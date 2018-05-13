Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev çukurun yanına kurulan şehir! Öyle bir şey için kullanılıyor ki...
Sibirya’nın doğusunda bulunan Mirny şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. 'Diamond City' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...
Sibirya’nın doğusunda bulunan Mirny şehri dünyanın en ilginç oluşumlarından birine ev sahipliği yapıyor. 'Diamond City' adı verilen ve dünyanın en büyük çukuru olma özelliğine sahip bu maden sizi çok şaşırtacak...
Fotoğraflar: Jornalciencia, russiatrek, Alamy
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Doğu Sibirya'da bulunan ve 'Diamond City' olarak adlandırılan bu devasa delik, dünyanın en büyük çukuru olarak kabul ediliyor.
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İçi boş bir çukur gibi gözükse de maddi açıdan dev bir hizmet veren bu çukur, aslında elmas ve yakut araması için kazılmış bir maden ocağı.
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Bu çukur o kadar büyük ki, bir kaç helikopterleri içine alabilecek şekilde bir derinliğe ve genişliğe sahip…
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Ayrıca bu deliğin değeri duyanların şaşırmasına sebep olacak kadar yüksek… Diamond City’nin tahmini değeri 13 milyar Paund...
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1955-2004 yılları arasında yakut ve elmas madenleri aranırken bu devasa çukur oluşturuldu.
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Çukurun derinliği 525 metre, çapıysa 1200 metre.
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Elmas yatağı üç jeolog Ekaterina Elagina, Uri Khabardin ve Viktor Avdeenko tarafından keşfedildi.
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Haberler Moskova'ya ulaştığında kazı başladı.
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Çukurda delikleri açmak, kayayı kazmak ve kimberlit (Elmas oluşumuna sahiplik yapan volkanik bir kayaç) cevherini gevşetmek için jet motorları ve dinamit kullanıldı.
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Ardından burada golf topları boyutunda ve yaklaşık 250 bin Paund değerinde olan 130.85 karat pırlanta dahil çeşitli madenler bulundu.
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Bu gelişmelerin ardından kazıyı yapan ve işleri yürüten üç jeolog, çabaları sonucunda Rusya'nın en yüksek ödülü olan Lenin Ödülü'nü aldı.
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Ayrıca Rusya, II. Dünya Savaşı'nda sıkıntı yaşadıktan sonra Sovyet lider Joseph Stalin, ülkeyi yeniden inşa etmek ve Rusya'yı küresel bir süper güç haline getirmek için Mirny madenini kullandı.
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Mirny madeni yılda ortalama iki milyon karat elmas üretmiş, en az 20 milyon sterlin ve diğer madenler ile birlikte dünyanın kaba elmaslarının yüzde 23'ünü oluşturmuş bir yer oldu.
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Mirny madeninin hızlı gelişimi, o zamana kadar dünyadaki en fazla sayıda elmas dağıtan Güney Afrika şirketi De Beers'le ilgiliydi.
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Sibirya'daki bu elmas madeninin çok ilginç bir özelliği daha var.
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Bu çukurun üstünde uçuş yapmak yasak….
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Çünkü bu dev çukur türbülansa neden oluyor ve uçakları içine çektiği için çevresinde uluslararası uçuş yasağı konulmuş.
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Sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar indiği bölgede madene sadece özel izinle girilebiliyor.
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Bu nedenle maden, 'sanal turistlerin' yani GoogleEarth’le gezi yapan turistlerin en çok uğradığı yerlerden biri.
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2010 yılında, Rus şirket AB Elise, madenin 10 binden fazla kişiye güneş enerjisiyle çalışan konutlar sağlayacağı dev bir şehir kurmayı planlıyordu.
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Ancak bu şaşırtıcı plan bir türlü hayata geçmedi ve tarihe gömüldü.
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Şimdilik Mirny elmas madeni, bir zamanlar dünya elmaslarının yarısından fazlasını üreten bir yer olarak duruyor.
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Ayrıca Sovyetler Birliği'ni savaştan zarar gören bir cumhuriyetten uluslararası bir ekonomi merkezine dönüştüren, dipsiz bir çukur olarak sayılıyor.
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Alrosa firması tarafından işletilen elmas madeni, rezervleri bitince birkaç yıl önce kaderine terk edildi.
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Ama dünyanın en büyük çukuru insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.