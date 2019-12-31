Büyük gizem açığa çıktı! Binlerce yıldır çözülemiyordu, herkesi böyle kandırmışlar...
Mısır Piramitleri hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddiaya konu olan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya atılan son bilgi sizi oldukça şaşırtacak. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler...
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Mısır Piramitleri, Mısır'da yer alan eski piramit şekillerde yapılar. Mısır'da 100'den fazla piramit var. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta Krallık Dönemi'ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiş. Bilinen en eski piramit 3. Hanedan döneminde inşa edilen Basamaklı Piramit. Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmış. Ayrıca bu yapılar dünyanın en eski şekilli taşlardan inşa edilmiş yapısı. Yapımda çalışan işçiler piramitlerin sırrını bildikleri için yapım bittikten sonra öldürülmüşler.
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En çok bilinen piramitler Gize'de bulunmuş. Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en büyük yapılardan. Gize Piramitleri'nin en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olarak görülmekte… Orta ve Güney Amerika'da Mayalar, Aztekler ve İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmış ama gerçek piramitler Mısır'dakiler... Yunanca ‘pyramis’ sözcüğünden türemiş olan piramitlerde genellikle taş ya da tuğla kullanılmış. Dörtgen bir taban üzerinde yükselen piramitlerin üçgen biçimli dört kenar yüzeyi tepede bir noktada birleşir.
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En tanınmış piramitler, Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan üç piramit. Bu piramitler 4. hanedan döneminden (İ.Ö. 2575-2468) kalmış. En büyüğünü Yunanca adıyla Firavun Keops yaptırmış. Keops Mısırlılar'ca ‘Khufu’ olarak adlandırılır. Keops Piramidi'nin taban kenarları yaklaşık 230 metre ve yüksekliği 146 metredir. Ama dış kaplaması aşındığı için bugün yüksekliği 9 metre daha düşüktür. Kayalık bir zemine oturan piramidin dış bölümü kireç taşı ve granitten yapılmıştır. Tüm yapıda her biri ortalama 2,75 ton ağırlığında toplam 2,3 milyon taş blok kullanılmıştır.
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Piramitlerin nasıl yapıldığına dair ilginç bilgi
Amsterdam Üniversitesi araştırmacılarının gizemli Mısır Piramitleri'nde yaptıkları araştırmada ıslak kum bulunduğu ve bu bileşenin piramit yapımına karşı önemli bir ipucu olduğu belirtildi. Araştırmacıların yaptıkları açıklamalara göre gerekli kum ve su miktarının bileşenlerinde gerekli sertleşmeyi oluşturacağı iddia edildi.
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Yapılan deneyler ve gerekli kum su birleşenlerinin test edildiği araştırmada çöl kumunun gerekli su miktarı katılarak yoğun baskı uygulanması sonucu bekletilmesi ile normal kuma göre 2 kat daha sert bir birleşene sahip olunduğu belirtildi.
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Yapılan araştırmalara göre gizemli piramitlerin inşasında kum yığınlarının gerekli miktarda su miktarı ile birlikte kat kat yukarı doğru bekletilip gerekli sertliğe ulaşan kayaların kat kat yukarı doğru inşa edilerek piramitlerin yapıldığı hakkında yeni bir teori ortaya atıldığı belirtildi. Deneyler kumun rutubetinin doğru miktarda gerekli çekme kuvveti uygulanarak yapıldığı test etme üzerine olmuştur. Teorilerini test etmek için, fizikçiler kum bir tepsiye Mısır kızağın bir laboratuvar versiyonunu yerleştirdi.
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Bu kum su miktarının bir fonksiyonu olarak, gerekli çekme kuvvetini ve kum sertliğini belirleyici bir kuvvete sahip olduğu belirtildi. Çok daha güçlü bir kum kayası elde etmek için belirli bir hacmi olan kum kayaların bir areometre ile ölçülerek uygulanan sertliğinin ölçüldüğünde istenilen sertliğe ulaştığı belirtildi.
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Mısır'ın dirilişi: 17 gizli piramit!
Geçtiğimiz yıllarda da dünyanın yörüngesindeki uyduların kızılötesi teknolojiyle çektiği fotoğraflarda, Mısır'da 17 piramit daha tespit edilmişti. Kumlar altındaki o piramitler ve çevrelerindeki antik şehir, gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
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Antik Mısır medeniyetinin görünen kısmı dünyayı büyülemeye yetiyordu ama dahası da var. Çölün kumları altında, yer üzerinden de büyük bir zenginlik olduğu, kızılötesi teknolojiyle çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. O kumların altında tam 17 piramit bulundu. Sadece bu da değil...
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1000 mezar ve 3 bin antik dönem evi de o piramitlerin yakınlarında gün ışığına çıkacakları günü bekliyor. Araştırmayı Amerika'daki Alabama Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın desteğiyle yaptı.
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Yerkabuğunun 700 km dışında, dünyanın yörüngesinde dönen teleskopların çektiği binlerce fotoğraf dünyaya gönderildi. Teleskopların kameraları, 1 metre çapındaki objeleri görebilecek kadar hassastı.
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Şimdi, o görüntülerde saptananlar Mısır'daki kazılar da teyit ediyor. Mısır'ın Sakkara bölgesinde yapılan ilk kazıda ortaya bulunan bir ev, kızılötesi teknolojiyle çekilen fotoğraftaki görüntünün birebir aynısı çıktı. Arkeologların tespit edilen 17 piramidin ikisi için yaptığı ön kazılar da, görüntüleri doğruluyor.