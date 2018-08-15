Çölün tam ortasında 2000 yıllık göl! Yok olmaktan son anda kurtarıldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Çölün tam ortasında 2000 yıllık göl! Yok olmaktan son anda kurtarıldı...
Çin’in Dunhuang kenti yakınında ismini hilal (Yueya) şeklinden alan Crescent Hilal Gölü (Yueya Gölü olarak da biliniyor) uzmanları bile şaşırtan bir doğa harikası... Üstelik yok olmaktan da son anda kurtarıldı. İşte Crescent Hilal Gölü hakkında ilginç bilgiler...
Çin’in Dunhuang kenti yakınında ismini hilal (Yueya) şeklinden alan Crescent Hilal Gölü (Yueya Gölü olarak da biliniyor) uzmanları bile şaşırtan bir doğa harikası... Üstelik yok olmaktan da son anda kurtarıldı. İşte Crescent Hilal Gölü hakkında ilginç bilgiler...
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
2 / 16
1960’lı yıllarda 5 metre derinliğe sahip olan göl 1990’lı yıllarda yarım metreye kadar inmesine rağmen 2006 yılında yerel yöneticilerin müdahalesiyle suyun derinliği yeniden arttırıldı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 16
218 metre uzunluğa sahip olan göl 54 metre de genişliğe sahip. Dunguang’ın 6 kilometre güneyinde yer alan bu bölge 2000 yıllık çölün içerisinde yarım ay şeklinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 16
Birçok kişi gölün güzel bir kadının gözlerini hatırlattığını söylüyor; güzel, şeffaf ve sevimli. Bazı insanlar ise güzel bir kadının dudaklarına benzediğini söylüyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 16
Göl adından da anlaşılacağı gibi çölün içine düşen bir hilal gibi görünüyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 16
Çin’in ortasında yer alan Gobi Çölü’nün içerisinde yer alan bu vaha görenlerde serap etkisi oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 16
Dunhuang kentinin güneyinde yer alan Gobi Çölü’ndeki göl yüzyıllardır çölün ortasında yer almasına rağmen yeşilliğini ve doğal yapısını korumaya devam ediyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 16
Çin'in kuzeybatı şehirlerinden Dunhuang'a yaklaşık 6 km uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 16
Yaklaşık 2000 yılda oluştuğu sanılan ve hemen hemen hiç yağmur almayan bu vaha çölleşme hızının artmasıyla yok olmaktan son anda kurtarıldı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 16
Göldeki su miktarı son 30 yılda dramatik bir şekilde azaldı. Bunun üzerine Çinli yetkililer göle tekrar su doldurdu.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 16
Bu vahayı görmek isteyen turistler kum tepelerini deve yolculuğu ile aşıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 16
Göl aslında Danghe Nehri'nin bir parçasıydı ancak nehir rotasını değiştirdiğinde ayrı bir göl oldu.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 16
Göbi Çölü’nün ıpıssız bir köşesinde yer alan göl, etrafını saran yeşilliklerle doğanın bizimle oynadığı küçük bir oyun gibi.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 16
Eğer enerjiye sahipseniz, Mingsha Lu'da bir bisiklet kiralayabilir ve gezip görme noktasına gidebilirsiniz. Echoing-Sand Dağı'na deve binmeye karar verirseniz, dağdan aşağı doğru göle gidersiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 16
Siluette egemen olan bir grup tapınak güney kıyısında mevcuttur.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 16
Bu etkileyici oluşum yüksek miktarda ziyaretçi ağırlıyor.