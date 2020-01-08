Çalışmak için Güney Afrika'ya gitti, bir şehrin kaderini değiştirdi

“Köyümüzden ve civar köylerden Güney Afrika'ya 500'den fazla insanı götürmüşümdür” Köyünden ve civar köylerden Güney Afrika'ya 500'den fazla insanı götürdüğünü söyleyen Mehmet Koç, “Tam hatırlamıyorum ama köyümüzden ve civar köylerden Güney Afrika'ya 500'den fazla insanı götürmüşümdür. Tabii ki Türkiye'de iken bu arkadaşların bazılarının maddi durumları kötüydü, Güney Afrika'da çalışırken bu arkadaşların da durumları iyileşti, bazı arkadaşlar da iş yerleri kurdu, durumlarını daha da iyileştirdi. Büyük çoğunluğu zengin oldu yani zengin derken kendi yağıyla kavrulan arkadaşlar haline geldi. Halen de köyümüzden özellikle Güney Afrika başta olmak üzere diğer ülkelere giden gençlerimiz var. Bu sayede iş adamı olmuş, büyük işler kurmuş, büyük iş adamlarımız var. Güney Afrika'da fabrika kuranlar oldu, Türkiye'de fabrikalar açanlar oldu” ifadelerini kullandı.