekânda, son yirmi yıldır Beyaz Saray’ın ‘Ulusal Christmas Barış Ağacı’ süslemelerini hazırlayan Jan R. Mitchell’in cam işçiliği ile ünlü sanat atölyesi ve satış mekânı görülmeye değer.
Çağla KUBAT
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St. Croix’de yaşayan Jan R. Mitchell ve eşi, su püskürtme sanatını yeni teknikler kullanarak geliştirmiş, düzenledikleri atölye çalışmalarıyla da, St. Croix adasının tüm ülkede hatta dünyada tanıtılmasına katkıda bulunmuş.
Çağla KUBAT
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Çarşıda dükkânlara ilgiyi çekmek için zaman zaman müzik eşiliğinde dans eden bir ‘Mocko-Jumbie’ile karşılaşmak mümkün.
Çağla KUBAT
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Denizaltı sporları olanakları olan adanın sahil kesiminde, geleneksel su ürünlerinden lezzetler sunan lokantalara uğrayabilir zengin su ürünleri mönülerini tadabilir ve gümrüksüz alışveriş keyfi yaşayabilirsiniz.
Çağla KUBAT
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Rengârenk sualtı Adanın doğusunda bulunan Green Cay Marina, mercan kayalıkları arasına sıkışmış bir yer. Bu nedenle kızım Selin’in yaş grubunda olan çocukların bile güvenle yüzebileceği doğal bir havuza benziyor. Plaj, mangrove ağaçlarıyla kaplı. Marina da mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri…
Çağla KUBAT
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Arka planda içinde pek çok canlıya yaşam alanı yaratan mucizevi ekosisteme sahip mangrove ağaçları çok sayıda iguanaya da ev sahipliği yapıyor. Bölgede bu hayvanlarla plajı paylaşıyorsunuz. Bu oldukça ilginç bir deneyim.
Çağla KUBAT
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Green Cay Marina’dan yola çıkan gezi tekneleri ile su altı dalışının en güzel noktalarından da biri olan, doğası tarif edilemez koruma altındaki kumsala ulaşmak mümkün.
Çağla KUBAT
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1961’de John F. Kennedy tarafından ulusal park olarak ilan edilmiş ve o zamandan beri çok iyi korunan ‘Buck kumsalına’ sadece katamaranlarla ulaşılabiliyor. Snorkel turlarıyla canlı okyanus yaşamını en yakından hissedip mercan kayalıkları arasında sonsuz renkli su altı dünyasının görsel şölenine tanık olabileceğiniz gerçek bir doğa harikası burası…
Çağla KUBAT
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Gün batımının tarifi yok St Croix’in ikinci önemli turistik merkezi ise Frederiksted. En favori plajım ‘Rainbow Beach’in burada bulunması benim için adanın batısında konumlanan Frederiksted’i daha anlamlı kılıyor. Enfes beyaz kumu ve masmavi denizi ile özellikle gün batımını buradan izlememek inanılmaz.
Çağla KUBAT
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Rainbow Beach’in çok doğal ve mütevazı bir plajı var. Ufak ama sevimli restoranında lezzetli atıştırmalıklar güler yüzlü personel tarafından servis ediliyor. En favori içeceğim Pina Colada’yı gün batımında suyun içinde içmek kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim.
Çağla KUBAT
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Bu güzelliğe kapılıp adanın en büyük problemlerden olan ‘noceum’ sineklerinin istilasına uğramamak için yanınıza bir sinek kovucu almayı unutmayın.
Çağla KUBAT
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Beyaz adamla gelen zulüm Kristof Kolomb’un Hint adaları olduğunu düşünerek Amerika’ya yaptığı ikinci seferde (1493) Karayip adalarını keşfederek ilk çıkış yaptığı koy. Bu keşifle birlikte silah nedir bilmeyen savunmasız yerlilerin bu cennet topraklarda yaşadıkları faciaları düşünmek insanı hüzünlendiriyor.
Çağla KUBAT
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Beklemeye değen lezzetler Birçok baharatın yanında etin çoğunlukla esmer şekerle kızartılması bu mutfağın en ayırt edici özelliği olarak gösterilebilir.
Çağla KUBAT
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Genel olarak Karayip adalarında turistik açıdan en önemli sorun yemek servisinin çok yavaş gerçekleşmesi.
Çağla KUBAT
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Bu nedenle en üst düzey restoranda bile uzun süre beklemeyi göz önünde bulundurun.
Çağla KUBAT
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Herkesin kullanabildiği otel İnanılmaz bir okyanus manzarası, üç harika plajı, hint mutfak kültürüyle benzerlikler gösteren çok kaliteli restoranları ile adanın en etkileyici oteli burası. Buccaneer çok geniş bir alana yayılmış bir otel. Tesis golf, tenis, basket, plaj voleybolu, kürek sörfü, kano gibi olanaklar sunuyor.
Çağla KUBAT
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Bu tesiste beni en çok şaşırtan şey ise bu kadar üst düzey bir işletmenin kapılarını yerel halka açık tutması oldu. Girişte kendinizi tanıttıktan sonra tüm otel olanaklarını ücretsiz kullanabiliyorsunuz.