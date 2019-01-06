Cep yakmayan tatil fırsatları! 2 bin TL’nin altında 8 öneri...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Yeni bir yıl, biraz da yeni hayaller ve yeni planlar demek.
Yasemin ÇAKAR
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Peki o planları hemen şimdi yapmaya ne dersiniz? Cep yakmayan yurtiçi ve yurtdışı tatil fırsatlarını derledik. Hepsi 2 bin TL’nin altında...
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Yasemin ÇAKAR
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Hesaplı kayak keyfi İzmir Çıkışlı Bursa Uludağ Kayak turu Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Aslında hangi mevsim giderseniz gidin Bursa size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacaktır. Bu tur Osmanlı geleneklerini ve yaşamını günümüzde de sürdüren Cumalıkızık Köyü ile başlıyor.
Yasemin ÇAKAR
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Köyde satılan hediyelik eşya ve ev yapımı doğal reçellerden almayı ihmal etmeyin. Ardından Bursa'nın her köşesinde yatan tarihi eserleri, camileri ve türbeleri gezeceksiniz.
Yasemin ÇAKAR
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Turun ikinci günü ise Uludağ'da kayak keyfi sizi bekliyor. Bu arada İskender kebap yemeden sakın dönmeyin. Jolly Tur, 19-20 Ocak. İki kişi: 845 TL.
Yasemin ÇAKAR
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‘Güzel Atlar Diyarı’nda… Otobüslü Kapadokya turu Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya burası… Binlerce yıl öncesine uzanan geçmiş, peribacaları, mağara otelleri ve yılkı atlarıyla rüya gibi!
Yasemin ÇAKAR
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Üç gece dört gün sürecek turda Ihlara Vadisi, Yeraltı Şehri, Uçhisar ve Paşabağları'nı gezeceksiniz. Turun üçüncü günü olmazsa olmaz olan balon turu sizi bekliyor.
Yasemin ÇAKAR
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Ayrıca Hacı Bektaş Veli Dergahı'na ve Çavuşin Köyü'ne giderek eski yerleşim yerlerini de fotoğraflamayı ihmal etmeyin. Pronto Tour, 17- 20 Ocak. Fiyatı: 529 TL.
Yasemin ÇAKAR
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Lezzet peşinde Gaziantep Gurme turu Bu kış kültürel gezilerin yanı sıra aklınızda gurme seyahati varsa Türkiye’nin en lezzetli şehri Gaziantep en doğru adres… Öyle bir şehir ki burası, yemekler tarihi güzellikler ve müzelerinin önüne geçmiş.
Yasemin ÇAKAR
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Bir gece iki gün olarak düzenlenen turda ilk gün Saint Mary Kilisesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Kalesi ve Bakırcılar Çarşısı'nı gezerek Gaziantep'in benzersiz yemeklerinin tadına bakacaksınız.
Yasemin ÇAKAR
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Turun ikinci günündeyse Birecik ilçesini, Fırat Nehri, Rum Kale ve Savaşan Köyü gibi birçok mekânı da gezme şansı bulacaksınız. Ayrıca tekne turunu da kaçırmayın. Coraltravel, 12 Ocak. İki kişi Fiyatı: 1678 TL.
Yasemin ÇAKAR
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Hem termal hem de kayak Safranbolu Ilgaz kayak ve termal turu Samim Bilgen'in, ‘‘Ilgaz Anadolu'nun, sen yüce bir dağısın’’ dizeleri ile tanıdı Türkiye Ilgaz'ı… Turun ilk günü Ilgaz keşfe çıkacaksanız ve karın tadını çıkaracaksınız.
Yasemin ÇAKAR
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Eğer bu mini tur sizi pek çekmediyse Ilgaz turuna katılmayıp termal havuz ve saunalarda zaman geçirebilirsiniz. İkinci gün kayak yapabilir, kar motoru kiralayabilir ve çevre gezisine çıkabilirsiniz.
Yasemin ÇAKAR
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Son günse Hıdırlık Tepesi’nden Safranbolu’yu kuşbakışı izleyecek ve birçok tarihi yapıyı ziyaret edeceksiniz. Ayrıca Safranbolu'yu gezerek yöresel yemeklerin tadına da mutlaka bakın. Tatilbudur.com, 11- 13 Ocak. Fiyatı: 599 TL.
Yasemin ÇAKAR
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Rüya gibi bir kış Kuzeyden güneye doğunun kış manzaraları turu Kars, kışın en güzel kar fotoğraflarının çekildiği yerlerin başında geliyor. Özellikle beyazlar içindeki Çıldır Gölü için fotoğraf severler bölgeye adeta çıkarma yapıyor.
Yasemin ÇAKAR
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Dört günlük turda ilk durağınız Narman Peri Bacaları. Burada geçirdiğiniz vakitten sonra Boğatepe Köyü’nü ziyaret edeceksiniz. Turun ikinci günündeyse tatlı su göllerinden Çıldır sizi bekliyor.
Yasemin ÇAKAR
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Ayrıca Ani Harabeleri, Iğdır, Doğubayazıt ve İshak Paşa Sarayı göreceğiniz yerlerden sadece bir kaçı… Tamzara, 14-17 Şubat. Fiyatı: 1150 TL.
Yasemin ÇAKAR
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Avrupa’nın en iyilerinden Otobüsle Bansko turu Bulgaristan’ın en gözde kayak merkezlerinden Bansko… 75 km uzunluğunda ve son derece bakımlı pistleriyle yurt dışı kayak için biçilmiş kaftan.
Yasemin ÇAKAR
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Özellikle Türkiye ve Avrupa kayak merkezleriyle karşılaştırılınca oldukça ekonomik bir seçenek. Hazır sömestr tatili dönemi yaklaşıyorken listenize mutlaka Bansko’yu eklemelisiniz…
Yasemin ÇAKAR
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İki gece konaklamalı turda Kayak ve snowboard adına her şeyi deneyimleme fırsatı bulacaksınız. etstur, 17-19 Ocak. Fiyatı: 917 TL.
Yasemin ÇAKAR
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Sekiz günde yedi şehir Vizesiz Grand Ukrayna turu Vizenin kalkmasıyla popüler hale gelen Ukrayna bu kış tatil planlarınıza dâhil etmeniz gereken yerlerden.
Yasemin ÇAKAR
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Yedi gece sekiz gün sürecek turda Odessa, Kiev, Lviv, Rivne, Ternopil, Vinnista ve Uman gibi önemli şehirleri dolaşacaksınız.
Yasemin ÇAKAR
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Cafe Tur, 3- 10 Şubat. Fiyatı: 1824 TL.
Yasemin ÇAKAR
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Avrupa’nın beyaz şehri Belgrad Turu Yüzyıllar boyunca kavimlerin gelip geçtiği bu şehir, doğası, renkli kültürü ve tarihiyle görülmesi gereken şehirlerden…
Yasemin ÇAKAR
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İki gece üç gün süren turda Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktada bulunan Belgrad Kalesi’ni, Bayraklı Camii ve Askeri Müze gibi birçok tarihi yapıyı gezeceksiniz. Ayrıca ekstra olarak düzenlenen ‘Sırp Gecesi’ turuna da katılabilirsiniz. Tura Turizm, 18-20 Ocak. Fiyatı: 1536 TL.