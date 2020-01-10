‘Cehennem Kapısı’ olarak biliniyor! Birçok kişi hayatını kaybetti, şimdi ise...
Dünyanın dört bir yanında gitmek için cesaret isteyen yerler var. Özellikle her birinin birbirinden ilginç hikayeleri mevcut. Cehennem Kapısı’ndan Bebek Adası’na kadar yeryüzünün en ilginç, korkunç ve tehlikeli yerlerini derledik. İşte detaylar…
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Cehennem Kapısı / Türkmenistan
Başkent Aşkabat'a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Merkez Karakum Çölü'nde yer alan kraterin derinliği yaklaşık 50 metre, genişliği ise 100 metrenin üzerinde bulunuyor. Türkmenlerin "Cehennem Kapısı" olarak adlandırdıkları krater, 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Bu kaza sırasında sondajda çalışan bazı işçiler hayatını kaybetti.
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Türkmen jeologlar, kraterin sondaj esnasında yer altındaki kireç taşı benzeri madenlerin suyla teması sonucu erimesiyle meydana geldiğine inanıyor. Bazı kaynaklar ise sondajın yeraltı mağarası üzerinde yapıldığını savunuyor.
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Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken bu devasa yanar çukuru konu alan bir belgeselin bir Amerikan televizyon kanalında "Cehennem Kapısı" adıyla yayımlamasıyla kraterin ünü sınırları aştı. Alevleri geceleri yüzlerce metre uzaktan gözüken kraterin gürültüsü de yine yüzlerce metre mesafeden duyulabiliyor. Kraterin yanına rüzgârlı havalarda pek yaklaşılamıyor.
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Uzmanlar, doğalgaz sızdıran bu tür yerlerin kapatılamadığını, kapatılsa dahi zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini ifade ediyor. Aynı bölgede yine sondaj kazası olan başka bir kraterde ise yeraltı suları birikmiş.
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Uzmanlar, doğalgaz sızdıran bu tür yerlerin kapatılamadığını, kapatılsa dahi zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini ifade ediyor. Aynı bölgede yine sondaj kazası olan başka bir kraterde ise yeraltı suları birikmiş.
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Bebek Adası / Meksika
La Isla De Las Muñecas ya da Bebek Adası olarak bilinen Meksika’daki bu tüyler ürpertici ada; bir gece boğularak ölmüş genç bir kızın ruhunun yaşadığı düşünülen oyuncak bebeklerle dolu! Adanın her yeri yüzlerce oyuncak bebekle kaplı. Kirli elbiseleri, dolaşık saçları, yuvalarından fırlamış gözleri, kopuk kol ve bacaklarıyla bu bebekler oldukça korkutucu... Zaten Bebek Adası bir korku filmi seti gibi görünüyor.
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Hikaye, Don Julin Santana adında bir adamın 1950’lerde karısını ve çocuğunu terk edip adaya taşınmasıyla başlıyor. Orada, tek bekçi olarak yalnız yaşıyordu. İzole bir hayat süren Santana, adanın yakınlarındaki kanallarda boğulmuş ufak bir kız çocuğu bulur. Çok geçmeden ise kızın oyuncak bebeğinin de kanallarda yüzdüğünü görür.
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Bebeği alıp ağaca asar. 50 yıl sonra adanın hemen her tarafında binlerce oyuncak bebek asılı halde görülebilmektedir. Santana, bu bebeklerin küçük kıza koruyuculuk ettiği düşüncesindedir.
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Ölüm Yolu / Bolivya
Burası 1995 yılında 'Dünyanın en tehlikeli yolu' ilan edildi. Yılda 300 turistin Ölüm Yolu'ndan aşağı kayarak can vermesi bu durumu kanıtlar nitelikte. Sadece 3 metre genişliğinde olan yol oldukça tehlikeli... Turistler ise arabaların geçtiği bu daracık yolda bisikletle gezmeyi tercih ediyor.
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Nagoro Köyü / Japonya
Nagoro, ilginç bir nitelik taşıyan Japon köyü. Bir zamanlar bu köyde yüzlerce kişi yaşıyordu. Ancak yavaş yavaş köylerden şehirlere göçler başlayınca insanların yerini kuklalar aldı. Köyde kalan 3-5 kişi her gidenin yerine kuklasını yaparak köyün yalnız görünmemesini sağlamaya çalışıyor.
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Haçlar Tepesi / Litvanya
Haç Tepesi'nde ilk başlarda 100 haç vardı. Sonraları ise her gelen bir haç bırakmaya başladı. Binlercesi Haç Tepesi'ni oluşturdu. İlk haçlar 1985 yılında bir köylü isyanında dikildi. Şimdiyse haçların yanı sıra ilginç heykeller de bu tepede yer alıyor. Litvanyalıların başlatmış olduğu bu geleneği görmek için binlerce turist buraya geliyor.
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Asılı Tabutlar / Filipinler
Filipinler'de Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği hala sürdürüyor. Burada yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor ve tabutlar gömülmek yerine uçurumda asılı bırakılıyor.
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Cenazelerin yükseğe asmakla onların cennete daha yakın olacakları düşünülüyor. Ayrıca cesetlerin vahşi hayvanlar, deprem veya seller tarafından zarar görmesini önlemek düşüncesiyle de böyle bir uygulamaya gidildiği sanılıyor.
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Beelitz Heilsatten Akıl Hastanesi / Almanya
Paslanmış yataklar, asma yaprakları ile kaplanmış binalar ve boş koridorların olduğu grafiti kaplı ve soyulmaya başlamış bu dev hastane 19. yüzyılın sonlarına doğru sayıları her geçen gün artan verem hastalarını tedavi etmek için yapılmış.
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Toplamda 60 binadan oluşan hastane sadece hastaları tedavi etmek için kullanılmıyordu. Bu büyük alanda posta ofisi, kasap, restoran, fırın ve kendine ait elektrik santrali de vardı.
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Mavi Çukur / Belize
Büyük Mavi Çukur, havadan bakıldığında okyanusun ortasında geniş, koyu mavi, mükemmel yuvarlak daire şeklinde gözüküyor. Belize kıyısından biraz uzakta bulunan ve berrak suya sahip olan Büyük Mavi Çukur, birçok kimse tarafından dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 984 fit çapa ve yaklaşık 407 fit derinliğe sahip olan Büyük Mavi Çukur, Belize Barrier Reef Reserve Sistemi'nin bir parçası olarak kabul ediliyor.
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İjen / Endonezya
Etrafa kül bulutları ve müthiş bir sıcaklık yayan bu volkanın yanına yaklaşmak cesaret istiyor. Dünyanın en tehlikeli yerleri listesine girmeyi başaran volkan hem mükemmel hem de korkunç görünüyor.
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Catacombe dei Cappuccini / İtalya
Dünyadaki hiçbir mezar bu kadar korkunç olmamıştı. İtalya'da bulunan bu açık mezar, ailelerin yakınlarını tekrar görmeleri için tasarlanmıştı. Ancak zamanla iskelete dönüşen ölüler kötü bir görüntü oluşturdu. Şimdiyse bir müze gibi kullanılan Catacombe dei Cappuccini, turistler tarafından ziyaret ediliyor.
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Gomantong Mağarası / Malezya
Malezya'daki Gomantong Mağarası kireç taşı duvarları ile mükemmel bir görünüme sahip. Ancak mağaranın içerisinde yer alan yarasalar ve çeşitli zehirli böcekler mağaraya girilmesini engelliyor.
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İntihar Ormanı / Japonya
Fuji Dağı'nın eteklerinde bulunan bu sakin orman, işkence ve intiharlı bir geçmişe sahip. Yaygın olarak "İntihar Ormanı" olarak adlandırılan Aokigahara, 2010 yılında 427 kişinin intihar etmek için geldiği yer olarak dünya basınında yer almıştı.
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Haw Par Villa / Singapur
Çin Mitolojisi temasına sahip olan bu park bünyesinde, 1.000 adetin üzerinde heykel ve Çin'in folkloru, efsaneleri, tarihi ve Confucian ideolojisi etrafında yoğunlaşan, 150 adet devasa boyutlardaki tabloyu barındırıyor. Bu heykeller ve tabloların, ahlaki değerleri ve Çin'in kültürel mirasını ölümsüzleştirdiği düşünülüyor.