Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor

Şehir merkezine 105 kilometre mesafede olan Büyükorhan ilçesindeki Piribeyler tren istasyonu Bursa'nın tek tren istasyonu. Şehirde yaşayan çoğu kimse Bursa'dan tren geçtiğini bilmezken, Bursa-Balıkesir sınırında bulunan istasyon Büyükorhan sakinleri tarafından kullanılıyor. Civar köylüler ve ilçe sakinleri trene binerek bağlı oldukları Bursa yerine Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Ankara ve İzmir'e gidiyor.