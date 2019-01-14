Bulutların üstündeki 'Kayıp Dünya'! Keşfedilenler bilim insanlarını çok şaşırttı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bulutların üstündeki 'Kayıp Dünya'! Keşfedilenler bilim insanlarını çok şaşırttı...
Amazon ormanlarında bulunan Roraima Dağı dünyanın en ilginç dağlarından biri. 'Kayıp dünya' olarak adlandırılan bu eşsiz dağ bünyesinde başka yerde bulunmayan canlıları barındırıyor. Üstelik bölgede yaşayanların dağla ilgili ilginç bir inanışı da var. İşte bulutların üstündeki eşsiz güzellik Roraima...
Amazon ormanlarında bulunan Roraima Dağı dünyanın en ilginç dağlarından biri. 'Kayıp dünya' olarak adlandırılan bu eşsiz dağ bünyesinde başka yerde bulunmayan canlıları barındırıyor. Üstelik bölgede yaşayanların dağla ilgili ilginç bir inanışı da var. İşte bulutların üstündeki eşsiz güzellik Roraima...
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
2 / 21
Brezilya ve Venezuela arasında, Amazon ormanları içerisinde bulunan Roraima Dağı (Kuvars Dağı), dünyanın en gizemli yerlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Adeta sanatkâr bir el tarafından yapıldığı izlenimi veren Roraima Dağı, gökyüzüne doğru fırlayan yapısıyla masalsı bir görünüme sahip olmasının yanı sıra sakladığı gizemleriyle 'kayıp dünya' olarak adlandırılıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 21
Amazon ormanlarının ortasından fırlayan ve bulutların üzerine çıkan bu dağ 2 bin 770 metre yüksekliğinde. Son derece sert kuvars taşından oluşan bu ilginç dağ bir mimarın elinden çıkmış görüntüsü veriyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 21
Bu görüntü yüzünden yerliler, uzun süre bu dağı burada yaşayan insanların yapmış olabileceğini düşündüler.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 21
Ancak bu tezi doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı. Bu sarp ve çıkılması çok zor olan dağın sadece görünümü değil zirvedeki esrarengiz coğrafi farklılıkları da bir türlü çözülemedi.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 21
BİLİM İNSANLARINDAN İLGİNÇ TEORİ Dünya’da çok az bölgede bulunan, oluşum şekli ve şu andaki görünümü itibariyle kuvars dağlar dünyadaki diğer dağlardan çok farklı. Bilim insanları kuvars dağların oluşumuna bir teori üzerinde duruyorlar. Dünyada milyarlarca yıl önce tüm kıtalar bir bütün kara parçasıydı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 21
Afrika Kıtası Amerika’dan koptuktan sonra Afrika Kıtası’dan Güney Amerika’ya doğru su kütleleri akmaya başladı. Meteorların çarpmasıyla Güney Amerika’da oluşan büyük çukurlar su kütlelerinin taşıdığı toprakla dolmaya başladı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 21
Geçen milyon yıllar boyunca bu çukurlarda biriken toprak magmanın da etkisiyle taşlaştı. Bölgede oluşan erozyonlar çukurların etrafındaki daha yumuşak toprağı aşındırınca çukurları dolduran ve artık taşlaşmış olan yapı bölgede ayakta kalmayı başardı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 21
Geçen milyon yıllar boyunca rüzgârın da aşındırmasıyla bu yapının zayıf kısımları aşındı ve aşağı doğru çöktü. Bunun sonucunda kuvars dağlar bugünkü şeklini aldı. Kuvars dağları Güney Amerika’daki birkaç ülke dışında, Afrika’da bulmak mümkün. Ancak Afrika’daki kuvars dağlar oldukça alçak (100-200 metre yüksekliğinde).
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 21
Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor. Bazı yerleri saf granitten olan Roraima Dağı sadece kendi yapısıyla ve görüntüsüyle değil üzerinde yaşayan canlılarla da şaşırtıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 21
Dünyanın en küçük kurbağası bu dağın zirvesinde yaşıyor. Ayrıca dağda yaşayan bitki ve hayvanları buradan başka yerde görmek mümkün değil.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 21
Başka yerlerde görülmeyen çok ilginç bitki ve hayvan örnekleri bilim adamlarının ilgisini bölgeye çekiyor. Adeta ayrı bir dünya gibi kendine has bir hayatın akıp gittiği dağın tepesinde yer alan kayaların, tepede sert esen rüzgârlar sebebiyle oluştuğu düşünülen ilginç şekilleri de görenleri hayrete düşürüyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 21
Kuvars Dağı’nın temel maddesi olan kuvars kayaları ve kuvars yatakları, depremlerin oluşumu konusunda da araştırmalara konu oluyor ve araştırmacıların yoğun dikkatini çekiyor. Nükleer santraller, büyük fabrika ve tesislerin güvenli bölgelere inşa edilmesinden, büyük barajların yapısal ihtiyaçlarına kadar birçok konuda önemli ipuçları sağlayabileceği düşünülen araştırmalar kuvars yatakları üzerinde yoğunlaştırılıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 21
Yani Roraima Dağı da bu araştırmalara konu olabilecek yerler arasında bulunuyor. Dağın zirvesi gün boyu sis altına kalabiliyor. Güneş açtığında ise kavurucu oluyor. Burada havanın ne zaman değişkenlik göstereceği belli değil.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 21
Ayrıca dağda ilginç görünüme sahip su birikintileri de var. Bunlardan biride jakuziyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yalnız bu bölgede su aşırı soğuk. Tek şansınız güneşin olması ve soğuğu minimuma indirmesi.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 21
YERLİLERİN TUHAF İNANIŞI Yıllar önce Venezuela’da Kukenan ve Tek nehirlerinin kıyısında büyük bir kabile yaşarmış. Bu kabile dalları göklere kadar uzanan dev gibi bir ağacın etrafında hayatlarını sürdürürlermiş. Uzak diyarlardan bir genç ağaç kökünü görmek için yola koyulmuş. Yağmur ormanlarını aşarak bu kabilenin yaşadığı bölgeye ulaşmış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
17 / 21
Bölgeye gelen genç kabilenin şefinin kızına âşık olmuş. Şef bu ilişkiye karşı çıkmış. İki genci öldürmek için ağacın gövdesine bağlamış. Gençleri yakmak için yakılan küçük ateş gençlerin ruhlarıyla büyümüş ve tüm ağacı sarmış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
18 / 21
Kabile bu ateşi söndüremeyince tüm ağaç simsiyah olana kadar yanmış ve tüm meyveleri etrafa saçılmış.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
19 / 21
Bu yangın sonrası ağaç köke yakın bir yerden kırılınca gövdesi Canaima Bölgesi’ne düşmüş. İşte bu dev ağacın kalan kökü Roraima Kuvars Dağı, Canaima Bölgesi’ne düşen gövdesi de Auyan Kuvars Dağı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
20 / 21
Etrafa saçılan meyveleri de diğer küçük kuvars dağları oluşturmuş. Bu etkileyici dağa ziyaret gerçekleştirenlerin sayısı çok az. Güvenlik önlemlerinin tam olarak alınamaması buna örnek olarak gösterilebilir. Ama bu, maceraperest gezginlerin bu eşsiz dağa çıkmasına engel değil.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
21 / 21
Dağa ilk tırmanan kişi ise bir İngiliz ve şimdilerde birçok dağcı ondan ilham alarak buraya tırmanmaya çalışıyor. Bu doğa harikasını görmek ve deneyimlemek için birçok kişi can atıyor.