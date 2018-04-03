Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük tehlike altındalar! Hepsi turist akınına uğruyor ama...
Bugüne ulaşmayan birçok kayıp şehir varsa bugünün cazibe merkezleri de önümüzdeki yıllarda tarihe karışabilir. Günümüzde birçoğumuzun hayallerini kurduğu, gidip gezmek istediği şehirler zaman içinde haritadan silinecek düzeyde bir felakete maruz kalabilir. Bazı şehirler yaklaşan felakete şimdiden önlem almaya başladı bile. İşte önümüzdeki yüzyılda belki de haritada olmayacak o şehirler…
Bugüne ulaşmayan birçok kayıp şehir varsa bugünün cazibe merkezleri de önümüzdeki yıllarda tarihe karışabilir. Günümüzde birçoğumuzun hayallerini kurduğu, gidip gezmek istediği şehirler zaman içinde haritadan silinecek düzeyde bir felakete maruz kalabilir. Bazı şehirler yaklaşan felakete şimdiden önlem almaya başladı bile. İşte önümüzdeki yüzyılda belki de haritada olmayacak o şehirler…
Fotoğraflar. Alamy
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NAPOLİ Pompei'yi yok eden Vezüv yanardağı, neredeyse her yüzyılda bir faaliyete geçiyor. En son 1944 yılında patlayan Vezüv'ün eteklerinde, bugün 4 milyon Napolili her an yanardağdan gelebilecek seslere kulak kabartarak yaşıyor.
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Vezüv yanardağı, 1280 metre yüksekliğinde ve hâlâ aktif bir yanardağ. Zaman zaman buhar, duman ve lav püskürterek varlığını hissettiriyor. Roma İmparatorluğu döneminde, MS 79 yılında patlayan yanardağ, iki gün süren faaliyeti sonrasında Pompeii ve Herkulaneum şehirlerini 10 metre lavla kaplamıştı.
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Volkanın varlığı, her dönem burada yaşayan sakinlerin endişe içinde yaşamasına sebep olmuş. Bu yüzden civardaki sakinlerin yanardağa koydukları isim ‘Sterminator'.
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Yüzyıllar boyunca nesiller volkanik dağın ne zaman patlayacağını ya da tehlike yaratacığı üzerinde çalışmalar yapmışlar ve yapmaya da devam ediyorlar.
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MEXİCO CİTY Yeraltı suyu kaynakları üzerine kurulu olan şehrin 20 milyon kişilik nüfusu her susadığında şehir biraz daha batıyor. Araştırmalara göre, geçtiğimiz yüzyıl içinde şehir dokuz metre çöktü.
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Gelecek ise çok daha karanlık, bu kaynağın kuruması ve Mexico City'nin hızla gelişen bir şehir olmasına rağmen hem kurak hem de batık bir bölge haline gelme tehlikesi çok büyük.
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Mexico City, tarihi Azteklere kadar uzanan ve onların başkenti olan Tenochtitlan’ın üzerine kurulmuş. Şehir günümüzde dünyanın en büyük metropollerinden birisi.
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Ama şehrin tabanı kurumuş bir gölün üzerinde. Bu da Mexico City sakinleri için çok büyük bir sorun. Çünkü şehir gittikçe batıyor.
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VENEDİK İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik yaklaşık 1000 yıldır batmakta. Ancak geçtiğimiz yüzyıl içinde bu batış gözle görülür biçimde hızlanarak 24 santimetreyi buldu.
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Hükümetin deniz seviyesini yükseltmek için organize ettiği mühendislik planları olsa da kimse bu planların gerçekten işe yarayacağından emin değil.
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Venedikli yetkililer bu batmanın önüne geçmek için sel koruma sistemi inşa etmeye çalışıyor. Ama Venedik bu konuda ikiye ayrılmış.
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Bir taraf; batmanın Venedik için önemsiz olduğunu söylerken diğer taraf da acilen bunun önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. İtalyan Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden jeolog Luigi Tosi, 21. yüzyılın sonunda deniz seviyesinin 50 metreye yükseleceğini belirtti.
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KANSAS Amerika'da Kansas ve Dakota şehirleri genç nüfusun büyük şehirlere göçmesiyle tehdit altında. Bazı Kansas kasabaları, sırf bu göç engellensin diye geri döneceklere arazi hediye etmeyi bile vaat ediyor, ancak bu vaatlerin talep gördüğünü söylemek güç.
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Dakota, Birleşik Devletler’in büyüklük açısından 19. Eyalet olmasına rağmen en az nüfusa sahip üçüncü eyalet olarak biliniyor. 1923 yılında 21. yüzyılın başlarına kadar üniversite eğitimi görmüş genç nüfusta büyük bir düşüş yaşanmış.
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Tarım ile geçinen aileler yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle kırsal alandan, kentsel alanlara iş bulmak amacıyla göçmüşler.
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Üniversite eğitimli nüfustaki düşüşün sebebi ise eyalette eğitim seviyelerine uygun iş imkanlarının bulunmaması. Son 10 yılda ise petrol sektöründeki gelişim sayesinde göç almaya başlamış.
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SAN FRANCİSCO Bilim adamları San Fransisco'nun 2086 yılında 7 şiddetinde bir depreme uğrayacağına yüzde 75 ihtimal veriyorlar.
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Bazıları ise tüm iyi niyetleriyle, 2005'te şehrin yüzde 80'ini sular altında bırakan Katrina kasırgasına rağmen şehirlerini terk etmeyen New Orleanslılar gibi hayatta kalabileceklerine ve her şeyi yeniden inşa edebileceklerine inanıyorlar.
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Bütün dünya San Francisco’nun deprem gerçeğini biliyor. Kaliforniya Üniversitesi’nin en son yaptığı çalışmaya göre yüzde 75 ihtimalle 2086 yılında 7 veya daha yüksek şiddette bir deprem bekleniyor.
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Nüfusu 900.000 olan San Francisco’nun bu felaket sonrasında dünya haritasından silinip silinmeyeceği merakla bekleniyor.
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DETROİT Detroit'in nüfusu 1950'den bu yana üçte bir oranında azaldı ve 950 bine düştü. Yüzde 10'unun işsiz olduğu şehrin 2030 yılına kadar yavaş yavaş küçüleceği düşünülüyor.
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Eğer söylenenler gerçek olursa, Detroit 2100 yılında adı pek bilinmeyen şehirler arasına girecek.
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Detroit’in yaşadığı ekonomik krizler ve suç oranlarındaki artışlar şehrin sürekli olarak göç vermesine sebep oluyor. 1950 yılında 1.850.000 olan nüfüs şu günlerde 700.000. İşsizlik oranı yüzde 23 ve nüfüsun yüzde 30'u fakirlik seviyesinin altında.
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Detroit ekonomik krizin yanısıra suç oranı olarak da Forbes dergisinde son 4 yıldır Amerika'nın en tehlikeli şehri olarak yer alıyor. Görünüşe göre 100 yıla kalmadan Detroit tarihe gömülmüş olacak.
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TİMBUKTU Çölleşme, Sahra Çölü yakınlarındaki birçok ülke için ciddi bir sorun. En büyük risk altında kalan şehirlerden biri ise Mali'nin Timbuktu şehri.
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15. ve 16. yüzyıllar boyunca İslam dininin önemli merkezlerinden olan 1000 yıllık yerleşim bölgesinin birçok yerinde ‘yeşillendirme’ projeleri yürütülse de kentin bazı bölgeleri yarı yarıya çölleşmiş durumda.
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Timbuktu Güney Afrika'nın en çok turist çeken 1000 yıllık bir şehri fakat kum fırtınaları bu şehri yavaş yavaş çöle çeviriyor.
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Şehrin bazı kısımları çoktan gömülmeye başladı...
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GAMBİYA Son sırada ise bir ülke var. Dünya Bankası'nın 2002 yılında iklim değişikliği üzerine yaptığı bir araştırmada, aralıksız erozyon etkisi altındaki Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul'un bütünüyle okyanusa karışma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu gösteriyor.
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Banjul, deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi sonucu denizler altında kalacak bir şehir.
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Gambia hükümeti bununla ilgili önlemler almaya çalışsa da bilim adamlarına göre bu sonuç kaçınılmaz olabilir... Kaynak: BBC, CNN Travel