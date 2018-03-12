Bu ülkeye en çok Türkler gidiyor! Nedeni ise…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burkina Faso bir Batı Afrika ülkesi… Onu özel kılan ise etnik çeşitliliği, gelenekleri, sanat değerleri, çok sayıda kültürel etkinlikleri… Bunlar dışında kabile yaşamları, yeraltı kaynakları, timsah gölleri ve safari yapılabilecek hayvanat bahçeleri gibi birçok doğal güzellikleri de bulunuyor. Burkina Faso’yu ise en çok ziyaret eden Türkler. Peki neden? İşte varlık içinde yokluk çeken Burkina Faso hakkında ilginç bilgiler.
Burkina Faso bir Batı Afrika ülkesi… Onu özel kılan ise etnik çeşitliliği, gelenekleri, sanat değerleri, çok sayıda kültürel etkinlikleri… Bunlar dışında kabile yaşamları, yeraltı kaynakları, timsah gölleri ve safari yapılabilecek hayvanat bahçeleri gibi birçok doğal güzellikleri de bulunuyor. Burkina Faso’yu ise en çok ziyaret eden Türkler. Peki neden? İşte varlık içinde yokluk çeken Burkina Faso hakkında ilginç bilgiler.
Fotoğraflar: Alamy
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Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi Burkina Faso...
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Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuş.
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Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşanmış, 4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara önderliğinde devrim gerçekleştirilmiş.
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Ülkenin adı da devrim neticesinde Burkina Faso olarak değiştirilmiş. Ülkenin başkenti Ouagadougou…
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Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında bulunan Burkina Faso, 13 bölge ve 45 şehirden oluşuyor.
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Kayıtlara göre 18 milyonluk nüfusun yüzde 70'i Müslüman... "Onurlu insanların yaşadığı anayurt" anlamına gelen Burkina Faso'da, Fransızcanın yanı sıra 63 kabile dili konuşuluyor.
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Bu dillerden Moore, Fulfulde ve Dioula ülkenin resmi dilleri olarak anayasada yer alıyor.
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Para birimi CFA Frangı olan ülkede şehir içi ulaşımı ağırlıklı olarak motosiklet ve bisikletle sağlanıyor.
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Ülke altın, fosfat, bakır ve magnezyum gibi birçok yeraltı zenginliğine sahip.
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Bu kaynakları Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ait şirket gün yüzüne çıkarmak için aralıksız çalışıyor.
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Ülkedeki insanlar yüzde 90'ını tarımsal çalışmalarla geçimini sağlıyor.
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Varlık içinde yokluk çeken ülkenin rezervleri işleyebilecek milli şirketi bulunmuyor.
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Burkina Faso'da Türkiye, insani yardımlarıyla ön plana çıkıyor. Ülkede her yıl binlerce çocuk çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.
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Çocukların yalın ayak gezdiği ülkede, kendilerine yardım eli uzatan Türkiye'ye ve Türk halkına ayrı bir sempati duyuluyor.
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Burkina Faso turizm açısından pek tanınmasa da hemen hemen her yıl binlerce insanı ağırlıyor.
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Ülkeye en çok Türkiye'den vatandaşlar geliyor. Türkiye'den gelenler insani yardımlar için burada bulunuyor.
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Ülkeye gelen turistler en çok timsah gölleri ve safari yapılabilen hayvanat bahçelerini ziyaret ediyor.
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Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan timsah gölü ve hayvanat bahçelerinde bakıcıların gözetiminde hayvanlarla fotoğraf çektirilebiliyor.
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Turistler, timsahları belli bir ücret karşılığında tavukla besleyebiliyor, hayvanat bahçesinde de hayvanların fotoğrafını çekmek için belli bir ücret ödüyor.
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Buna rağmen ülkede turizmden elde edilen gelir bütçenin çok az miktarını karşılıyor.
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Bu ülkeye seyahat etmek isteyen kişiler, ilk olarak vize konusunda düşünmekte. Vize muafiyeti yalnızca diplomatik pasaportlar için bulunan ülkelerden biri olan Burkina Faso, özellikle turistik geziler için çok sık ziyaret edilmekte...
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Siz de gidiş amacınıza bağlı olarak farklı vize alternatiflerinden faydalanabilirsiniz.
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Vize çeşitlerine bağlı olarak teslim etmeniz gereken evraklar da değişkenlik göstermekte…
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Burkina Faso vize çeşitlerine göz gezdirildiğinde Türkiye’den yalnızca turistik ve ticari vize verildiğini göreceksiniz.
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Dolayısıyla başvurularınız esnasında bu iki alternatiften birini seçebilirsiniz.
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Turistik vize almak istediğinizde evraklarınızı eksiksiz teslim etmeniz yeterli...
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Sonrasında 7 ya da 10 gün içerisinde rahatlıkla vize temininiz sağlanmış olacak.