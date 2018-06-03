Denizin ortasında bir göl! Burada 300 kişi yaşıyor ve hayatları sizi çok şaşırtacak...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahatDenizin ortasında bir göl! Burada 300 kişi yaşıyor ve hayatları sizi çok şaşırtacak...
Seyahat

Denizin ortasında bir göl! Burada 300 kişi yaşıyor ve hayatları sizi çok şaşırtacak...

Fransız Polinezyası yakınlarında yer alan Tikehau Adası başka adalarda bulunmayan görüntüsüyle çok farklı bir yer. Halka şeklinde bir yapıya sahip olan bu adanın orta kısmıysa adeta bir göl gibi. İşte dünyadaki en ilginç yerlerden birisi durumuna gelmiş Tikehau Adası hakkında ilginç bilgiler...

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Fransız Polinezyası yakınlarında yer alan Tikehau Adası başka adalarda bulunmayan görüntüsüyle çok farklı bir yer. Halka şeklinde bir yapıya sahip olan bu adanın orta kısmıysa adeta bir göl gibi. İşte dünyadaki en ilginç yerlerden birisi durumuna gelmiş Tikehau Adası hakkında ilginç bilgiler...

Fotoğraflar: Alamy, Vladi Private Islands, Fafarua Lodge, Reddit

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Fransız Polinezyası yakınlarında yer alan bu adanın görüntüsü tepeden bakıldığında halka şeklinde gözüküyor.

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Ayrıca adanın ortası bir göl gibi kara parçasıyla okyanustan ayrılmış durumda.

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Bu durum Tikehau Adası'nı etkileyici bir hale getiriyor.

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Burası kuşkusuz dünyadaki en ilginç yerlerden biri. 'Tikehau' kelimesi yerel dilde 'huzurlu yer' anlamına geliyor.

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Aslında bu ilginç ada oval şekilde ortaya çıkmış bir mercan kayalığı olarak biliniyor.

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Mercanların okyanustan ayırdığı bölge inanılmaz turkuaz rengiyle dikkat çekiyor. Adanın bilinen tarihiyse çok eski değil.

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Adayı ilk ziyaret eden Rus denizci Otto Von Kotzebue. Kotzebue ziyaretinin ardından bu adaya Krusenstern Adası adını verdi.

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Bunun ardından 1839'da Amerikalı denizci James Wilkes, kendi adını taşıyan keşifleri gerçekleştirirken yolu bu adaya düştü.

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Ancak adaya somut bir düşünceyle gelen kişi kaşif Kaptan Cousteau... Cousteau bu ada üzerinde araştırmalar yaptı.

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1987'de adaya ayak basan Kaptan Cousteau, geniş araştırmaları sonucunda Tikehau lagününün yakın çevresinden çok farklı balık türleri olduğu gerçeğini ortaya koydu.

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Peki bu adada kimse yaşamıyor mu?

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Tikehau'da insanların yaşamadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu etkileyici adada 300’e yakın kişi yaşıyor.

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Bu maceracı ve huzuru arayan 300 kişi adayı bir hazine gibi koruyor.

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Ayrıca ada sakinleri adanın bu günlere temiz ve görülmeye değer bir yer olarak gelmesinde büyük pay sahibiler.

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Adanın oluşturduğu lagüne sadece bir noktadan tekneler girebiliyor. Ama Okyanustan lagüne girmek mümkün.

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Adada balık çeşitliliği de çok fazla. Birçok farklı çeşit balık türü ve deniz canlısı bu adanın sularında yaşıyor…

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Adaya gelmek isteyen kişi sayısıysa her geçen gün artıyor. Ada görüntüsü sayesinde tanınmış bir yer haline gelmiş durumda.

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Stres dolu iş yaşamından kaçıp, kafayı dinlemek için mükemmel bir yer olan adanın sahil şeridi tam 27 kilometre.

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Adanın oluşturduğu lagünün çapı ise 19 kilometre. Ayrıca ada hakkında ilginç bir bilgi daha var.

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Çağa adapte olmayı başarmış Tikehau Adası'nın bir havalimanına sahip olması. Evet burada birde havalimanı mevcut.

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Adanın güney tarafında yer alan havaalanına Tahiti'den ve çevre mercan kayalıklarından günlük uçuşlar bulunuyor.

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Tikehau Adası, siyasi ve idari anlamda Fransız Polenazyası’na bağlı. Yani Polinezya yönetiminde bir yer.

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Fransız Polinezya’sının nüfusu 270 bin civarında ve kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 27 bin dolar.

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Resmi dilin Fransızca olduğu bu ülke, Fransa'nın hakimiyeti altında.

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Adanın muhtelif yerlerinde mükemmel oteller mevcut. Bu gizli cenneti bilenler tatillerini bu kaliteli otellerde geçiriyor.

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Adanın en önemli geçim kaynağı turizm. Her yıl binlerce turist bu adaya geliyor, konaklıyor ve turizme katkıda bulunuyor.

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Yoğun ilgi gören adaya sizin de gitmeniz mümkün… Adaya tur düzenleyen bir çok şirket ve kuruluş bulunuyor.

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Belki sizin de yolunuz bir gün bu cennet köşeye düşebilir.

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