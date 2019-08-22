Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Doğanın içinde huzur durakları! Kafa dinlemek istiyorsanız tam zamanı...
Doğayla iç içe ve huzur dolu bir kamp tatili hayal edin, buna bir de lüks ve konforu ekleyin. Her şeyden uzaklaşıp yeşilin ortasında sakin günler geçirmek istiyor ama konforunuzdan da vazgeçemiyorsanız ‘glamping’ tam size göre! Bu hizmeti veren tesis sayısı da artıyor.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
SON GÜNCELLEME
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Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Dünya giderek küçülüp her yer ulaşılabilir hale geldiğinden beri, insanlar yeni ve farklı seyahat deneyimleri peşinde. Giderek popülerleşen ‘glamping’ de bu yeniliklerden biri.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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İngilizce iki kelimenin, glamour ve camping’in birleşiminden oluşuyor. ‘Glamour’ cazibe, göz kamaştırıcılık, ‘camping’ ise kamp yapmak demek. Bu bir tatil anlayışı haline geldiğinde lüksten ve stilden vazgeçmeden kamp yapmak anlamına geliyor.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Beş yıldızlı otellerden sıkılan Avrupalı gezginlerin ortaya çıkardığı bir konsept. Hem doğanın muhteşem köşelerini tecrübe ediyor hem de konforunuzdan taviz vermiyorsunuz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Doğada olmayı seven ancak çadırda yerde uyumayı ya da soğuk bir gölde temizliği tercih etmeyip, yumuşak ve rahat yataklarında uyumak isteyenler için bir seçenek olarak ön plana çıkmış.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Kampın dezavantajlarını ortada kaldıran bir akım diyebiliriz. Peki normal kaptan farkı ne? Saatlerce uğraşıp kurduğunuz çadırın aksine konforlu karavanlar, ağaç evler ya da lüks çadırlarda kalıyorsunuz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Glamping denince akla gelen ilk imgelerden biri, lotus çiçeği şeklindeki çadırlar.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Dileyen tesisin içine çadır da kurabiliyor. Tesislerde yemek, banyo, temiz havlu hizmeti bulunuyor. Bazıları doğa sporları imkânı da sağlıyor.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Türkiye’de de glamping hizmeti veren yerler var. İşte bunlardan bazıları:
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Kocabahçe Glamping, Bozburun Dirsekbükü Koyu’nun hemen arkasında. Ulaşım Germe Koyu’ndan kalkan özel takalarla, yani denizyoluyla yapılıyor. Konaklama için farklı bütçelere ve deneyimlere özel seçenekler var.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Kamp çadırı, lotus çadır, glamping lüks çadır, bungalov ya da suit bungalov seçebilir veya kendi çadırınızı getirip kurabilirsiniz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Mona Camp, Sığacık Sahile, merkeze ve Teos Antik Kenti’ne yürüme mesafesinde. Mandalina ve zeytin ağaçları arasındaki alanda otel odası şeklinde tasarlanmış altı çadır bulunuyor. Fotoğraf: Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Her üç çadır için ortak bir duş/WC karavanı var. Kendi yiyeceklerinizi hazırlayıp mangal yakabileceğiniz bir alan, ayrıca bir kafe bulunuyor. Fotoğraf: Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Bonjuk Bay, Gökova Marmaris ve Akyaka’dan 25 dakika, Dalaman Havalimanı’ndan bir saat uzaklıkta. Bir tesis olmanın yanında, çok sayıda çiftlik hayvanı barındıran, taze sütü, yumurtası, sebze-meyveleri ve otlarıyla bir çiftlik aslında. Dalıştan yogaya, orman koşusundan bisiklete birçok sporla vakit geçirebilirsiniz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Karnınızı çiftlik ve bahçenin taze ürünlerinden hazırlanan yiyeceklerle doyuruyorsunuz. Bütçenize ve ihtiyacınıza göre 18 metrekarelik Lotus Belle Outback Deluxe ya da 6 metrekarelik Lotus Bud çadırlarında konaklayabilirsiniz. Mutfak, dinlenme alanı ve banyo ortak. Tesiste ayrıca taş ev ve taş bungalovlar da var. Buraya ancak referans ile rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Avalon Steppes Glamping Holidays, Fethiye Bir yanda Fethiye’nin eşsiz manzarası, diğer yanda da Kayaköy’ün tarihi dokusu. Tesiste mutfak ve banyo ortak kullanıma açık.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Yıldız Sarayı, Buckingham Sarayı, Kensington Sarayı ve Topkapı Sarayı adı verilen odalarda konaklayabilirsiniz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Club Amazon, Datça Bördübet bölgesinin en sakin koylarından birinin yakınında, ormanın içinde... Butik Van, Çingene Arabası, Taş Oda, Mini Bungalov, Teras Oda veya Küp Oda adı verilen odalarda konaklayabilir; dereden kano ile plaja ulaşmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Sabah-akşam açıkbüfe yemek servisi var.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Tesiste bir yüzme havuzu, akşam yemeğinden sonra kurulan mütevazı bir açıkhava sineması da bulunuyor. Çevre koylara tekne gezileri, gece piknikleri düzenleniyor.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Kozluyalı Glamping, Çanakkale Kaz Dağları’nın Edremit Körfezi‘ne bakan yamaçlarında kurulmuş, Assos yakınlarındaki Kozlu Köyü, yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir yerleşim merkezi.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Kozluhan da taş evlerde kurulu, 14 odalı bir tesis. Özel plajı Kozluyalı, zeytin ağaçlarının Ege’nin sularıyla buluştuğu yerde. 13 metrekarelik ‘glamping’ çadırları bu plajda bulunuyor.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Aylak Yaşam Kampı, Antalya Çıralı’nın tenha bir bölgesinde yer alan Aylak Yaşam Kamp, sahile 200 metre mesafede. Tesiste çadır, oda çadır, köşk ve karavan konaklaması hizmeti sunuluyor. Dilerseniz kendi çadırınızı da kurabiliyorsunuz.
Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
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Duş ve tuvaletler ortak. Yemek içinse küçük bir barı var. Asırlık çınar ve defne ağaçlarının gölgesinde serinleyebilir, Çıralı ve Yanartaş’ı gezebilir, Likya Yolu’nda yürüyebilir ve tekne turu yapabilirsiniz.