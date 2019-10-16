Cezaevi değil kafe! Büyük ilgi görüyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Zonguldak'ta bir işletmeci kafesini cezaevi gibi tasarlayarak ilginç bir görüntüye imza attı. İçeriye giren müşteriler kafe ortamı yerine cezaevi ortamı yaşıyor.
İHA
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Zonguldak'ta kent merkezindeki Üniversite Caddesi’nde özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisini çeken ilginç bir kafe konsepti projesi hayata geçirildi. Bir süre önce kafe açmak isteyen girişimci kardeşler, cadde üzerinde fazla sayıda kafe olduğunu fark edince önce bir anket yayınladı.
İHA
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Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar, sıradan bir mekandan ziyade, cazibe merkezi olabilecek özellikle bir iş yeri talep etti. Bunun üzerine harekete geçen kardeşler, bir apartmanın bodrum katında ismini Codes Kafe koydukları projelerini hayata geçirdi.
İHA
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Kafeye değil cezaevine giriyorlarKafenin bir bölümüne demir parmaklıklar yerleştiren iş yeri sahipleri, nezarethane ortamını yaşamak isteyen müşterilerine özel anlar yaşatıyor. Kafeye gelen müşteriler, sipariş verdikleri kahve ile demir parmaklıkların ardına geçerek cezaevi ortamı yaşıyor.
İHA
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Demir parmaklıklar ardında elleri zincirlenen ayakları da prangalanan müşteriler, duvarda asılı kıyafetler ile sabıka fotoğrafı pozu veriyor. Ankesörlü telefon ile kurgu gereği yakınları ile görüşüyor.
İHA
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"Sıradan mekanlardan ziyade farklı bir ortam oldu"Ağabeyi Ercan Kabasakal ve eniştesi Murat Keloğlu ile birlikte hayata geçirdikleri kafenin detaylarını anlatan işletmeci Taner Kabasakal, "Öğrencilerimize yönelik değişik bir eğlence ortamı olarak düşündük. Öğrencilerimiz hem eğlensinler hem de vakit geçirsinler. Öğrencilere anket yaptık...
İHA
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Hep sıradan kahve mekanları olduğunu söylediler. Hem oyun olsun hem de hapishane tarzı bir mekan istediler. Böyle bir konsept oluşturduk. Değişik bir ortam oldu. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Çok da güzel oldu. Olumlu dönüşler olmaya başladı. Gelen öğrencilerimizde arkadaşlarına aktarıyorlar...
İHA
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10 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü var. Batı Karadeniz’de yok. Zonguldak’a yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü adı altında bir sistem kurduk. Öğrenci bundan memnun kaldı. Çok geç kalınmış bir ortam olduğunu söylediler. Şu anda öğrencilerimiz buraya devamlı geliyorlar" diye konuştu.
İHA
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Kabasakal, 10 boyutlu gözlük ile oynanan oyunların da büyük ilgi gördüğünü aktardı. Aynı zamanda kafede Ejderha nefesi tabir edilen dondurma da dikkat çekiyor.