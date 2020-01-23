Seyahat Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi | Fotoğraflar: Duygu ve Merve Yiğit (Hürriyet Seyahat Gezgini), Alamy, DepoPhoto Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 15:31 , / 23 Ocak 2020 - 15:34

Doğanın içinde huzur bulacağınız 5 adres! Ailecek ucuza hafta sonu tatili...