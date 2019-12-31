Burcunuza göre seyahat... 2020'de size hangi bölgeler iyi gelecek

TERAZİ / Güney Afrika ya da Avrupa büyük anlam ifade edecek Yorucu bir 2019 yılı geride kaldı. Yeni yılda çok daha planlı ve organize olmalısınız. Çok ülke görmeyi veya daha önce gitmediğiniz şehirleri gezmeyi hedeflemelisiniz. İnsanların değersiz davranışlarını düşünüp kendinizi üzmek yerine gezin ve hareket edin. Bu yıl astrokartografi haritanızda Nijerya ve Güney Afrika sizin için çok ilgi çekici görünüyor. Bu alanlarda hayat görüşünüz ve bakışınız büyük bir değişime uğrayabilir. Roma ve Prag da sizin için çok büyük anlamlar ifade edecek. Koordinatlarınıza düşen bu ülke veya şehirlerden birini bile ziyaret etmeniz 2020 akışınızda önemli değişimler yaratabilir.