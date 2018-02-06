Dikkat! Bu yaylada oksijen çarpabilir…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız, sizde benim gibi fabrika bacalarından ve motorlu taşıtların egzozlarından çıkan dumanlardan eminim şikâyetçisinizdir. İstanbul’dan 1.5 saatlik uçuş uzaklığında cennet gibi bir yere hazır mısınız? Bu seferki rotamız Karadeniz… Hafta sonu için gürültüden, kalabalıktan ve hava kirliliğinden uzak Giresun Kümbet Yaylası’ndayız. İşte size Giresun Kümbet Yaylası gezi rehberi…
Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız, sizde benim gibi fabrika bacalarından ve motorlu taşıtların egzozlarından çıkan dumanlardan eminim şikâyetçisinizdir. İstanbul’dan 1.5 saatlik uçuş uzaklığında cennet gibi bir yere hazır mısınız? Bu seferki rotamız Karadeniz… Hafta sonu için gürültüden, kalabalıktan ve hava kirliliğinden uzak Giresun Kümbet Yaylası’ndayız. İşte size Giresun Kümbet Yaylası gezi rehberi…
Fotoğraflar: Selin Uzdil, Pinterest, Alamy
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Hem Ordu’ya hem de Giresun’a aynı mesafede bulunan ve deniz üzerine yapılmasıyla bir ilk olan OR-Gİ Havaalanı’na iniş yapıyoruz. Giresun’da yüzlerce yayla var, benim tercihim şehir merkezine 60 km uzaklıkta, 1800 metre yükseklikte bulunan Kümbet Yaylası.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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‘World Health Organization’ yani ‘Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 raporlarına göre Giresun, ülkemizde en temiz havaya sahip il… Uzun yaşayan insanlar genellikle buradanmış, demek ki, temiz hava uzun ömrün sırrı…
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Karlarla kaplı yolları aştıktan sonra Kümbet Yaylası Birun Kümbet Dağ Evlerine varıyoruz. İsviçre denilince akla gelen dağ evleri vardır ya hani, şömine başında sıcak şarabınızı yudumladığınız işte burası tam olarak öyle bir yer.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Hem İsviçre’ye göre daha yakın hem de daha ucuz! Ayrıca çocuklar içinde ideal, karla oynayıp kızaklarıyla kayabilecekleri yerler var. Adrenalin severler de unutulmamış, kar motorlarıyla otel çevresinde gezintiye çıkabilirsiniz.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Otel içinde havuz, sauna ve hamam mevcut, mayolarınızı unutmayın. Ufakta olsa bir kütüphane var, kitabınızı alıp sobanın yanına kıvrılabilirsiniz. Akşam yemeği ve sabah kahvaltısı için birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu açık büfe var.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Ancak benim gibi dağa çıkınca mangalsız olmaz diyenlerdenseniz, otel sizlere mangal için gerekli malzemeleri temin ediyor, sizde dağ evinizin bahçesinde mangal keyfi yapabiliyorsunuz.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Otelin ana binasıyla dağ evleri arasındaki mesafe biraz uzak ancak otelden istediğiniz sıcak içecekler ya da yiyecekler kısa süre içinde sizlere geliyor. Siz sadece balkonunuzda oturup karlarla kaplı etrafın keyfini çıkarıyorsunuz.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Yayladan inerken yol kenarında köy halkının yaptığı peynir, terayağ, bal, pekmez, turşu ve baharatlardan satın alabilirsiniz, buralarda her şey organik.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Giresun’da nerelere gidilir? Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Adından da anlaşılacağı üzeri masmavi olan gölün bir diğer özelliği ise Karadeniz’de sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Yine burada bulunan Kuzalan Şelalesi güzelliğiyle kendine hayran bırakacak, görmeden dönmeyin.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Karadeniz’in tek adası olan Giresun Adası adeta Karadeniz’in incisi. Herkül’ün altın postunu aramak için gittiği ada olarak biliniyor aynı zamanda Amazon Kadınlarının erkeklerden uzak olarak hayat yaşadığı adada burasıymış.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Yani bir çok mitolojik hikayeye konudur Giresun Adası. Adada yapılan kazılar sonucunca Bizans dönemine ait kalıntılar bulunmuş. Yaz dönemleri adaya seferler düzenleniyor.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Kök Ev ise doğa severlerin uğraması gereken bir mekan. Dere kenarına doğanın evi konseptiyle kurulmuş, insana huzur veren bir yer.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Yolu engebeli ve dik yokuşlu olsa da Hasan Tepesi, Giresun şehir merkezinde ki favori yerim. Giresun’un en yüksek tepesi, Hasan Tepesinde ki salıncakta sallanırken tüm Giresun ayaklarınızın altında olacak.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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En güzel manzaralar hep en zor çıkılandır ya Hasan Tepesi’de tam olarak böyle. Yolu bir o kadar dik bir o kadar yokuşlu ama tepeye vardığınızda manzara sizi kendine âşık edecek.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Siz hiç uçurum kenarında çayınızı yudumladınız mı? Tüm şehir ayaklarınızın altında korkusuzca sallandınız mı? Peki ya binlerce yükseklikte masa, sandalye, çay ve demlik konsepti gördünüz mü? İnsanlar Hasan Tepesi’ne sırf burada oturabilir miyiz merakıyla çıkıyor. Çay bahane, manzara şahane...
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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1924’e kadar Gogora Kilisesi olarak bilinen tarihi yapı şu an Giresun Müzesi olarak halka açılmış. Giresun’un tarihi merak edenler müzeye!
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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İçerisinde Osmanlı Dönemine ait mezar taşlarını, silahları, paraları, Giresun Adası’nda yapılan kazı çalışmalarından çıkan kalıntıları, şarap mahzenini görebilirsiniz.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Şehrin göbeğinde saat kulesi var aslında bunun yerinde kocaman Rumlardan kalma bir kule varmış hemen yanında da kilise.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Kimilerine göre temeli çatladığı için kimilerine göre de Rum Yapımı dini binalar halkın tepkisini çektiği için kuleyi yıkmak zorunda kalmışlar. Yerine de eskisini hatırlamak amaçlı Saat Kulesi yapılmış.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Son olarak Giresun’da mutlaka gezilmesi gereken bir diğer yer Giresun Kalesi.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Rivayetlere göre Pontus Kralı tarafından yaptırılan kalenin panoramik manzarası sizi büyüleyecek. Giresun Adası'da en güzel buradan gözüküyor.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Giresun’da ne yenir, ne içilir? Buralara kadar gelmişken meşhur Görele Pidesini yemeden dönmeyin.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Karadeniz Mutfağına özgü olan mısır ekmeği, turşu kavurması, galdirik turşusu, sakarca, fasulye diblesi, pancar çorbası, pancar sarması, ısırgan çorbasıyla Karadeniz Mutfağına doyacaksınız.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Tatlı olarak ise fındıklı börek yine buraya özgü.
Selin Uzdil / Instagram: @trendandtravel/
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Anlayacağınız hem doğal güzellikleri hem de tarihi yerleri içinde barındıran bir şehir Giresun.