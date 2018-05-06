Dağın ortasında sıra dışı kulübe

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu listede çok yüksek noktalara yapılmış ulaşılması neredeyse imkansız dağ kulübeleri bulunuyor. Bilimkurgu filminden fırlamış gibi gözüken bu dağ kulübelerini görünce "Bunları buraya nasıl yapmışlar?" diyeceksiniz… İşte dünyanın en etkileyici dağ kulübeleri.
Bu listede çok yüksek noktalara yapılmış ulaşılması neredeyse imkansız dağ kulübeleri bulunuyor. Bilimkurgu filminden fırlamış gibi gözüken bu dağ kulübelerini görünce bunları buraya nasıl yapmışlar? diyeceksiniz… İşte dünyanın en etkileyici dağ kulübeleri.
Fotoğraflar: Alamy, Olly Alkema ,sucai.it
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Solvay Kulübesi, İsviçre İsviçre Alpleri’nin çok yüksek bir noktasında yer alan 10 kişi kapasiteli bir kulübe burası…
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4003 metre rakımlı mekân, Matterhorn (4478 m) zirvesinden sadece 475 metre aşağıda ve buraya ulaşmak için Alp disiplini yeteneklerinizi sınamanız gerekiyor.
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Böylesine yüksek bir noktaya böyle bir yapının nasıl yapıldığı akla gelen ilk soru…
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Kulübe 1915 yılında yapılmış. Yapı malzemeleri hayvanların yardımıyla belli bir noktaya kadar getirildikten sonra geçici bir teleferik sistemi kurularak yukarı taşınmış ve kulübe inşa edilmiş.
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1966’da restore edilerek bugünkü halini almış.
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Dağlara kısa süreli gelen bir dağ gezginiyseniz Solvay Kulübesi’nde konaklamanız biraz zor.
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Çünkü yalnızca acil durum amaçlı kullanılıyor. Dağcılar, tırmanışları sırasında, burada dinlenebilir ve yiyeceklerini saklayabilirler.
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Chacaltaya Kulübesi, Bolivya 5420 metre yükseklikte bulunan ve adı yerel dilde 'Soğuk yol' anlamına gelen Chacaltaya oldukça yüksekte yer alıyor.
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Cordillera Real sıradağlarındaki 18 bin yıllık buzulun hemen kenarında yer alan yapı, aslında Bolivya’nın tek kayak merkezine hizmet vermek için yapılmış.
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Ancak merkez 2009’da kapanınca uçurumun kenarında herhangi bir hizmet vermeyen bir yer olarak kalmış…
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Grand Mulets Kulübesi, Fransa Muhteşem bir konuma sahip olan Grand Mulets, Alpler'in ve Batı Avrupa’nın en yüksek noktası olan Mont Blanc’da yer alıyor.
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Kışın bölgeye kayak yapma amaçlı gelen insanlara hizmet veren kulübe etkileyici görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
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Sefton Bivvy, Yeni Zelanda Mt. Cook Ulusal Parkı’ndaki en eski kulübe olan mekan, bölgeyi ziyaret eden dağcılar için nesillerdir önemli bir başlangıç noktası olarak hizmet veriyor.
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Footstool Dağı’nın hemen aşağısında, 1650 metrede yer alan kulübede dört yatak var ve en iyi tarafı da tamamen bedava olması.
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Gervasutti Kulübesi, İtalya İtalya’daki Grandes Jorasses Dağı’nın 2835. metresine saplanmış bu kulübe olduğu yerin yanında şekliyle de dikkat çekiyor.
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Bir uzay gemisi gibi duran bu ilginç konaklama mekanı, bir diş macunu tüpünden ilham alınarak tasarlanmış.
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Zamana karşı direnen görüntüsüyle hizmet veren 12 yataklı sığınağın dağcıların gözdesi olduğunu söylemekse biraz zor.
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Koncheto Kulübesi, Bulgaristan Bazı kulübeler size sıcak yemek, yatacak yer ve hatta okuyacak kitaplar sunabilir, bazıları ise sadece bir sığınak görevi görür.
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İşte Bulgaristan’daki bu kulübe de onlardan birisi. Burası şiddetli bir fırtınada sığınak olarak kullanılabilecek nitelikte bir yer…
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Tita Ronconi Kulübesi, İtalya Alpler'de dağcıların popüler uğrak mekanlarından biri olan Val Masino’da yer alan kulübe dört yatağı ile konuklarına hizmet veriyor.
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3169 metre yükseklikteki bu sığınağın en ilginç ve tehlikeli noktasıysa kapısı.
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Gece doğa manzarasını izlemek veya dağ havası almak isterseniz kapıdan çıkışınıza dikkat etmeniz gerekecek. dediğinizde kapıdan atacağınız ilk adıma dikkat edin!
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Vignettes Kulübesi, İsviçre Chamonix ve Zermatt arasındaki efsanevi rota üzerinde yer alan mekan aslında pek de kulübe gibi bir yer değil.
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120 yatağı ile dağcılara hizmet veren 3160 metre rakımlı otel, Pigne d’Arolla Dağı’nın eteğinde konumlanmış.
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Ayrıca bu ilginç kulübeye ve ulaşım da oldukça zorlu.
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Ancak buzul geçişi yaparak ulaşabileceğiniz Vignettes yolunda bastığınız yeri iyi bakmakta yarar var.
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Maria e Alberto ai Brentei, İtalya Bu 97 yataklı kulübe dağcıların kesinlikle konaklamak isteyeceği türden bir yapıya sahip…
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Heybetli dağların altında bulunan ve mimari yapıdan sade bir görüntüye sahip kulübe görenleri şaşırtan cinsten.
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Bertol Kulübesi, İtalya Pointe de Bertol’un 3311 metre güneyinde kalan sarp bir kayalığın tepesine inşa edilen kulübede tam 80 yatak var.
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Dağın tepesinde bulunan ve eğik bir yapıya sahip bu kulübede gece uyurken yataktan düşme ihtimaliniz var.