Doğanın kalbinde huzur dolu tatil

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çifte bayram olarak kutlamak için ülkemizde gidilecek birçok yer var. Mevsim ve içeriğin önemini ihmal etmeden karar vermek gerektiğini düşünerek bir öneriler listesi hazırladım. İşte 4 gün için 4 rota...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çifte bayram olarak kutlamak için ülkemizde gidilecek birçok yer var. Mevsim ve içeriğin önemini ihmal etmeden karar vermek gerektiğini düşünerek bir öneriler listesi hazırladım. İşte 4 gün için 4 rota...
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Bozkırdaki Venedik’te renkli bir tatil Eskişehir benim için bir şehrin kaderinin nasıl değişebileceğinin en başarılı örneği. Giderseniz ilk iş tarihi Odunpazarı evlerinin olduğu bölgeye uğrayın.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Eski konaklar arasında gezinirken, alışveriş yapacağınız ya da lezzetli bir mola vereceğiniz çok yer çıkacak karşınıza.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Kurşunlu Külliyesi’nde küçük bir Lületaşı Müzesi var, onu da listenize ekleyin. Türkiye’nin ilki olan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir’deki en güzel adresler arasında. Balmumu Heykeller Müzesi’nde, her biri kendi alanında iz bırakmış 160 karakterle selamlaşıyorsunuz. En etkileyici bölümlerden biri Atatürk ve Kurtuluş Savaşı...
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Cumhuriyet Tarihi Müzesi koleksiyonunda, Atatürk’ün farklı yıllara ait 51 portresi ile 100’den fazla eşyası var. Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı, çocukların çok sevdiği bir yer. İçinde bir masal şatosu bulunuyor.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Doğanın kalbinde spor ve sağlık Bolu her zaman doğayla baş başa kalmak, spor ve sağlık dolu bir tatil için ideal rota.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Büyük şehirlere yakınlığı da avantaj... Uluslararası işaret sistemi ile belirlenmiş farklı zorluk derecelerine sahip Türkiye’nin en uzun yürüyüş rotaları burada.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Örneğin Gölcük bugünlerde bir masal dünyasına girmişsiniz gibi karşılayacak sizi. Etrafı göknar ağaçlarıyla ve çamlarla kaplı bir oksijen cenneti.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Yedigöller Milli Parkı ise bir kamp macerası yaşayıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin adresi olsun.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihin sıfır noktasında zaman yolculuğu Şanlıurfa, kültür gezileri içinde ayrıcalıklı bir rota! Babil’den Hitit’e, Pers’ten Roma’ya uzanan uygarlıklar beşiği... ‘Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı’ unvanına sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Göbeklitepe burada.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihin sıfır noktası... Neolitik dönemde insanların avcılık ve toplayıcılıkla birlikte ilk kez tarıma yöneldiği, buradaki kazılarda ortaya çıkarıldı.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Balıklıgöl de Urfa’nın simgelerinden. Balıkları ve Rizvaniye Camii’nin suyun üstüne düşen muhteşem aksini izlemenin mistik bir büyüsü var. Yanı başında yer alan Halepli Bahçe’deki amazon mozaikleri, dünyanın en kıymetli örnekleri arasında.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Türkiye’nin en fazla arkeolojik kazı yapılan şehri olan Şanlıurfa’daki Arkeoloji ve Mozaik Müzesi’nde 74 bin eser var ve Türkiye’nin en büyük beşinci müzesi. Sular altındaki Halfeti’de tekne turu yapmak ya da Harran’a gidip Fransa’daki Avignon ile İtalya’daki Alberobello kubbeli evlerinin benzerlerini görmek de mümkün.
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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Türkiye’nin Disneyland’inde doyasıya eğlence Antalya Belek’te bulunan ve Türkiye’nin Disneyland’ı olarak kurgulanan The Land of Legends tema park ve otel, içinizdeki çocuğu selamlayan bir tasarıma sahip. Eğlence dünyasının dâhi ismi Franco Dragone’nin eseri. Komplekste su parkları, alışveriş üniteleri, Venedik kanallarının benzerleri, müzik enstrümanları şeklinde kayıkların gezdiği nehirler var
Saffet Emre Tonguç | Fotoğraflar: Alamy
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5D sinema, çılgın nehir, dalga havuzu, kızaklı su kaydırağı gibi adrenalini bol eğlence seçenekleri de bulunuyor. Masallardan esinlenilerek tasarlanan 410 otel odası, çocuklar kadar büyüklere de iyi gelecek.