Bu yıl resmi tatilleri 27 güne çıkarmak mümkün! İşte uzman isimlerden 7 öneri...

Özellikle yaz aylarında trekking yapmak muhteşem olacak ve kendinizi büyülü bir yaz rüyasında bulacaksınız. Ayrıca bisikletle dolaşabilir ya da gölde tekneyle turlayabilirsiniz. Etrafındaki kasabalar da keşfedilmeyi bekliyor. Kimi zaman bir göl ya da küçük bir nehir, kimi zaman da otlayan ineklerin çıngırak sesleri ya da masal gibi evler durduracak sizi. Bölgeye gitmenin en kolay yolu Venedik’e uçmak! Sonrası 2.5 saat sürüyor. Bir diğer seçenek de Milano’dan ulaşmak. Bu da 4.5 saatlik bir yolculuk...