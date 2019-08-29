Doğal havuzlara yoğun ilgi! 'Sessiz cennet' olarak biliniyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahil kıyısında kendiliğinden oluşan 'doğal havuzlar' doğal güzelliğiyle büyülüyor.
DHA
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Muz üretiminde önemli merkezlerden biri olan ve son yıllarda tropikal meyve üretimiyle 'Tropikal meyve üssü' olarak anılmaya başlanan Gazipaşa, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.
DHA
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Antalya'nın en doğusunda bulunan, kent merkezinden 180 kilometre uzaklıktaki ilçe, sakin ve gürültüden uzak olması nedeniyle 'sessiz cennet' olarak da anılıyor.
DHA
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Keşfedilmemiş koylarıyla dikkati çeken ilçedeki Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar ise görenleri büyülüyor.
DHA
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TATİLCİLER GÖRMEDEN GİTMİYOR Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
DHA
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Boyutlarına ve derinliklerine göre 3 bölümden oluşan havuzlar ise doğal yollarla sürekli filtre olan turkuaz deniz suyu ve kayaçlarıyla unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
DHA
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Ankara'dan tatil için Alanya'ya gelen ancak doğal havuzların ününü duyunca gelerek yüzdüğünü anlatan Arzu Yılmaz (39), "Balıkları gördüm, burayı çok beğendim.
DHA
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Burada denize girince özgür olduğumu hissettim.
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Kent merkezinde kalabalık içerisinde denize girmektense burayı tercih ederim" dedi.
DHA
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Çok keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan Dilan Ceren Yılmaz (21) da "Çok bilinen bir yer değil.
DHA
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İnsanlar buraya daha çok kafa dinlemeye geliyor" diye konuştu.