Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu ülkede herkese bedava ev veriliyor! Nedeni çok ilginç, tek şart ise...
Birinin size bedava ev verme olasılığını muhtemelen hayatınızda hiç düşünmemişsinizdir. Bir de bu ev Japonya’daysa… Bu durum CNN ve Pultizer Center’ın haberine göre gerçek. Peki nasıl oluyor ve daha da önemlisi neden bu evler bedavaya veriliyor? İşte detaylar…
Birinin size bedava ev verme olasılığını muhtemelen hayatınızda hiç düşünmemişsinizdir. Bir de bu ev Japonya’daysa… Bu durum CNN ve Pultizer Center’ın haberine göre gerçek. Peki, nasıl oluyor ve daha da önemlisi neden bu evler bedavaya veriliyor? İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Japonya dünyadaki en ilginç ülkelerden biri… Kendilerine has kültürleri, muhteşem yemekleri, teknoloji konusundaki başarılarıyla hep popülerler. Son zamanlarda ülkemizden birçok gezgin bu güzel ada ülkesinin yolunu tutuyor.
Hürriyet Seyahat
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Yalnız şu sıralar ilginç bir durum söz konusu, bedava ev… Aslında ‘Bedava ev’ kalıbı biraz aldatmaca gibi duruyor. Ama değil. Japonya alışılmadık bir mülkiyet sorunuyla karşı karşıya…
Hürriyet Seyahat
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Evlerin sayısı Japonya’da artık o kadar fazla ki, yeterince insan olmadığı için bu evlerden bazıları boşta kalmaya başladı. Japonya Politika Forumu’na göre 2013 yılında 61 milyon ev ve 52 milyon hane vardı.
Hürriyet Seyahat
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Ve açıklamaya göre bu durum daha da kötüye gidiyor. Nüfus ve Sosyal Güvenlik Ulusal Enstitüsü’ne göre, Japonya nüfusunun 2065 yılında 127 milyondan 88 milyona düşmesi bekleniyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu da daha az insanın evlere ihtiyacı olacağını gösteriyor. Gençlerin de şehirlerde çalışmak için kırsal bölgelerden ayrılmaları, Japonya’nın kırsal kesimlerini adeta boş ‘hayalet evleri’yle dolu bölgeler haline getiriyor.
Hürriyet Seyahat
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Böyle evlerin bulunduğu kırsal alanları Japonlar ‘akiya’ olarak adlandırıyor.
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2040 yılında 900’e yakın Japon köyü ve kasabası yok olacak! 2040 yılına gelindiğinde, Japonya genelinde 900’e yakın kasabanın ve köyün artık bulunmayacağı tahmin ediliyor.
Hürriyet Seyahat
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Okutama bölgesi de bu yok olacağı tahmin edilen bölgelerden biri. Bu bağlamda mülkiyeti ücretsiz şekilde vermek, buraları yaşatmak için daha mantıklı görünüyor.
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Bölgenin yeniden canlandırılmasını desteklemek ve yok olmasını önlemek için kurulan Okutama Gençliğini Canlandırma (OYR) derneğinden Kazutaka Niijima “2040 yılına kadar yok olması beklenen üç Tokyo kasabasından birinin de bizim burası olduğunu görebiliyoruz.” diyor.
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Naoko ve Takayuki Ida çifti üç çocuklarıyla birlikte Naoko’nun anne ve babasının evinde yaşıyorlarmış. Naoko şöyle diyor: “Bu yeni evimiz için çok fazla bakım ve onarım yapmamız gerekti.
Hürriyet Seyahat
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Ama olsun, biz hep kırsal bir alanda bulunan böyle büyük bahçeli bir evde yaşamak istemiştik…” Çift bu evi aynı zamanda bir kafeye de dönüştürmüş ve artık hayatlarını burada idame ediyor.
Hürriyet Seyahat
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Naoko ve Tajayuki Ida çiftinin bedava evi aldıkları yer olan Okutama kasabası, Tokyo şehir merkezine trenle iki saat uzaklıkta. 1960’larda, 13 binden fazla nüfusa sahip bu yerde kerestecilikle geçiniliyordu.
Hürriyet Seyahat
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Ancak kendi yağında kavrulan bu küçük kasaba, 1990’dan sonraki ekonomik gelişmeler ve değişimler doğrultusunda büyük bir nüfus kaybı yaşadı ve bugün burada yaşayan kişi sayısı beş binlere kadar düştü.
Hürriyet Seyahat
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Kasabadan özellikle gençler büyük şehirlere gittikleri için Okutama gibi diğer pek çok kasaba da burasıyla aynı kaderi paylaşıyor.
Hürriyet Seyahat
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Bedava ev sahibi olmanın ilk şartı 40 yaşından küçük olmak! 2014 yılında Japonya’nın bu ve benzeri durumdaki köy ve kasabaları için ‘akiya bankası’ adında bir düzenleme yapıldı.
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Bu düzenleme yaşlanan ev sahipleri ve onların boş mülkleriyle bu evlerin potansiyel yeni sahiplerini eşleştirmeyi içeriyordu. Japonya’da akiya bankaları artık oldukça yaygın.
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Ancak yine de her bir kasaba kendi koşullarını belirliyor. Örneğin, Okutama’da yeni akiya sakinlerinin bedava eve sahip olması için bu evleri restore etmesi isteniyor.
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Ancak ücretsiz bir ev ya da yenileme yardımı alanlar için 40 yaşın altında olmaları şart koşuluyor.
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Ya da yeni ev sahibi olacak çiftlerden en az birinin 50 yaş altında olması ve 18 yaşın altında da en az bir çocuğunun olması gerekiyor.
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Japonya’daki bedava evler yabancılara da açık! Japonya’daki boş ve bedava evler sadece Japonlar için değil. Bu evlerin yeni sahipleri Japonya dışından da olabilir.
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Bölgedeki halk, kasaba ve köylerinin yaşamaya devam etmesini istiyor. Şu ana kadar New Yorklu ve Çinli insanlar da bu boş evlere ilgi göstermiş.
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Ve boş evler de yavaş yavaş yeni sahipleriyle buluşmaya başlamış.
Hürriyet Seyahat
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2019’un başında bir Filipinli aile de bu boş evlerden birine yerleşecek. Kaynak: CNN, Listelist