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HaberlerSeyahat HaberleriÇıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyorlar
GeriSeyahat Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyorlar
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 11:26, /

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyorlar

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

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