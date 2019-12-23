Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi

Gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaptı. Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, ''Bugün itibarıyla gölümüz dondu. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Yerli turistler göl üzerinde çay keyfini tattılar. Yüzeyi cam gibi olan gölün üzerine çıkıp gezmek turistleri hem korkuttu hem de adrenalin dolu anlar yaşamaları onları çok mutlu etti’’ dedi.