Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük İskender'in seferinde keşfedildi! Yılda 300 bin kişi geliyor...
Pakistan'ın 300 kilometre uzunluğundaki Tuz Dağları altında bulunan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Khewra Tuz Madeni, ülkenin hem tuz üretiminin yarısını karşılıyor hem de yıllık 300 bini aşkın turisti ağırlıyor.
Pakistan'ın 300 kilometre uzunluğundaki Tuz Dağları altında bulunan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Khewra Tuz Madeni, ülkenin hem tuz üretiminin yarısını karşılıyor hem de yıllık 300 bini aşkın turisti ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Başkent İslamabad ile Lahor kentleri arasında bulunan dağlardaki tuz madeni, Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında hasta atlarının buradaki taşları yalayıp iyileşmesiyle keşfedildi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Atlar sayesinde keşfedilen tuz madenciliğinin başlangıcı da bu tarihe dayanıyor. Bugünkü tuz madenlerinin temelinin ise Babür İmparatoru Ekber Şah döneminde atıldığı biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Geniş galeri ve sütunlara sahip görünümüne İngiliz sömürge yönetimi ve Hindistan Genel Valisi Mayo Lordu Richard Bourke döneminde ulaşan madenler Mayo Madenleri olarak da biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tuz Dağları'nın en meşhur madeni ise yıllık 385 bin ton ile Pakistan'ın yıllık tuz üretiminin yarısını tek başına karşılayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Khewra Tuz Madeni.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Pembe ve kırmızı rengiyle bilinen ve yüzde 99 oranında saf tuzdan oluşan Himalaya tuzunun çıkarıldığı bu maden, sömürge devrinde yapılmış tren hattıyla ülkede turistlerin de en çok ziyaret ettiği noktalardan biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yıllık 300 bini aşkın turistin ziyaret ettiği madende, galerilerin içinde tuz taşından Pakistan'ın ünlü yapılarının minyatürleri de yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Işığı geçiren tuz taşlarının içine lamba yerleştirilmesiyle yapılan bu minyatürler arasında Lahor'un meşhur Padişah Camisi, Murree kasabası, Çin Seddi gibi yapılar dışında önemli isimlerin büstleri de bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Maden hem yürüyerek hem de tuz kayalarının taşınması için yapılmış vagonlarla gezilebiliyor. Tavanı ve duvarları pembe tonlarında olan tünellerde ayrıca yine tuz taşından üretilmiş tuğlalarla inşa edilmiş tedavi merkezleri de yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Maden içinde kurulan bu küçük kliniklere her yıl binlerce kişi astım, bronşit, kulak iltihabı, nefes darlığı ve alerji tedavisi için geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tamamen ilaçsız uygulanan tedavi süreçleri hem Madencilik hem de Sağlık Bakanlığı kontrolünde ilerliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Maden dışında yine madenden getirilen taşlarla oluşturulmuş klinikler de bulunuyor. Terapi ücretleri 6 bin Pakistan rupisinden (yaklaşık 200 lira) başlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bugün maden içinde pembe ve kırmızı taşlardan yapılan heykeller ve maketler bulunurken maden dışında ise hediyelik eşyalar, biblolar ve mekan ışıklandırmaları satılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Madenden çıkan büyük tuz kayaları, maden çevresindeki Khewra kentindeki imalathanelerde yemeklik tuza ve süs eşyalarına dönüştürülüyor. Bu imalathanelerden çıkan ürünler ve madenden büyük parçalar halinde çıkarılan pembe tuzun ihracatından Pakistan geçen yıl 51,6 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam 2014'te 16 milyon dolar seviyesindeydi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Pakistan Madencilik Bakanlığının verilerine göre, Khewra Tuz Madeni'nde hala 600 milyon tonluk tuz rezervi bulunuyor. Mısır'daki ünlü Giza Piramitleri'nde yapılan keşif dünyayı şoke etti. Tuz Dağları'nın tamamında bu miktarın 1 milyar tonu bulabileceği tahmin ediliyor.