Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev kayalığın üzerine inşa edildi! Bilim insanlarını bile şaşırttı...
Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora Manastırları, Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Kalabaka yakınlarında yer alıyor. Yüksekliği 300-500 metre arasında değişen bilim insanlarını da şaşırtan kayaların hikâyesi çok ilginç… Üstelik burası son zamanlarda tüm dünyanın beğenerek izlediği diziye de ev sahipliği yaptı. İşte Meteora hakkında ilginç bilgiler…
Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora Manastırları, Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Kalabaka yakınlarında yer alıyor. Yüksekliği 300-500 metre arasında değişen bilim insanlarını da şaşırtan kayaların hikâyesi çok ilginç… Üstelik burası son zamanlarda tüm dünyanın beğenerek izlediği diziye de ev sahipliği yaptı. İşte Meteora hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy, discovergreece
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Meteora, ‘havada asılı kalan’ anlamına geliyor. Orta Yunanistan’daki bu etkileyici kayalar, Kalambaka’nın kuzeyinde, Pindus Dağları’nın güneyinde bulunan düz vadiye dik olarak uzanıyor.
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Jeologlara göre kaya blokları 60 milyon yıl önce oluşmuş.
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Manastır hayatı, Athos Dağı’ndaki Teselya’dan uygun yerde inzivaya çekilmek amacıyla cenneti andıran bu sütunlara gelen ilk keşişlerle 11. yy’da başlamış.
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14. yy’da Meteora’nın Kutsanmış Athanasios’u bölgeye gelip Yüce Meteoron manastırında ilk manastır topluluğuna rastlamış.
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Yunanistan’ın diğer köşelerinden gelen diğer keşişler ile birlikte toplamda 20 manastır oluşturmuşlar.
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Bölgede şu anda altı adet aktif, restore edilmiş erkek manastırı ve kadın manastırı bulunuyor.
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Bunlar: Agios Nikolaos Anapafsa, Metamorphosis tou Sotiros veya Megalou Meteorou, Varlaam, Roussanos, Agia Triada ve Agios Stephanos’dur.
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İster restore edilmiş ister terk edilmiş olsun diğer manastırlar boş.
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Dağcılığa meraklı olanların vazgeçilmezi Manastırların ilk zamanlarında, dağcılık bir gereklilikti spor değil.
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İpleri, ağları, çıplak elleri ve uzun cılız merdivenleri kullanmanın dışında tepeye ulaşmanın bir yolu yoktu.
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Günümüzde, bu sütunların zorlu tırmanışı dünyanın her yerinden dağcıları kendisine çekiyor.
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Burada aşırı güvenlik önlemi yok.
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Tırmanış yaparken dikkatli olmak gerekiyor.
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Rotaların hepsi aşağı yukarı geleneksel bir şekilde yontulmuş.
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Girişimde bulunanlar için başta imkânsız gözükse de bazıları yaklaşık 500 metre yüksekliğe kadar tırmanabiliyor.
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METEORA’DA NERELERİ GEZMELİ? Trikala’ya doğru Kalambaka’dan geçerek şehrin 8 km dışındaki tarihi Sarakina mezrasına mutlaka gitmelisiniz.
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Burada Trikala bölgesindeki 16. yy’da yapılan altı kemerli büyük taş köprü görülmeden dönülmemeli…
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Kalambaka’nın 4 km dışında ise ilginç bir mağara bulunuyor.
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Bilim insanları, 137 milyon ile 60 milyon yıl önceki mezozoik dönemin sonlarında oluşan Theopetra (veya kaya tanrısı) Mağarası’nın kalker taşı oluşumunu hesaplamakta.
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50 bin yıl öncesine kadar yerleşim olduğu düşünülüyor.
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Kayalar arasındaki ilginç köy: Kastraki Kastraki, bölgedeki en şirin köy olma özelliğiyle seçimlerini konforlu otellerden, kamp alanlarından, tavernalardan, mağazalardan yana kullanabilen dağcıları devasa kayaların temelinde karşılıyor.
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Palio (Eski) Kastraki, korunan bir geleneksel yerleşim yeri ilan edilmiş.
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Dünyanın en etkileyici doğa olayları Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikteki yerlerden biri de Türkiye’de… İşte gözlerinizi alamayacağınız muhteşem doğa olayları... Detaylar için videoya tıklayınız...