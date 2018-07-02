Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu yazın yükselen yıldızı! Deniz, kum ve güneş üçlüsü burada bir başka güzel...
Küçük ve mütevazı bir ağaç evde yaşamak için her şeyinizi verebilir misiniz? Rüyadan uyanmak istemediğim çok yer oldu ama buradaki hafiflik bir başka. Fethiye var olan enerjisi ve ‘Doğadan mutluluk’ felsefesiyle kendini son zamanlarda hızlı bir ivmeyle çekim merkezi haline getirdi. Size dört farklı deneyimimle Fethiye’yi anlatacağım… İşte size Fethiye gezi rehberi…
Küçük ve mütevazı bir ağaç evde yaşamak için her şeyinizi verebilir misiniz? Rüyadan uyanmak istemediğim çok yer oldu ama buradaki hafiflik bir başka. Fethiye var olan enerjisi ve ‘Doğadan mutluluk’ felsefesiyle kendini son zamanlarda hızlı bir ivmeyle çekim merkezi haline getirdi. Size dört farklı deneyimimle Fethiye’yi anlatacağım… İşte size Fethiye gezi rehberi…
Fotoğraflar: Ezgi Kopuz, Alamy
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Fethiye’nin doğasının dönüştürücü gücü var. Fark ettirmeden, çakıl taşlarının arasından sızan deniz suyu gibi… Dış dünyadan soyutlayan filtresiz güzellikleri bir arada toplayan elektrik mavisi ve ferah yeşil tonlamalarıyla içten ve huzurlu bir tatilin yolu bu yaz Ege’nin ilk yıldızından geçiyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Dört ayrı deneyimle Fethiye 1- Faralya’da kendinizden izler sürün Her gün tek bir manzaraya uyanma hakkım olsaydı, ilk tercihim hiç düşünmeden Faralya’da Kabak Koyu olurdu.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Likya yolu üzerindeki Avalon Bungalows’da gün doğumunu izleyerek uyanmak harika… Yemyeşil orman kokusunun hüküm sürdüğü mutlak ve çok tatlı bir sükunet var burada.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Kusursuzluk ütopyasına yakın, turkuaz suların üstünde titreşen güneşin ılık yansımaları, peşinden gittiğim duyguların sansasyonel dalgasıyla sanki aynı dili konuşuyor gibiydi…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Düşünsenize tek başınıza, sevdiğiniz müziğin melodisi arkadan gelirken, bungalov evinizde bir zaman kapsülünde gibisiniz.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Sonsuzluk havuzundan ufka baktığınız an, sanki zaman durmuş ve kendinizle monolog halindesiniz. Aslında her şey kendini keşfetmekle başlıyor.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Vücudumun, kalbimin ve ruhumun dinlendiği bu adreste hiç abartısız tek başımayken geçirdiğim en sakin ve mutlu anları yaşamış olabilirim. Gelecek sefer Likya Yolu'nun peşinden gidip, kamp hayatı beni bekliyor ve çadırım şimdiden hazır.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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2- Turkuaz suların tadını çıkarın Ege’nin suyuna hayran olmamak elde değil. Fethiye’de her koy kendine has modda. Kabak Koyu kampçılar, sevgililer, arkadaşlar için biçilmiş kaftan. Buradan tekne ile önce Kelebekler Vadisi’ne gidilmeli…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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İlk sualtı keşfimi, 7 metre derinliğe dalış yaparak burada yaşadım, sanki sadece benimdi, denizyıldızları, rengârenk balıklar, caretta carettalar, su baloncukları, kayalıklar, baş döndürücü derinlik ve bu mutluluk sebebi sahil...
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Kelebekler vadisinde suya karışmak gözde aktivitelerimden biri oldu. Balık-ekmeğinizi de yedikten sonra, Cennet Koyu var sırada… Türkiye’deki bu güzellikleri görünce çok uzaklara gitmeye, egzotikliğe bazen gerek yok diyorum.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Tamamıyla bakir bir plajda, kum, dalga sesleri ve sadece siz… Partiler de eksik olmuyor, şansınız varsa denk gelebilirsiniz.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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3- Kalp atışlarınız Ölüdeniz’de hızlansın Kim bulutların üstünde oturmak istemez? Yamaç paraşütüne hayır demek çok güç. Küçük yaşlarımdan beri hayaliyle yaşadım, bulutlara hayranım.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Babadağ’dan 1700 metre yükseklikten atladığımız ve yükseldiğimiz sırada pilot Ali bana “Anı Yaşa” derken ikimiz de ne demek istediğini çok iyi biliyorduk.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Sürreel bir manzaraya bakarken, rüzgarın dağların ve bir tutkunun ortaklaşa yaşattığı hoş bir jest…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Skysports ve pilotları yamaç paraşütü için oldukça deneyimli. Gopro da Ölüdeniz’i seviyor, havalı fotoğraf kareleri renkli ve heyecan verici tecrübenizi yansıtacak.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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4- Göcek’te 12 adaların büyüsüne kapılın Beklentiniz ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Çünkü o kadar büyüleyici bir atmosferi var son keşfimin. D-Resort Göcek kalınabilecek en güzel otellerden biri..
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Konforundan ziyade, sabahın ilk ışıklarıyla kendinizi Q-Lounge’da denize girerken bulabilirsiniz, istemeden ayaklarınız sizi oraya götürecek…
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Akşam Göcek sahilinde yürüyüş yapın ve akşam yemeğiniz için Özcan Restaurant’da yapacağınız keyif, anlarınıza ağız dolusu mutluluk yaratacaktır.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Diğer güne uyanıp kahvaltınızı yaptıktan sonra, artık denizi daha derinden kucaklamak isteyeceksiniz.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Mis kokulu orman esintisi size rehberlik ederken, tekne ile 12 adalar turu bir günden daha fazla ne bekleyebilirsiniz sorusunun mavi ve yeşil aromalı cevabı.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Doğa ananın hiç yadsımadan doğaya yerleştirdiği enstalasyon harikası, Göcek.
Ezgi KOPUZ / Instagram: @ezgikopuz
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Sarsala Koyunda günün son ışımalarını içinize çekin ve balık için lezzetli bir adres olan Sarsala Restaurant’ın mezeleri, taptaze kokan gecenin ilerleyen saatlerinde sohbetiniz koyulaşmaya yakın lezzetli bir dokunuş katacaktır.