Doğanın içinde hafta sonu tatili! Pek fazla biliniyor, içeri giriş ücretsiz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Doğanın içinde hafta sonu tatili! Pek fazla biliniyor, içeri giriş ücretsiz...
Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek, hafta sonlarını iple çekiyoruz. Sizi bu hafta sonu yola düşürecek bir yer önereceğim: Sakarya! Pek fazla bilinmeyen gölleri ve doğasıyla keşfedilecek çok fazla güzellik barındırıyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
1 / 25
Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek, hafta sonlarını iple çekiyoruz. Sizi bu hafta sonu yola düşürecek bir yer önereceğim: Sakarya! Pek fazla bilinmeyen gölleri ve doğasıyla keşfedilecek çok fazla güzellik barındırıyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
2 / 25
İstanbul gibi büyük şehre birkaç saat uzaklıkta, Marmara’nın güzide şehirlerinden olan Sakarya, merkezi konumuyla birçok tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
3 / 25
Özellikle Sakarya son birkaç yılda gelişen ulaşım yollarıyla ziyaretçilerin uğrak yeri konumunda… Hafta sonu gelenler Sapanca, Taraklı gibi yerlere giderek doğaya atıyor kendini…
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
4 / 25
Sakarya doğal bitki örtüsü yönünden oldukça zengin ve dağları gür ormanlarla kaplı. Gürgen, kayın kestane, kavak, çınar, meşe gibi ağaçlarla yemyeşil bir cennet…
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
5 / 25
Ayrıca kuzeyinde yer alan Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Acarlar Longozu, Serdivan’da bulunan Göl Park, Karasu yolu üzerinde kalan Poyrazlar Gölü, Geyve’deki Doğançay Şelalesi ön plana çıkan ailecek tatil yapılabilecek yerlerden.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
6 / 25
Adı gibi: Saklı Göl Sakarya’da gezilecek görülecek çok şey var elbette ama size çok fazla adı duyulmamış saklı bir yerden bahsedeceğim…
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
7 / 25
Doğal oluşumuyla, şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta sessizlik ve huzur arayanlar için yeni bir adres Saklı Göl… Merkezden uzak köy hayatının hâkim olduğu Korucuk ilçesinin Karapınar mahallesinde yer alıyor Saklıgöl…
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
8 / 25
Ulaşım çok kolay ve kısa sürüyor. Şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsüne binerek 20 dakikalık yolculuğun ardından gölün yakınındaki durakta iniyorsunuz.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
9 / 25
Durağın ve gölün bulunduğu yerde sakin bir köy hayatı sizleri karşılıyor. Yol kenarında otlayan hayvanlar, taştan yapılmış tek katlı köy evleri…
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
10 / 25
Duraktan göle doğru yürüdüğünüzde tatlı kuş cıvıltıları, güneşin sıcaklığıyla burada huzurun ve sakinliğin kapısını aralıyorsunuz.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
11 / 25
Gölün hemen sol tarafında yürüyüş yoluyla tesislere adım atıyorsunuz. Taştan yapılmış yolların sağında bir adet kafe bulunuyor ve fiyatları çok uygun.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
12 / 25
Eğer kafede oturmak istemiyorsanız ve ailecek geldiyseniz hemen yukarıda içinde mangal yapabileceğiniz kamelyalar ve manzaraya karşı oturabileceğiniz masalar bulunuyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
13 / 25
Çocuklarıyla gelen aileler için bir de oyun parkı bulunuyor. Hem mangal yapıp karnınızı doyurabileceğiniz, hem gölün eşsiz manzarasını fotoğraflayabileceğiniz hem de çocuğunuzun sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yer Sakarya Saklı Göl.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
14 / 25
Gölde yüzen ördekleri, kazları besleyebilir onlara yem atabilirsiniz. Tesisin içinde yürüme yolunu takip ettiğinizde ormana bağlanan bir yol karşınıza çıkacak.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
15 / 25
Odun toplamak doğal orman havası almak ve kafanızı dinleyebileceğiniz orman yürüyüşü yapabilirsiniz.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
16 / 25
Göl alanına giriş ücretsiz…
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
17 / 25
Doğayla iç içe: Poyrazlar Gölü Sakarya'ya 10 kilometre mesafedeki, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı olan, çok sayıda kuş türü ve gezi alanlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Poyrazlar Gölü, hafta sonu ilgi gören bir diğer yer.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
18 / 25
Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
19 / 25
Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
20 / 25
Kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
21 / 25
Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
22 / 25
Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekanlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
23 / 25
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
24 / 25
Kahvaltı için en güzel adres: Sapanca Gölü Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan göl, yeşilliklerle çevrili ve huzur veren bir yapıya sahip.
Yazı: Erdem Enginar ve AA | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
SON GÜNCELLEME
25 / 25
Merkezde kalan kısım göl kenarı yürüyüşleri için ideal. Göl manzarasına karşı güzel bir kahve içebilir, göl kenarındaki kahvaltı mekanlarında köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.