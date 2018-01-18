Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çağın en gizemli ülkesi! Öyle fotoğraflar çekti ki...
Kuzey Kore, devlet yapısı ve yönetim biçimiyle adından sıkça söz ettiren bir ülke. Dünyanın en önemli ordularından birine sahip olan ülkede diğer önemli unsursa halk... Dışa kapalı bir ülke olan Kore'de halkın günlük yaşamı oldukça ilginç... İşte Kuzey Kore halkının sıra dışı günlük yaşamı...
Kuzey Kore gerek devlet yapısı gerekse yönetim biçimiyle adından sıkça söz ettiren bir ülke. Dünyanın en önemli ordularından birine sahip olan ülkede diğer önemli unsursa halk. Dışa kapalı bir ülke olan Kore'de halkın günlük yaşamı'da oldukça ilginç. İşte Kuzey Kore halkının günlük yaşamı...
Fotoğraflar: Eric Lafforgue, CNN
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1948 yılında kurulan Kuzey Kore, totaliter bir rejim ile yönetiliyor. Askeri bir geleneği bulunan ülkede her şey tek tip.
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Askeri sistem halen ülkede varlığını ve etkisini kuvvetli bir şekilde sürdürüyor. Örneğin başkent Pyongyang sokaklarında gezerken karşınıza bir askeri geçiş töreninin çıkması, oldukça muhtemel bir durum.
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Askeri kültürün getirdiği bir diğer unsur ise, tek tip ve disiplin kavramları. Özellikle kıyafet konusunda kendisini çokça gösteren tek tiplilik, kadın erkek ayırt etmeksizin herkesi aynı kefeye koyuyor.
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Ülkede yer alan kadın askerler, hemen hemen her gün internette karşımıza çıkıyor. Burada kadınlar yalnızca meslek olarak askerlik yapmıyor; kadına da erkeğe de askerlik zorunlu bir hizmet olarak tutuluyor.
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Eğitim sistemi de tıpkı kılık kıyafet yönetmeliği gibi tekdüze... Küçük yaşlarda başlanan eğitimde çocuklara verilen en temel ders, kültür, örf ve adetlerin tanıtılması oluyor.
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Kültür, örf ve adetler bu ülke için en değerli şeyler.
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Özellikle atalarına büyük saygı duyan Kuzey Koreliler için kurucu liderlerine çok önem veriyor. Liderlerini adeta ataları, babaları gibi gören halk, liderlerinin fotoğrafları ile hatıra fotoğrafı çektiriyor, gördükleri her yerde saygı duruşunda bulunuyorlar.
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Halkının yüzde 70’inin ateist olduğu Kuzey Kore’de sayıca çok olmasa da Protestanlık mezhebinden Hristiyanlar da var.
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Güney Kore’de hızla yayılan Hristiyanlığa karşın Kuzey Kore bu konudaki katı ve olumsuz tutumuyla dünyadaki Hristiyanların en fazla baskı gördüğü ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
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Resmi törenler de Kuzey Kore için vazgeçilmez. Hemen hemen her gün bir şey için toplanan kalabalıklar var.
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Bir araya gelerek kutlama, tören gerçekleştiren Kuzey Korelilerin özellikle toplanma alanları Pyongyang'da bulunan hükümet binasının önündeki meydan.
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Kutlamalar buralarda gerçekleştiriliyor, halk bayramlarını coşkuyla kutluyor.
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Kutlamaların bir diğer adresi de başkentte bulunan stadyum. Burada büyük bir ahenk ve birliktelik ile kutlanan bayramlarda yine her şeyden önce disiplin ve uyum öne çıkıyor.
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Kuzey Kore’de, yapılan parçaların devlet kontrolünde olması ve şarkı sözlerinin de ülkedeki rejimi övmesi isteniyordu.
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Yakın zamana kadar ülkede yabancı müzik dinlemek de yasaktı. Bu konudaki tutumda ise bir kırılma söz konusu.
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Hatta faşizme destek vermekle itham edilen ve konserlerine askeri üniformalarla çıkan Slovenyalı metal grubu Laiback ülkede konser veren ilk yabancı grup olmuştu.
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Kuzey Kore, tıpkı yanı başındaki diğer Asya ülkeleri gibi pirinç deposu.
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Ülkede en temel üretim maddelerinden olan pirinç, ihracatın olmaması sebebiyle iç piyasada değerlendiriliyor.
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Zaten ülkede yer alan büyük iş sektörlerinden biri tarım, diğeri ise sanayi sektörü. Bu iki grupta çalışmayanlar ise hizmet sektöründe istihdam ediliyor.
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Pyongyang'da bir de uluslararası havalimanı bulunuyor. Ancak kendi kendini abluka altına alan Kuzey Kore'de yurt dışı uçuş neredeyse hiç olmayacak kadar az olduğu için uçak iniş kalkışları da pek gerçekleşmiyor.
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Kuzey Kore denilince akla gelen en önemli figürlerden biri de manga şeklinde yapılan propaganda afişleri.
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Hemen hemen ülkenin her yerinde, görünen her yerde asılan bu afişler, komünizmden ülkeye kalan en değerli miraslardan.
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Bu mesajlardan elbette en çok verilmek isteneni de düşmanlara yönelik olanları.
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Özellikle ABD'ye yönelik sert mesajların yer aldığı afişler, meydanlardaki yerini alıyor.
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Bu ilginç ülke hakkında dünyaya bilgi vermeye çalışan kişilerden biride Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue.
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Lafforgue dış dünyaya kapalı olan Kuzey Kore'deki gündelik yaşamı gözler önüne serdi. Lafforgue, sosyal medya üzerinden yasak ülkenin fotoğraflarını paylaştı.
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Lafforgue, bu fotoğrafın sınır dışı edilmesine sebep olan fotoğraflardan birisi olduğunu söylüyor.
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Pyongyang'da araba kullanımı arttıkça, köyden şehre göçen köylüler araba görmeye yavaş yavaş alışıyorlar. Bunun etkisiyle, sanki arabalar yokmuş gibi, şehrin ortasında büyük bir yolun ortasında çocuklar oyun oynuyor. Bu görüntüde Lafforgue'nin kadrajına böyle yansıyor.
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Kuzey Kore ordusunun dünyanın en önemli ordularından birisi olduğunu söylenir fakat ülkeyi ziyaret ederseniz askerlerin, çiftçilere basit işlerde yardımcı olduğunu göreceksiniz.
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Kuzey Kore hükümeti, uzun süredir karaborsa üzerine yasaklar getiriyor. İşportacı insanlar, sattıkları sigara ve şekerlemelerden az da olsa para kazanıyorlar. Bu karede Lafforgue'ye ait.
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Lafforgue'nin çektiği bu fotoğraflar, binlerce kişi tarafından beğenildi.
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Lafforgue'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu fotoğrafta tam 1.242 beğeni almış...
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Dünyanın en farklı yapıya sahip ülkelerinden biri olan Kuzey Kore yakın zamanda da adından söz ettireceğe benziyor....