Denizin ortasında sıra dışı yaşam! Ana karaya 20 dakika uzaklıkta, sadece 16 kişi yaşıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Denizin ortasında sıra dışı yaşam! Ana karaya 20 dakika uzaklıkta, sadece 16 kişi yaşıyor...
Almanya’nın kuzey kıyısında parçalara ayrılmış ‘Hallig’ denilen 10 adet adacık bulunuyor. Su seviyelerindeki artışlar sonucunda, su baskınına gebe kalan bu adalardan, ana karaya 20 dakikalık bir yolculukla, Lorenbahn denen dar bir tren yolu vagonu ile ulaşılabiliyor. Haberimize konu olan ise Hallig adalarının içinde en ilginç olanlarından birisi: Oland. Ülkenin en küçük deniz fenerinin bulunduğu adacıkta yaşayan 16 Oland sakininin yaşamları sizi oldukça şaşırtacak…
Almanya’nın kuzey kıyısında parçalara ayrılmış ‘Hallig’ denilen 10 adet adacık bulunuyor. Su seviyelerindeki artışlar sonucunda, su baskınına gebe kalan bu adalardan, ana karaya 20 dakikalık bir yolculukla, Lorenbahn denen dar bir tren yolu vagonu ile ulaşılabiliyor. Haberimize konu olan ise Hallig adalarının içinde en ilginç olanlarından birisi: Oland. Ülkenin en küçük deniz fenerinin bulunduğu adacıkta yaşayan 16 Oland sakininin yaşamları sizi oldukça şaşırtacak…
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
2 / 23
Bugün hâlâ Almanya'ya ait 10 Hallig adası mevcut. Bunlar Nordstrandischmoor, Langeness, Oland, Gröde ve Hooge ile Habel, Südfall, Süderoog, Norderoog ve Hamburger Hallig…
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
3 / 23
Bu adalar, Schleswig-Holstein eyaletinin Kuzey Denizi sahilinde, Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Milli Parkı'nda bulunuyorlar. Adalar geçen 1000 yıl içinde eski balçık toprak üzerindeki kabarmaların meydana gelmesiyle oluştular.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
4 / 23
Kara önündeki doğal dalgakıranlar olarak Halligen adaları, günümüzde kıyıların korunmasında önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Su seviyesinde kuvvetli bir yükselme olduğunda su baskınına uğruyorlar.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
5 / 23
Sadece ‘Warft’ adı verilen ve üzerinde evlerin bulunduğu yapay dolguyla oluşturulmuş tepeler, sular arasından görünüyor. Bu olay yılda yaklaşık 50 kez meydana geliyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
6 / 23
Her su baskınında balçık ve kum, Hallig Adası’na çöküyor. Bu da küçük adanın her yıl yaklaşık bir santimetre büyümesine de yol açıyor. En önemlisi bir Hallig Adası’ndaki yaşam iyi organize edilmek zorunda.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
7 / 23
Adada pek fazla mağaza bulunmuyor. Doktor da sadece büyükçe Hallig adalarında var. Oland’da hayat daha zor. Ülkenin en küçük deniz fenerinin bulunduğu adacıkta 16 kişi yaşıyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
8 / 23
BBC Travel muhabirleri Ibrahim Shebab ve Juliane Metzker Oland Adası’na gitti ve yerel halkla konuştu. İşte detaylar…
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
9 / 23
Suyun altında yaşam Uzun yıllardır bu ilginç adada yaşan Hans Richardt adadaki yaşamı şöyle özetliyor: “Korkudan ziyade burada oturmayı saygı kelimesini kullanarak tarif edebilirim.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
10 / 23
Sadece su seviyeleri yükseldiğinde, bizim için tehlikeli olduğundan belki biraz huzursuzluk ve kaygı duyabiliyoruz. Çoğu evlerde koca deliklerde açıldı. Son ana kadar korkmayıp, sadece bundan sonra ne yaparız? diye düşünüyoruz.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
11 / 23
Oland, kış boyunca her hafta, fırtına ve su baskınlarına maruz kalır. Fırtınalar esnasında, çok sevdiğimiz kara parçamıza su baskınları gerçekleşir.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
12 / 23
1900’lerde çevredeki adacıklar, koruyucu anlamına gelen taş duvarlarla muhafaza edildi. Aslında Oland’daki var oluş mücadelesi de 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Yoksa şu anda, biz burada olmazdık.”
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
13 / 23
Okyanusa karşı koyan kara parçası Eski Belediye Başkanı Bernhard, 1923’te tren yolu inşa edildiğinde, bunun kendi araçları için olmadığını belirterek Federal Bakanlık ile Husum’da görüşmelere başlamış ve adacıklar için tren yolunu kullanma izni almış.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
14 / 23
Oland Eski Belediye Başkanı Hans Bernhard’ın ada hakkında düşünceleri ise şu şekilde: “Bir adanın etrafında, onu denizden gelen su baskınlarını önleyen kanallar olur.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
15 / 23
Fakat Hallig Adaları, deniz seviyesinden 1 metre yükseklikte sular altında kalıyor. Aradaki fark bu. Kısaca Hallig, yüksek dalgalarda kolayca su baskınlarına ya da sele uğrayan, koruyucu kanallar olmadan yaşamaya çalışan ufak bir adadır.”
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
16 / 23
Adaya olan hayranlığını dile getiren Bettina Freers’ın düşünceleri ise şiir gibi: “Ana istasyondan beni aldılar. Vagona bakıp bu kırık dökük şeyle mi yolculuk yapacaktım? diye düşünürken, aracı bir yandan da çok ilginç bulmuştum.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
17 / 23
Ulaşım yaptığımız aracın çatısı yok, ona bagajım ile birlikte oturdum ve sonra suyu geçtik. Ufukta küçük adacığı görüyordum. Resmen, başka bir dünyaya ayak basmak gibiydi.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
18 / 23
Keskin olan fark ise şuydu: Ben büyük bir şehirden, Hannover’dan gelmiştim ve sanki bir anda şalter kapanmıştı. Her gün sizi rahatsız eden gürültü ve sesler kaybolup gitmişti. Buraya vardığımdan beri kuşların şarkılarını dinliyorum.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
19 / 23
Ağaçların arasından rüzgarın sesini duyuyorum, sonra denizi görüyorum ve sakinliği hissediyorum. Her zaman, buranın değerini bilen ve bu adaya derin bir bağ hisseden enerji dolu insanlar olacağını umut ediyorum. ”
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
20 / 23
Oland’a ulaşım Su baskınları, Olandlıların ulaşım için limanı kullanmasını zorlaştırmış. Bu yüzden adaya ulaşım, Schlüttsiel’den feribot ile ya da Dagebüll’den Lorenbahn yani küçük tren vagonu ile gerçekleşebiliyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
21 / 23
Şehirdeki insanlar, ulaşım için nasıl ki metro ya da trenleri kullanıyorsa, Oland yerlileri de bu vagonları kullanıyor. Adanın sakinlerinin çocukları da artık orada yaşamıyor ve uzun süredir Oland’e taşınan yeni hiç kimse olmuyor.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
22 / 23
Eskiden Oland’da 52 yerli yaşasa da şimdilerde bu adaya sadece 16 kişi hayat veriyor. Gerçekten konumuna ve koşullarına bakıldığında, yaşamanın cesaret isteyebileceği bir yer Oland.
Çeviri: Özlem Köseoğlu
SON GÜNCELLEME
23 / 23
Fakat her şeye rağmen, Oland sakinleri, orayı asla terk etmek istemiyor. Şehrin karmaşası ve stresini düşününce belki de yaptıkları son derece doğru bir tercih olabilir. Kaynak: BBC Travel