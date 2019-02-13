Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük Mavi Çukur’un gizemi! Ünlü kâşifin torunu dalış yaptı, öyle şeyler çıktı ki…
Denizin ortasında 300 metre çapında ve dünyada en iyi dalış noktası olarak adlandırılıyor Belize’deki Büyük Mavi Çukur… Yalnız bugüne kadar gizemini korumaya başardı… Ünlü bilim insanı ve kâşif Jaques Yves Cousteau tarafından keşfedilen Mavi Çukur’a Cousteau’nun torunu ve birkaç bilim insanı dalış gerçekleştirdi… Karşılaştıkları şeylere inanamayacaksınız…
Denizin ortasında 300 metre çapında ve dünyada en iyi dalış noktası olarak adlandırılıyor Belize’deki Büyük Mavi Çukur… Yalnız bugüne kadar gizemini korumaya başardı… Ünlü bilim insanı Jaques Yves Cousteau tarafından keşfedilen Mavi Çukur’a Cousteau’nun torunu ve birkaç bilim insanı dalış gerçekleştirdi… Karşılaştıkları şeylere inanamayacaksınız…
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Orta Amerika ülkelerinden Belize açıklarında bulunan ‘Büyük Mavi Çukur’ gezegenin en iyi dalış noktası sayılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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1971'de ünlü bilim insanı Jaques Yves Cousteau tarafından adı tüm dünyaya duyuruldu… Peki Jaques Yves Cousteau kim?
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Denizlerin gizemli perdesini aralayan, insanlığı deniz altının büyüleyici güzelliklerine bir adım daha yaklaştıran kaptan olarak biliniyor. Aslında onu sadece kaptan sıfatıyla anmak da büyük haksızlık olur. Hem bir okyanus uzmanı ve kâşif, hem bir bilim insanı hem de iki Oscarlı bir sinema yönetmeniydi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Hâlâ gizemini koruyor Büyük Mavi Çukur havadan bakıldığında okyanusun ortasında geniş, koyu mavi, mükemmel yuvarlak daire şeklinde gözüküyor. Belize kıyısından biraz uzakta bulunan ve berrak suya sahip…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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300 metre çapında ve 124 metre derinliğe sahip olan çukur, Belize Barrier Reed Reserve Sistemi’nin bir parçası…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Her ne kadar dalma meraklılarının çok iyi bildikleri bir yer olsa da, bölge yerlileri için hâlâ gizemini koruyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Bilim insanları Büyük Mavi Çukur’un Buz Çağı'nda, deniz seviyesinin henüz düşük olduğu bir dönemde, bir mağara olarak oluştuğunu, deniz seviyesinin yükselmesiyle yavaş yavaş sular altında kaldığını ve sonunda basınca dayanamayan mağara tavanının çökmesiyle oluştuğunu açıklıyorlar.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Bir zamanlar Maya medeniyetinin bir parçası olan bölgenin yerli halkıysa bu açıklamayı kabul ediyor. Yalnız hikâyenin bir bölümünde mağarada yaşadıkları varsayılan ‘Tanrı’ların, insanlara küstüklerini ve mağarayı terk etmeleri sonucu mağaranın çöktüğünü anlatıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Tanrıların bölgeyi terk etmeleriyle birlikte, belaların gelmeye başladığını anlatan yerli halk Büyük Mavi Çukur’a bugün bile bir tapınak olarak bakıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Bazıları da zaman zaman Büyük Mavi Çukur’un, gece vakti gümüş rengine büründüğünü iddia ediyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Derinliklerinde neler yattığı bilinmiyordu Bugüne kadar Büyük Mavi Çukur’un düzgün bir haritası bile çıkarılmadı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Bu büyük gizemi çözmek için iş insanı Richard Brasson, Kaptan Cousteau’nun kendisini okyanusları korumaya adamış torunu Fabien Cousteau ve Aquatica Vakfı’ndan bilim insanları devreye girdi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Pilot Erika Bergman liderliğindeki ekip, ek ışıklarla donatılmış ‘Aquatica’ denizaltıyla deliğin karanlıklarına indi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Hatta bu anlar Discovery Channel’dan da canlı olarak yayınlandı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Keşif, 1971’de deliği keşfeden Kaptan Cousteau ve ekibinin ‘Mavi delik bir zamanlar bir mağaralar sistemiydi’ saptamasını doğruladı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Maceraya atılan ekip ilk önce 10 dakika boyunca daldı, sonra sarkıtlardan oluşan devasa duvarları, ardından da yüzyıllar önce oluşmuş ürkütücü hidrojen sülfür tabakasını geçti.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Daha da aşağılara indikçe oksijen yetersizliği sebebiyle sadece ölü yengeçler, deniz kabukları gördüler.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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İlginç olansa plastik şişelerin de orada olmasıydı…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL
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Belize Bariyer Resifi Koruma Sistemi’nin bir parçası olan Mavi Delik, hem koruma altında bir UNESCO dünya Mirası, hem de Belize Ulusal Anıtı…