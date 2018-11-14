Doğanın içinde hafta sonu tatili! Pek fazla cep yakmıyor, şimdi tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Nefes almak, aşk dolmak, bulutlarda uyumak… Hepsinin buluştuğu bir yer var ki, keşfetmek için bir saniye bile beklemek hata olur. Burası Doğu Karadeniz’in Artvin’i... Yaylalarından, köylerine; göllerinden, renk cümbüşüne uzanan ormanlarına kadar Artvin’de doğanın o sade ve cesur ritmine kapılacağınız bir hafta sonu uzak bir hayal değil. Kalınacak yerlerden, keşfedilecek yerlere kadar size çok güzel önerim var. İşte size Artvin ve Şavşat gezi rehberi…
Nefes almak, aşk dolmak, bulutlarda uyumak… Hepsinin buluştuğu bir yer var ki, keşfetmek için bir saniye bile beklemek hata olur. Burası Doğu Karadeniz’in Artvin’i... Yaylalarından, köylerine; göllerinden, renk cümbüşüne uzanan ormanlarına kadar Artvin’de doğanın o sade ve cesur ritmine kapılacağınız bir hafta sonu uzak bir hayal değil. Kalınacak yerlerden, keşfedilecek yerlere kadar size çok güzel önerim var. İşte size Artvin ve Şavşat gezi rehberi…
Fotoğraflar: Ezgi Kopuz, Alamy, otelin web site ve sosyal medya hesapları
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Doğu Karadeniz’i bir solukta ama günü tam tadına vararak yaşamak en güzeli, yeter ki ne istediğinizi bilin. Cuma akşamı Trabzon’da ilk gece akşam yemeğinde Kalender Lokantada lezzetli ev yemekleri ve çilekli / kivili içeceğimi yudumlayarak Karadeniz’e merhaba...
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Ertesi gün, sahil şeridinden Artvin’e yolculuk başlıyor. Kasvetli deniz yanı başta, dalgalarıyla yutan, derinliğiyle korkutan fakat misafirperver insanların yuvası burası…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Borçka Karagöl ilk durak, bu merak uyandırıcı patika yoldan zirveye doğru adım atıyorum.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Bir yere kadar araçla ulaştıktan sonra, geri kalan için birkaç kilometre atmosfere kapılıp yürüyüşe geçiyorum. Güneş, yaprakların arasından parıltılı ışımalar yapıyor ve sonunda Borçka Karagöl’de sessizliğin nadir duyulan senfonisinde soluğu alıyorum.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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İşte, bu an her şeye değer. Artvin’in şehir merkezini panoramik olarak görmek beni çok şaşırttı, yamaçlar üstüne konumlanmış ve en ilgi çekici kısmı ise Atatepe.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Burası, 22 metrelik dünyadaki en büyük Atatürk heykeline sahip ve göğün heybetiyle ışıldıyor, muhteşem bir görüntü. Sıtkı Kahvecioğlu Rio’daki Kurtarıcı İsa’yı gördükten sonra karar veriyor bu projeyi hayata geçirmeye, hikâyesi çok güzel.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Atamızı selamladıktan sonra, akşam kalacağım yer olan Kocabey köyü, Laşet Bungalov evlerine doğru yola devam ediyorum.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Otel, 1500 metre rakımda, 12 numaralı odanın kapısını açtığımda akşamın derin sükûnetinde huzurlu bir uyku beni bekliyor ve yarın için sabırsızım.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Otelde konaklama fiyatları da pek fazla cep yakmıyor. Motelde kalmak isterseniz kahvaltı dahil iki kişi fiyatı 250 TL. Bungalovlar ise kahvaltı dahil iki kişi 320 TL.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Şavşat’ta bulutlar yatağınız olsun Uyandığımda ilk gördüğüm manzara, önümde alabildiğine uzanan bir yeşillik, tek tük köy evleri, karşımda zirvesi bembeyaz görkemli dağlar ve her yanımda sarı, turuncu, yeşile boyanmış bir orman.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Kapıda köpekler sanki uyanmamı nöbette bekleyip, bana etrafı gezdirmek ister gibi. Oksijen, zihnimdeki pürüzleri silip atıyor. Dinginlik tanımı Şavşat’ta boyut değiştiriyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Kitabım önümde sayfalar birbirini kovalarken, güneşin biraz daha yükselmesini bekliyorum. Doğa yürüyüşüne hazır hissettiğim anda, sıkı sıkı giyinip yüzümü yeşilliğe çeviriyorum.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Kimseler yok, özgürüm. Doğa benim, ben doğayım. Bütünleşmişiz. Karşıdan bir çoban geliyor, çobanın köpeği yandan beni süzüyor ve koyun sürüsü güne oldukça hazır ve heyecanlı görünüyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Müziğimi açıyorum, anın tadını çıkarıyorum. Nefes kesici. Bu anlar çok eşsiz. Köy birkaç adım ötemde. Karşıma, 35 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra, bu cennet köyüne eşiyle birlikte yaşamak için geri dönen Esvettin Bey çıkıyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Keçileri pek güzel, otluyorlar etrafta, evin yolunu bile bulurlarmış öyle diyor bana. Şavşat’ta yeni deneyimler, iç huzura bir köprü niteliğinde. Konaklama konusu ise eskiye nazaran artık çok rahat, her yerde otel ve bungalov var.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Doğaya düşkünseniz eğer mutluluk katsayınız burada tavana vurabilir, keşfedilesi gerçekten çok yer var.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Şavşat Karagöl’de ağaçların ve bulutların göle ahenkli vuruşuyla kendinizi filmde gibi hissedebilir, japon balıkları ve alabalıkları ekmekle besleyebilirsiniz.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Size nokta atışı öneriler. Maden Köyü, Cancir Yaylası, Papart Vadisi, Arsiyan Yaylası, Kız Gölü, Boğa Gölü, Cevizli Köyü ve Kilisesi, Aşağı Koyunlu Tamara Odaları, Erikli Köyü Yaylası ve Sarı Cayır, Yağlı Köyü, Vaket Yaylası, Balıklı Göl, Kocabey Köyü, yol üstünde Deriner ve Borçka Barajı, Can Kurtaran Tüneli diye görülmesi gereken liste uzayıp gidiyor…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Burası, hem hafta sonu aheste aheste hem de uzun uzadıya zamanınız varsa keşfetmek için ideal.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Doğu Karadeniz’in kuzeyinde, sisler içindeki Sahara Dağı’nın, başı dumanlı Karçal Dağları’nın arasına sıkışmış dört yanı dağlarla çevrili ve göğe komşu Şavşat’ta yaşayıp bu 'sakin şehrin' en güzel karelerini yakalayanlar arasında Murat Gungut burayı anlamayı ve anlatmayı seçmiş.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Her mevsimi ayrı güzellikte olduğunu söylüyor bu eşsiz yerin. İlkbahar ve yazı yeşil düşler diyarı, sonbahar sarı- kızıl görsel şölenli bir hüzün, yılbaşını ise simli kartpostallarının can bulmuş hali olarak tanımlıyor...
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Buraya veda etmeden önce, Yavuzer Köyü'nü panoramik olarak görebileceğiniz seyir terası özellikle sonbaharın bu zamanları için unutulmayacaklar arasında. Şavşat, uyanmak istemeyeceğiniz bir sabah gibi…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Artvin'de mutlaka tatmanız gereken yöresel lezzetler var. İşte onlardan bazıları...
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Yayla Çorbası: Aslında Türkiye'de hemen hemen her yerde yapılıyor. Yalnız Artvin'de yapılan biraz farklı... Pirinç, margarin, toz bulyon ve kuru naneyle yapılıyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Keşkek: Artvin'de sıkça yapılan yöresel bir yemek. Düğünden bir gün önce ıslatılan buğdayın, düğünün yapılacağı sabah kazanlarda pişirilmesiyle yapılan keşkekin içine et ve birçok tahıl giriyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Hasuta: Artvin'e özgü tatlılardan biri... Hasuta'nın içine nişasta, su, tereyağı ve un giriyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Laz Böreği: Baklava yufkasına tereyağı,muhallebi ve şerbet karıştırılarak yapılıyor.