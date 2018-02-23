Çok az kişinin bildiği 10 cennet gibi ada ülkesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dünyada bilinen yerlerin güzelliği aşikâr ama bunun yanında bilinmeyen saklı güzelliklerde mevcut. İşte bu listede pek fazla kişinin bilmediği 10 saklı cennet bulunuyor. Doğaları, denizleri ve kumsalları ile fark yaratmış o yerler.
Dünyada bilinen yerlerin güzelliği aşikâr ama bunun yanında bilinmeyen saklı güzelliklerde mevcut. İşte bu listede pek fazla kişinin bilmediği 10 saklı cennet bulunuyor. Doğaları, denizleri ve kumsalları ile fark yaratmış o yerler.
Fotoğraflar: Alamy, www.vizesizgeziyorum.com
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 30
Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler Karayipler’in güneyinde, Saint Lucia, Barbados ve Grenada üçgeninde bulunuyor. Ülkede ihtişamlı yanardağlar, kudretli şelaleler ve rüya gibi sahillerle karşılaşabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 30
Saint Vincent ve Grenadinler’in kendine özgü güzelliklerinden biride Owia Tuz Gölü. Denizden izole bu göl adeta doğal bir havuz gibi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 30
Bu eşsiz güzellikteki ülke aynı zamanda yeni evli çiftlerin vazgeçilmez balayı mekanı... "Stres ve sıkıntıdan bıktım" diyenler burada 'dijital detoks' yapıp ruhlarını tazeleyebilirler.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 30
Vanuatu Güney Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan Vanuatu 83 adası ile 250 bin nüfusu bünyesinde barındırıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 30
Vanuatu adalarından bazılarında 'mavi delik' adı verilen, yeraltı kaynaklarının kireç taşını çözerek oluşturduğu su birikintileri bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 30
Bunların en bilineni ve en güzeli olanı ise Santo Adası'ndaki Nanda Mavi Deliği. Sır gibi saklansa da Vanuatu misafirlerine çok şey sunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Aktif yanardağlar, kültürel ve sportif etkinlikler ve festivaller, harika dalış noktaları ve daha da fazlası, hepsi bu küçük ada ülkesinde. Vanuatu’ya gitmek içinse en iyi seçenek Avustralya üzerinden uçmak.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 30
Cook Adaları Vanuatu gibi Güney Pasifik’te yer alan Cook Adaları büyük ihtimalle listedeki en meşhur ülke. 15 adadan oluşan Cook Adaları’nda 20 bine yakın kişi yaşıyor ve bu adaların her biri kendi özgün karakterlere sahip.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 30
Cook Adaları'ndan Aitutaki balayı adası olarak biliniyor. Atiu Adası ise 'Kuşlar diyarı' olarak çevrilen Enuamanu takma ismine sahip. İnsan eli değmemiş, stres nedir bilmeyen bu cennet vatan keyifli bir tatil için ideal.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 30
Dominika Bu ufak Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti ile fazlaca karıştırılmakta. İkisi de göz alıcı plajlara sahip olsa da, Dominika vatandaşıyım diyebilen sadece 70 bin şanslı kişi var.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 30
Ülkenin yemyeşil ada şelaleleri, tropik bitki örtüsü, volkanları ve aynı derecede etkileyici küçük kasabaları görmek için bire bir yerler.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 30
Yürüyüş yapmak size göre değilse merak etmeyin, burada kanyon tırmanışından rafting gibi su sporlarına kadar birçok aktivite bulacaksınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Komorlar Diğer bir ismiyle "Ay Adaları, Hint Okyanusu üzerinde, Madagaskar’ın kuzeyi ile Mozambik arasında yer alıyor. Birbirinden güzel üç adadan oluşan Komorlar renkli tropik manzaralara ve masal gibi sahillere sahip.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 30
Ama bunun ötesinde olan bir şey var ki, bu oda bu adanın kokusu. Bu ada ülkesi kokularıyla da başınızı döndürecek. Neden mi? Komorlar dünyanın ikinci en büyük vanilya üreticisi ve en büyük ylang-ylang yağının da üreticisi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 30
Tüm hislerinize hitap edecek ve tüm sıkıntılarınızı unutturacak bir yer arıyorsanız Komorlar tatili tam size göre…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 30
Kiribati 100 bin kişinin yaşadığı ve birbirinden güzel adalarla dolu Kiribati, Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunuyor ve bu güzelliğine rağmen, dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 30
Bunun en büyük sebebi ise ulaşımın biraz meşakkatli olması. Kiribati’nin 33 adasından sadece 21’inde insanlar yaşıyor ve tüm adalar kendi kültürlerine sahip.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Özellikle sörfçüler, dalgıçlar ve kaşiflerin vazgeçilmez rotası haline gelen Kiribati’nin en önemli özelliklerinden biride, turist sayısının azlığı sayesinde kendi özgün kültürünü muhafaza etmiş olması. Adanın güler yüzlü yerlileri de ziyaretçilerle bu kültürü ve geleneklerini paylaşmaya can atıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 30
São Tomé ve Príncipe Afrika’nın Seyşeller’den sonra ikinci en küçük ülkesi olan São Tomé ve Príncipe ana kıtadaki Gabon kıyısından yaklaşık 250 km uzakta.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 30
Portekiz ile olan tarihi bağları sayesinde bu ada ülkesini palmiyeler, plajlar ve denizden çok daha fazlasına sahip. Renkli şehirler, müzeler, galeriler, lezzetli yemekler ve her türlü doğal hayat ile dolu dolu bir tecrübe yaşayacaksınız…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Bu arada 20. yüzyılın başlarında dünyanın en büyük çikolata üreticisi olan São Tomé ve Príncipe’nin 'Çikolata Adaları' olarak de ekleyelim...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 30
Nasıl üretildiğini görebilir, haliyle enfes taze çikolatanın tadına bakabilirsiniz!
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 30
Tuvalu Yılda ortalama sadece 2000 ziyaretçiyi ağırlayan bu ada ülkesi en az ziyaret edilen ülkeler listesinde yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Tuvalu’nun dokuz adacığında su sporlarından geleneksel danslara kadar her şeyi görmek mümkün. Adanın her yıl yavaş yavaş yükselen deniz seviyeleri tarafından tehdit edilmesi bu hayat felsefesini biraz garip kılıyor tabi... Eşi benzeri olmayan bir kültüre kendinizi kaptırmak istiyorsanız, zaman kavramından geçici olarak kurtulmak istiyorsanız, Tuvalu’nun yolunu tutun!
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 30
Saint Kitts ve Nevis Yine Karayipler’deyiz! Saint Kitts ve Nevis, Guadeloupe’den, Antigua ve Barbuda’dan kısa bir mesafede yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Tam anlamıyla Karayipleri yaşamak isteyen herkes için burası ideal yer. Sahil, spor, festivaller, balayı ve düğünler gibi diğer Karayipler ülkelerinde yapmayı düşüneceğiniz her şeyi burada daha sakin ve daha az gürültü avantajı ile tecrübe edebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Solomon Adaları Papua Yeni Gine’nin hemen yanı başında bulunan Solomon Adaları’nın 500 bin kişilik nüfusu irili ufaklı birçok adaya dağılmış durumda.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Solomon Adaları’nın coğrafi avantajlarından bir tanesi, bu listedeki Kiribati, Tuvalu ve Vanuatu’ya yakın mesafede olması. Burası, beyaz kumu, palmiye ormanları ve turkuaz sularıyla kelimenin tam anlamıyla bir tatil cenneti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 30
Ada ada gezmekten, heyecanlı bir aile tatiline kadar Solomon Adaları’nda her türlü seyahat mümkün.