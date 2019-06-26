Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Doğanın içinde huzurlu hafta sonu tatili! İçeri girişler 8 lira...
Marmaris'te yaz sezonu boyunca ortalama 3 bin kişiyi ağırlayan, yeşil ile mavinin buluştuğu, Türkiye'nin en büyük çadır kampı Çubucak Tabiat Parkı, turizm sezonunda doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Marmaris'e 34 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve mesire alanı olan Çubucak Tabiat Parkı, mayıs-kasım ayları arasında ortama 3 bin kişiyi ağırlıyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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7 aylık dönemde Tabiat Parkı'nda yer bulmak güçleşiyor. Yaklaşık 400 çadırın kurulduğu Tabiat Parkı'nda, aralarında emekli milletvekili, polis, hakim, savcı, memur, genel müdür, esnaf ve işçi olmak üzere pek çok meslek grubu ve kesimden kişi, büyük şehirlerin gürültüsü ve kirliliğinden uzakta tatil yapmanın keyfini yaşıyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Bazı tatilciler, kamyonetleri ile buzdolabı, mini fırın ve diğer çeşitli beyaz eşyaları ile koltuk takımlarını da yükleyerek Çubucak Tabiat Parkı'na getirip, evi aratmayan konforda tatil yapıyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Çam ağaçlarının altına kurulan 4 kişilik çadır için elektrik ve su kullanımın içinde günlük 28 lira ödemek yeterli olurken, ilave her bir kişi ve günübirlik gelenlerden ise girişte 8 lira alınıyor. Denize sıfır alanda karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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SIKI DOSTLUKLAR KURULUYOR 35 yıldır hizmet veren Çubucak Tabiat Parkı'na, Türkiye'nin dört bir yanından her yaz sezonunda gelerek tatil yapanlar arasında, sıkı dostluklar kuruluyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Burada tanışan ailelerden çocuklarını evlendirip, akraba olanlar, geçmişte çocukları ile geldikleri Tabiat Parkı'na şimdi torunlarıyla geliyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Denize sıfır, ağaçların altına kurdukları çadırlarında yaz sezonunu geçirenler, otel, tatil köyü ve pansiyonlara oranla çok daha ucuz tatil yapma fırsatı buluyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Çabucak Tatil Parkı'nın, yaz aylarında herkesin birbirini tanıdığı küçük bir belde kadar nüfusa ulaştığı oluyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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PARKTA TANIŞIP EVLENDİLER Kamp yaptıkları parkta ailelerinin kurduğu sıkı dostluklar sayesinde tanışan Neslihan (28) ve Aras Aydın çifti, "Geçen yıl burada kamp yaptığımızda tanıştık.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Arkadaşlığımız önce dostluğa, sonra aşka dönüştü. Ailelerimiz uzun yıllar burada sıkı dostluklar kurdukları için evlenmemiz de ani şekilde gelişti.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Geçen sene tanıştık ve buradan ayrıldıktan sonra nişan ve düğün arka arkaya oldu. Bir yıldır evliyiz ve mutluyuz.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Çubucak'ın doğası ve denizi muhteşem. Park yetkilileri ve buradaki insanlar doğanın korunması için çok hassas ve duyarlı" diye konuştu.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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35 YILLIK ÇADIR DOSTLUĞU Yalova'dan her yaz 35 yıldır Çubucak'a tatile gelen Ayla Güngör, "Burada çok güzel ve sıkı dostluklarımız oluştu.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Geçmişte çocuklarımızla geldiğimiz Tabiat Parkı'na şimdi torunlarımızla geliyoruz" dedi. Emine Demir de 23 yıldır Çubucak Tabiat Pankı'nda tatilini geçirdiğini belirtip, "Hepimiz farklı şehir ve kültürlerden geliyoruz. Hepimiz burada aile olduk" diye konuştu.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Adana'dan gelen Mehmet Benzer, "15 yıldır ailemle beraber Çubucak Tabiat Parkı'na tatile geliyoruz. Burada biz bir aileyiz.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Adana'da mahallemizde kimse birbirini pek tanımaz, ama burada herkes birbirini tanır ve selam eksik olmaz" şeklinde konuştu.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Ahmet Çetin Aksan ise, 30 yıl polislik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtip, "18 yıldır Çubucak Tabiat Parkı'nda ailemle kamp yaparım. Burada sınıf ayrımı yok, orta ve zengin kesim huzuru bulur" dedi.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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İSTEYEN ÇADIR KİRALAYABİLİYOR Çubucak Tabiat Parkı'nı 17 yıldır işleten firmanın sorumlusu Ali Demirtaş ise şunları söyledi:
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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"1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında kapılarımızı açıyoruz. Parkımıza isteyen özel araçları ve karavanlarıyla gelebiliyor. Türkiye'nin her şehrinden farklı meslek dallarından kişiler çadırları ile buraya geliyor.
DHA | Fotoğraf: DHA, Çubucak Tabiat Parkı web sitesi
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Kimi çadırlarını yanında getiriyor. Kimileri de bizim buradaki çadırlarımızdan kiralıyor. Haziran başından itibaren yaklaşık 3 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Şu an 400 çadır kurulu. Küçük bir belde gibiyiz" dedi.