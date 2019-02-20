Doğanın içinde saklı cennet! Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yılın mart ayında Türkiye’nin 15. Cittaslow’u (Sakin Şehir) ilan edilen Mudurnu, hafta sonu İstanbul’a yakın sakin yer arayışında olanlar için cevap niteliğinde… Mudurnu denince aklımıza ilk olarak yörenin nam salmış lezzetli tavukları gelse de, ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri de gezginleri fazlasıyla memnun etmeye yetiyor. 700 yıllık bir gelenek olan Ahi duasını izlemek ise yaşanmaya değer bir deneyim…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Geçtiğimiz yılın mart ayında Türkiye’nin 15. Cittaslow’u (Sakin Şehir) ilan edilen Mudurnu, hafta sonu İstanbul’a yakın sakin yer arayışında olanlar için cevap niteliğinde… Mudurnu denince aklımıza ilk olarak yörenin nam salmış lezzetli tavukları gelse de, ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri de gezginleri fazlasıyla memnun etmeye yetiyor. 700 yıllık bir gelenek olan Ahi duasını izlemek ise yaşanmaya değer bir deneyim…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Britanyalılar zamanından beri var olan Mudurnu, tarihi boyunca Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Adının hikayesi ise şöyle: Tekfurlar yönetimindeyken, Bursa tekfurunun kızı Matarnı (Moderna) adına yapılan kale, kasabaya adını verir ve bu isim zamanla Mudurnu olarak evrilir.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Eski Türk evleri bakımında oldukça zengin bir ilçe olan Mudurnu, bu özelliği ile Kentsel SİT Alanı ilan edilmiş.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Sivil mimarinin en güzel örneklerini bir arada görebileceğiniz Mudurnu, adeta küçük bir Safranbolu.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Üstelik tüm ilçeyi yürüyerek rahatlıkla dolaşmak da mümkün.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Mudurnu’da manzara keyfi için istikamet Saat Kulesi Mudurnu’yu gezmeye, ilçenin güzelliğini tepeden görebileceğiniz Saat Kulesi ile başlamak en güzeli. 1890 yılında yapılmış bu kuleye, yürüyerek ve Doruk Kafe tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Hisar ve Kulaklı tepelerinin arasındaki vadiye kurulmuş olan şehrin birbirinden güzel eski Türk evlerini buradan seyre dalabilir; saat kulesinin hemen altındaki kafede bir bardak çay ya da salep içerek manzaranın keyfini uzun uzun yaşayabilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Mudurnu’nun çarşıları Mudurnu’nun kuş bakışı güzelliğini yeterince seyre daldım diyenleri tarih sayfalarından fırlamış şirin mi şirin sokaklarında keyifli bir gezi bekliyor. Arasındaki geçişlerin merdivenle sağlandığı birbirine paralel dört sokaktan biri Orta Çarşı, diğeri ise Demirciler çarşısı…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Hediyelik eşya alışverişinizi bu çarşılardan yapabilir; bu otantik sokaklarda bolca fotoğraf çekebilirsiniz. Tarihi kent dokusunu günümüze kadar korumayı başarabilmiş Mudurnu’da yüzyıllara meydan okuyan çok sayıda konak, cami ve hamam bulunuyor. Yıldırım Beyazıt Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii ve Yıldırım Beyazıt hamamı tarihi değerleriyle ilk göze çarpanlar arasında…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Pertev Naili Boratav Kültürevi’nde tarihe yolculukMudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği’nin bünyesinde oluşturulan ve 2010 yılında hizmete açılan Pertev Naili Boratav Kültürevi ise Mudurnu’nun tarihine yolculuk yapabileceğiniz eski eserler ve antika eşyalar ile dolu tam bir kültür yuvası. Pertev Naili Boratav ve babası eski Kaymakam Abdurrahman Naili Boratav‘ın hikayelerini Kültürevi çalışanı Nejdet Aksoy’dan dinlemek pek keyifli… Mudurnu’yu daha iyi özümsemek isteyen tarih meraklıları için listeye eklenmeli…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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700 yıldır değişmeyen bir gelenek: Ahi Duası Çağdaş ve yenilikçi yüzünün yanı sıra gelenek ve göreneklerine de sıkı sıkıya bağlı olan Mudurnu halkı, yüzyıllar öncesinden kalan bir geleneği de hala devam ettiriyor: “Ahi Duası”. Her Cuma günü, Cuma salasının akabinde Demirciler Çarşısı ve onun hemen paralelinde yer alan Orta Çarşı’da dükkanların önüne çıkan esnafın katılımıyla gerçekleştirilen bu dua, Mudurnu’da 700 yıla yakın bir süredir devam ettiriliyor.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Ahi duasının esnaf için bir başka önemi de şu: Mudurnu’da her kim yeni bir iş yeri açmak istiyorsa, açılışını mutlaka bu duadan sonra yapıyor. Açılışı yapılacak dükkan dua bitiminde anons ediliyor ve duaya katılanlar bu dükkanın önüne giderek yeni iş yerinin bereketli olması için dua ediyorlar. Mudurnu her yıl Temmuz ayında keyifli bir festivale de ev sahipliği yapıyor. Mudurnu İpekyolu Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nde yöresel ürünleri ve el sanatlarının en güzel örneklerini bulmak mümkün.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Mudurnu mutfağı ve konaklama için adres Tekkeliler Konağı Siz de benim gibi gittiğiniz şehirlerin, yörelerin ruhuna uygun otellerde konaklamayı sevenlerdeniz tarihi Tekkeliler Konağı’nı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Türkiye’deki çeşitli bölgelerde otelleri bulunan Melek Hotels zincirinin bir parçası olan konak size Mudurnu ruhunu sonuna kadar yaşatacak...
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Mutfağı da eşsiz Bolu yemeklerini denemeniz için harika bir fırsat sunuyor.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Mudurnu’da ne yenir sorusunun cevabı hepimizin aklına işlendiği gibi tavuk olsa da Mudurnu, kaşık sapı, kızılcık tarhanası gibi yöresel yemekleriyle de ünlü…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Göveç olarak adlandırılan güveçlerin tadı ise bundan sonra başka bir yerden et yemek istemeyeceğiniz kadar iddialı…
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Mudurnu’ya yakın doğal güzellikler Hazır Mudurnu’ya kadar gelmişken Bolu’nun güzelliklerini keşfe de çıkmak isterim diyenler ilçeye 25 dakika uzaklıktaki Abant’ı, bir saat uzaklıktaki Nallıhan Kuş Cenneti’ni ve Mudurnu-Akyazı yoluna 9 km mesafede yer alan Sülüklü ve Kara Murat göllerini ziyaret edebilir; büyük şehir hayatına dönmeden önce doğada yeterli miktarda huzur depolayabilir.
Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
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Yazı ve Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk