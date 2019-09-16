Dev kayaların altında sıra dışı bir yaşam

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Doğa ve insan yaşamının iç içe geçtiği bir köy Monsanto. Portekiz’in 12 resmi tarihi köyünden biri ve dünyadaki en ilginç yapılaşmalarından. Beira Baixa kırsalındaki kayalıklardan oluşan tepenin eteklerine kurulmuş bu köyde insanlar kayaların arasına, üstüne ve altına evlerini yaparak yaşıyorlar. Her gün tehlike altındalar…
Portekiz’in Beira Baixa kırsalında, İspanya sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunan Monsanto antik kenti dik bir tepenin yamacına kurulmuş
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yüzyıllardır, bu küçük tepe köyünde yaşayanlar, devasa granit kayaların arasına, üstüne ve altına evler inşa ederek doğal hayata adapte olmuşlar.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Parke taşlı dar sokakları, kayaların çatı ve duvar görevi gördüğü yaklaşık 800 kişinin yaşadığı kaya köy… Tahmini olarak 500 yıldan beri var olmasına rağmen çok az tahribata uğramış.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Dağın tepesinde olmasının getirdiği stratejik konumu ile uzun süreler birçok medeniyet tarafından işgal edilmiş. Vizigotlar, Tapınakçılar, Araplar, Romalılar…
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Köyün sokakları otomobille ulaşım için oldukça dik ve tehlikeli. Ancak yerel insanlar bu duruma alışmış. Geçen yüzyılda, Monsanto sakinleri arabalar ve otobüsler tarafından daha kolay erişim yollarına yakın yerleri tercih etmeye başlamış.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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20 yıl öncesine kadar Monsanto’nun dik yamaçlarında yaşayanlar çiftçilerdi ve ulaşım için eşekleri kullanılırlarmış.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Monsanto’nun dar sokaklarında hayvancılık için oyulmuş birçok barınaklar da bulunuyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan birçok köylüyü köyün meydanında koyun ve keçilerini otlatırken görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Efsaneye göre bir hayvanın Monsanto’nun istiladan kurtarılmasına yardım ettiği yönünde hikâye bile var.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca burada yaşayan birçok yaşlı kadın hâlâ paganizmden ilham alan ‘marafona’ denilen yüzsüz bebekleri yapıp satıyor. Marafonas, tahta çubukların hac şeklinde yapıştırılıp renkli geleneksel kıyafetlerle sarılması sonucu oluşturuluyor.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yüzsüz bebeklerin koruyucu güçlere sahip olduğu ve doğurganlık kültürüyle ilişkili olduğuna inanılıyor. Her yıl mayıs ayında gerçekleşen geleneksel ‘Festa da Divina Santa Cruz de Monsanto’ günü kadınlar Monsanto’nun terk edilen tepelerine bu bebekleri getiriyor. Şarkı söylüyor, dans ediyor ve doğurganlık için dua ederek tören sona eriyor.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Portekiz’in 12 resmi tarihi köylerinden biri ilan edilen Monsanto’da yaşayanların birkaçı evlerini restoranlara ve kafelere dönüştürmeye başlamış.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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. Köyü ziyarete gelen birçok turisti buralarda ağırlayarak turizm açısından bir adım atıyor hem de ülkenin tarihini yaşatmaya çalışıyorlar.
Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Köy, granit büyük kayaların içindeki evleri ve sarp yamaçları ile maceraperestleri bekliyorlar.