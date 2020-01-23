Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Duygu ve Merve Yiğit (Hürriyet Seyahat Gezgini), Alamy, DepoPhoto
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 15:31,/
Doğanın içinde huzur bulacağınız 5 adres! Ailecek ucuza hafta sonu tatili...
Hafta sonu şehirden biraz uzaklaşacağınız hem çok yorulmayacağınız hem de bedenen ve ruhen dinleneceğiniz, bütçenizi zorlamayacak alternatifler düşündük. İster günübirlik isterseniz de tek gece konaklama yapacağınız ve kendi aracınızla rahatça ulaşabileceğiniz en ideal beş rotayı belirledik. İşte İstanbul’a yakın doğayla iç içe güzel vakit geçireceğiniz en güzel adresler…
İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için bir liste hazırladık.
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1- Ağva, Kerpe, Kefken İstanbul’dan Ağva sahil yolu boyunca köylerin içinden geçip, deniz ve dağ manzaralı yollar arasında yapacağınız bu yolculuk gözünüze, gönlünüze ve ruhunuza çok iyi gelecek.
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Ağva’da Göksu Nehri kenarında sıralanmış restoranların birinde güzel bir kahvaltı yapmalısınız. Sonra, 1.5 saatlik bir seyahat sonucunda Kefken’e ulaşabilirsiniz. Bu güzergah boyunca göreceğiniz yerler; Sardala Koyu, Bağırganlı Köyü, Sarısu, Kerpe Kartal Kayalıkları, Kumcağız, Kefken Pembe Kayalıklar ve Cebeci.
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Kış sezonunda oldukça sakin olan bu bölge tam bir doğa harikası. Konaklama için Kerpe ya da Kefken’de yer alan uygun fiyatlı butik otel ve pansiyonları tercih edebilirsiniz…
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2- Tekirdağ, Uçmakdere, Şarköy Tekirdağ ve Uçmakdere üzerinden Şarköy yaklaşık 1.5- 2 saat sürüyor. Yol epey dik yamaçlar ve virajlardan oluşuyor ancak yol boyunca size eşlik eden manzara mükemmel. Bölge şaraplarıyla ünlü olduğu için yol boyunca kısa molalar vereceğiniz birçok bağ evi mevcut.
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Marmara Ereğlisi'nden Tekirdağ’a gelirken Barel Bağ Evi, Tekirdağ’dan Uçmakdere’ye devam ederken Barbare Bağları ya da Şarköy içinde yer alan Aker Bağ evi bizim önereceklerimizden. Fotoğraf: Barel Bağ Evi resmi web sitesi
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Konaklama için Şarköy ya da bir saatlik mesafede yer alan Gelibolu’yu tercih edebilirsiniz. Gelibolu’ya kadar gidecek olanlar, henüz görmediyseniz ertesi sabah Eceabat ve Çanakkale Şehitliğini gezebilir, Gelibolu’da meşhur peynir tatlısını deneyebilirsiniz.
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3- Yuvacık, Serindere Bizim çok keyif aldığımız, hem hesaplı hem yakın bir rota da Yuvacık. Bungalov ya da ağaç evlerde konaklama yapabileceğiniz, doğa yürüyüşü ve atv gezileriyle keyifli zaman geçireceğiniz bir yer burası.
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En güzel adres Karaaslan Kamping... Biraz olsun sessizlik arıyorsanız tam sizlik. Yuvacık’ta konaklama yapanlar ertesi gün Serindere’ye de uğrayabilirler. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi / www.karaaslankamping.com
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4- Kartepe, Maşukiye, Sapanca İstanbul’da ara ara yüzünü gösteren kar Kartepe’de kayak sezonunun açılmasına yetti de arttı. Kartepe'de ailecek kayak tatili yapabilirsiniz.
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Kartepe’ye günübirlik rahatça gidip gelebileceğiniz gibi, konaklama yapacaksanız Maşukiye veya Sapanca’yı tercih edebilirsiniz.
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Maşukiye bizim için alabalıkla özdeşleşmiş samimi ve şirin bir yer. Sapanca ise özellikle bu mevsimde göl kenarında huzurlu ve uzun uzadıya kahvaltı yapacağınız ender yerlerden.
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“Nerede kalınır?” derseniz en güzel adres Babil Bungalow Hotel… Bir tarafta Sapanca Gölü manzarası diğer yanda Maşukiye beldesinin doğal güzellikleri…Kuş sesleriyle güne merhaba demek isterseniz burası biçilmiş kaftan.Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi / www.babilbungalowhotel.com
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5- Yalova Dilerseniz araçla dilerseniz de feribotla rahatça ulaşabileceğiniz bir yer Yalova… Burada doğanın içinde sakin ve bol aktiviteli zaman geçireceğiniz garanti… Burada Atatürk Köşkü, Yürüyen Köşk, Yalova İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi gibi tarihi yerleri gezebilirsiniz
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Erikli Yaylası, Yalova Kent Ormanı, Sudüşen Şelalesi, Karaca Arboretumunda doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ayrıca termallerde tüm yorgunluğunuzu da unutacaksınız. Konaklama için şehir merkezinde yer alan ekonomik pansiyonları veya biraz daha fazla ödeyerek termal otelleri de tercih edebilirsiniz.