Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dış dünyadan izole ilginç bir yaşam! 'Gezen evlilik' adında ilginç bir geleneğe sahipler...
Çin'in güneybatısındaki Himalaya eteklerinde yerleşik anaerkil kabile Mosuolar, sosyal ve ekonomik yaşamın tamamen kadınların egemenliğinde olduğu bir toplum yapısına sahip. Ailede söz sahibinin kadınlar olduğu bu kabilede, erkekler ömür boyu ‘anne evinde’ yaşıyor. İlginç olan ise Mosuolarda evlilik kurumu... ‘Gezen evlilik’ adı verilen bir geleneğe sahipler. İşte Mosuolar hakkında ilginç bilgiler...
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Çin'in güneybatısındaki Himalaya eteklerinde yerleşik anaerkil kabile Mosuolar, sosyal ve ekonomik yaşamın tamamen kadınların egemenliğinde olduğu bir toplum yapısına sahip. Ailede söz sahibinin kadınlar olduğu bu kabilede, erkekler ömür boyu ‘anne evinde’ yaşıyor. İlginç olan ise Mosuolarda evlilik kurumu... ‘Gezen evlilik’ adı verilen bir geleneğe sahipler. İşte Mosuolar hakkında ilginç bilgiler...
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Yünnan ile Sıçuan eyaletlerinin sınır noktasındaki Lugu Gölü çevresinde yaşayan Mosuo halkı, dünyada ender rastlanan anaerkil toplumların başında geliyor. Mosuolar, büyük ve geniş evlerde sülalenin tüm fertleriyle bir arada yaşıyor. Evin reisinin, ailenin en büyük kadını olduğu bu toplumda, çocuklar annelerinin soy ismini alıyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bu nedenle soy kavramının kadın üzerinden takip edildiği Mosuolarda miras da anaerkil olarak aktarılıyor. Ailede söz sahibinin kadınlar olduğu bu kabilede, erkekler ömür boyu ‘anne evinde’ yaşıyor. Mosuolarda evlilik kurumu ise alışılmışın dışında işliyor. ‘Gezen evlilik’ adı verilen geleneğe göre erkek, sadece geceleri evlendiği kadının hanesinde konaklıyor ve sabah şafak sökerken buradan ayrılıyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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ERKEKLER KAZANDIKLARI PARAYI 'EVİN REİSİNE' TESLİM EDİYOR Erkeklerin, ailenin geçimi, çocukların bakımı gibi alanlarda hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. Çocuk için baba rolünü ailenin dayısı üstleniyor. Ev işlerinin ve aile geçindirmenin tamamen kadınların sorumluluğunda olduğu Mosuo kabilesinde, erkekler kazandıkları parayı ‘ailenin reisine’ teslim etmek zorunda.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Her ne kadar Mosuolarda, kadınlar tüm gücü elinde bulundursa da bu onların çok rahat bir hayat yaşadığı anlamına gelmiyor. Yemek pişirmekten temizliğe, tarlada çalışmaktan dokumacılığa birçok işi sırtlayan kadınlar, yoğun ve yorucu bir hayat temposunda yaşıyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Politik konularda alınacak kararlarda erkeklerle istişare edilirken, çobanlık, balıkçılık ve hayvan kesimi gibi işlerde yine erkekler çalışıyor. Batı'da ‘Matriyarkal’ olarak adlandırılan bu toplum yapısında, soyun devamını kadınların sağladığına inanıldığından ataerkil kültürün aksine ailedeki kadınlardan kız çocuk sahibi olması bekleniyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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BABA KELİMESİ SÖZLÜKLERİNDE YOK Mosuo halkının kullandığı yerel dilde, baba, amca, damat, gelin, kaynana gibi kavramların sözlük karşılığı bulunmuyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Mosuo kadını Muri Sarlaşi, "Bizim hayatımızda diğer insanların yaşadığı gelin kaynana çekişmesi, miras kavgası, boşanma krizi gibi sorunlar yok" dedi.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Kadınların sorumluluğunda toplumun daha huzurlu olduğunu savunan Sarlaşi, "Anaerkil toplumda şiddet, hırsızlık, tecavüz gibi suçlar da en aza iniyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Mosuo erkeği Ava Arta ise kadın egemen toplumda erkek olmak hakkındaki hislerini paylaşırken, "Kısıtlı sorumlulukla yaşamak, erkek için iyi. Anaerkil bir kültürde erkek olmayı sorun etmiyorum.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Kadınlar, gücü elinde tutuyor ancak bu durum erkeklere daha çok özgürlük ve konfor sağlıyor" ifadesini kullandı.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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ÇİN DEVLETİ ONLARI TANIMIYOR Mosuolar, kültürel ve jeneolojik (soy bilimi) açıdan ayrı bir milliyet olmasına rağmen Çin devleti, Mosuoları ülkede resmen tanınan 56 etnik gruptan biri olarak sınıflandırmıyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip Mosuo kabilesi, bölgede nüfusu 300 bin civarında olan Nakhi milliyetinin alt kimliğine mensup sayılıyor ancak bu iki halk arasında belirgin farklar bulunuyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Mosuolar, anaerkil toplum yapısına sahipken, Nakhiler için durum tam tersi seyrediyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Ayrıca Mosuolar, Tibet budizmine göre yaşarken, Nakhiler "kurbağanın kutsal olduğu" bir inanışına sahip. İki milliyetin kullandıkları yerel diller de tamamen farklılık gösteriyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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DIŞ DÜNYADAN İZOLE BİR YAŞAM Dış dünyadan izole bir coğrafyada yaşayan Mosuolar, bu sayede ilginç kültür ve geleneklerini popüler kültürün etkilerinden koruyabiliyor ancak yaşadıkları coğrafyanın sahip olduğu doğal güzellikleri nedeniyle Çinli yetkililerin teşviki sonucu bölge giderek daha turistik bir hale geliyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Mosuoların yüzyıllardır yaşadığı Lugu Gölü çevresinde son yıllarda hızla çoğalan pansiyon, restoran ve kafeler, bölgede ekonominin güçlenmesine yardımcı oluyor ancak buradaki işletmelerin çoğunun ülkedeki dominant unsur olan Han Çinlileri tarafından idare edilmesi dikkati çekiyor.
Hürriyet Seyahat , Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Mosuolar, Çin devleti tarafından ayrı bir millet olarak tanınmadıkları için ülkedeki birçok etnik azınlık unsurun nüfusça yoğun olduğu bölgelerde sahip olduğu özerk yönetim yapısından faydalanamıyor.