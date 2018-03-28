Çok az kişinin bildiği 9 ilginç ada

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Avrupa'ya gitmek ya da Afrika'yı keşfetmek çoğumuzun hayali… Görmediğimiz yeni yerler görmek, farklı kültürlere karışmak ise paha biçilemez. Yalnız bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla kalabalık. Peki ya turistlerin pek fazla gelmediği, hatta adını ilk defa duyacağınız diğer yerler? İşte bu listede çok fazla kişinin bilmediği saklı adalar bulunuyor. Denizleri ve kumsallarıyla fark yaratan hatta birinde sadece üç kişinin yaşadığı ve ilginç hikayeleri olan dokuz ilginç ada…
Avrupa'ya gitmek ya da Afrika'yı keşfetmek çoğumuzun hayali… Görmediğimiz yeni yerler görmek, farklı kültürlere karışmak ise paha biçilemez. Yalnız bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla kalabalık. Peki ya turistlerin pek fazla gelmediği, hatta adını ilk defa duyacağınız diğer yerler? İşte bu listede çok fazla kişinin bilmediği saklı adalar bulunuyor. Denizleri ve kumsallarıyla fark yaratan hatta birinde sadece üç kişinin yaşadığı ve ilginç hikayeleri olan dokuz ilginç ada…
Fotoğraflar: Alamy, Lonely Planet
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Gotland / İsveç İsveç anakarasının Baltık kıyılarına 90 km mesafedeki Gotland, İsveç’in en büyük adası olmasına rağmen, hâlâ turistlerin nadiren görüldüğü bir yer durumunda.
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Başkenti Visby UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan adanın geri kalanında bir milli park ile 100 adet doğal rezerv bulunuyor.
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Doğada gezintiyi sevenler için biçilmiş kaftan olan Gotland'da yürüyüş, binicilik ve bisiklete binmek yapılabilecek aktivitelerin başında geliyor.
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Gotland ayrıca Orta Çağ'dan kalma 100 kilisesi ve tarih öncesi çağlardan kalma alanlarıyla tarih meraklılarını da mutlu edecek güzellikte.
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Poros, Yunanistan Yunanistan’ın Saronik Körfezi’nde küçük bir ada olan Poros, Yunanlıların uğrak noktalarından. Adada, 30 binden fazla limon ve portakal ağacının bulunduğu bir tepedeki Limon Ormanlarını ziyaret edebilir, sahilde dinlenebilirsiniz.
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Poros genel olarak sakin bir ada olsa da hava karardığında keyifli vakit geçirebileceğiniz çok sayıda kafeyle yerel kültürle tanışabileceğiniz tavernalara da ev sahipliği yapıyor.
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Holy Isle, İskoçya İskoçya’nın batı kıyılarında uzanan Arran bölgesinden kısa bir yolculukla ulaşılabilen Holy Isle, adeta tam bir huzur yuvası.
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Ziyaretçilerin genellikle günübirlik veya iki günlüğüne gelip, etrafı gezdiği bu adada manevi huzur için meditasyon ve yoga yapılıyor.
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Ziyaretçiler “berrak rüyalar ve farkındalık” kurslarından birine katılıyorlar. Holy Isle'a gitmek için Glasgow veya Prestwick’e uçup oradan trene binmeniz gerekiyor.
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Traena, Norveç Norveç kıyılarından 65 km açıkta yer alan ve sarp zirveleriyle görenleri büyüleyen Traena'da verimli bir bitki örtüsü hüküm sürüyor.
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Popülaritesini Trenafestiva'ya borçlu olan adada her yıl, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar oldukça ilginç sahnelerde performanslarını sergiliyorlar. Örneğin, mağaralar ya da barakalar...
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Bu eşsiz yere gitmekse biraz sıkıntılı. Treana'ya gitmek için öncelikle Bodo’ya uçup daha sonra altı saatlik bir gemi yolculuğu yapmanız gerekiyor.
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Fakat buna kesinlikle değeceğine emin olabilirsiniz, çünkü adada yaşayan yerliler sizi çok iyi ağırlayacak. En usta aşçılardan gurme yemekler tadacak ve gerçekten etkileyici bir ada ortamında bulunacaksınız.
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Elba, İtalya İtalya anakarasından 10 km uzaklıkta olan Elba Adası, Archipelago Toscano Milli Parkı’nın bir bölümünü oluşturuyor.
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Sicilya ve Sardunya’dan sonra İtalya’nın üçüncü büyük adası olmasına rağmen, tatilciler tarafından pek de bilindiği söylenemez.
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Toskana bölgesinin bir parçası olan ada, tarihi zenginliği, sahilleri, dağ ve ormanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
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Elba'nın eşsiz doğasında rüzgar sörfü, su kayağı, dalış, tırmanma ve dağ bisikleti gibi aktiviteler de sizi bekliyor.
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Comino, Malta Oldukça ufak bir ada olan Comino, huzurlu ve izole bir tatil seçeneği sunuyor. Yalnız adanın en ilginç özelliği nüfusu…
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Bu adanın nüfusu sadece üç kişiden ibaret. Hepsi yıl boyunca sezonluk avlarla geçiniyor. Tarım da yapıyorlar. Adada yaşayan kişi sayısı geçen yıla kadar dörttü şimdi ise üç…
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Salvu Vella, Anglu Vella, Evangelista Buttigieg… Bu üç kişiye her cumartesi adayı ziyaret eden peder, her türlü gerekli şeyi getiriyor. İlaç, makine parçası, yemek vs. Salvu Vella; tüm mekanik eşyaları tasarlayıp imal edebiliyor.
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Araç modifiyesi konusunda uzman. Büyük makine ve araçlar adaya parça parça getirilebildiği için her şeyi adada monte etmeyi öğrenmiş.
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Adanın su ihtiyacını karşılayan pompa sisteminden de sorumlu. Anglu Vella ise Salvu'nun kardeşi… Evangelista Buttigieg bu kardeşe eşlik ediyor. Marija Said (Salvu ve Anglu'nun teyzesi), geçen yıl 87 yaşında vefat etti.
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Araba kullanılmayan ada, dalışseverler, rüzgar sörfçüleri ve yürüyüş yapanlar içinse tam bir cennet.
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Comino’nun en değerli hazinesi ise kesinlikle Mavi Lagün. Kuytu bir koyda bulunan ve masmavi bir suya sahip bu lagün, bembeyaz kumlarıyla adeta Maldivler ile yarışıyor.
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Pantelleria, İtalya Akdeniz’in ortasında, Tunus ve Sicilya arasında tek başına duran vahşi ve egzotik bir ada Pantelleria... Her ne kadar bir İtalyan adası olarak geçse de, doğası ve yaşam tarzıyla Afrika'yı yansıtıyor.
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Tüm adaya yayılmış lav taşlarından yapılmış küçük ‘dammusi’ evler ise adanın özgün simgeleri. Pantelleria’nın orijinal ismi, Arapça 'rüzgârın kızı' anlamına gelen 'Bent-el-Rhia’dan geliyor.
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Losinj, Hırvatistan Pag Adası'nın batısında bulunan Losinj yeşilliği ve iklimiyle Pag’dan çok farklı bir görüntü veriyor. Ada da iki ilginç kasaba bulunuyor.
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Kasabaların adları Veli Losinj ve Mali Losinj. Mali Losinj adası büyük ve oldukça kalabalık. Veli Losinj ise diğer kasabaya karşın harika bitki örtüsü ve denize kıyısı olan taş evleriyle fark yaratıyor.
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Santa Maria, Portekiz Portekiz'e bağlı Azorlar takımadasında yer alıyor. Doğası ve iklimi ile fark yaratan adalardan biri.
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Bu zamana kadar doğasını ve yapısını bozulmadan koruyan ada ziyaretçilerine güzel vakitler geçirme şansı sunuyor. São Miguel Adası'nın güneyinde bulunan Santa Maria beyaz kumsalları ve nemsiz iklimiyle ünlü…
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İnsanlardan korunmuş dünya üzerindeki en bakir 10 yer Dünya üzerindeki birçok güzel yerin popüler olması bu güzelliklerin insanlar tarafından berbat hale getirilmesini de tetikler durumda. Ama bu yerlerin aksine öyle yerler var ki insan eli değmemiş, doğasına ve yapısına dokunulmamış bakir yerler… İşte dünyanın en bakir 10 yeri… Detaylar için videoya tıklayınız.