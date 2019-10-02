Bu pazarda ‘1 TL’ 2 bin 200 TL’den satılıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Denizli'de iki haftada bir kurulmaya başlanan antika pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pazarda en çok dikkat çekici ürünler ise fiyatı yaklaşık 2 bin 500 TL'yi bulan ve İsmet İnönü döneminde basın antika paralar oldu.
Denizli'de iki haftada bir kurulmaya başlanan antika pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pazarda en çok dikkat çekici ürünler ise fiyatı yaklaşık 2 bin 500 TL'yi bulan ve İsmet İnönü döneminde basın antika paralar oldu.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından kentte ayda iki defa kurulmaya başlanan ‘antika pazarı’ yoğun ilgi görürken, pazarın Ege Bölgesi’nde ilk olduğu öğrenildi.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden de satıcılar pazarda tezgah açarken birbirinden değerli ve güzel eski dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, daktilo, gramofon, televizyon, radyo, kılıç ve para gibi ürünler görücüye çıktı.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında ise özenle korunup saklanan eski paralar oldu.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü zamanında basılan ve özel bir teknik ile kaplanan ‘1 Türk Lirası’ görenleri kendine hayran bıraktı.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Fiyatı 2 bin 200 TL’yi bulan parayı koleksiyonerler dikkatle inceledi.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Para koleksiyoncuları ayrıca paranın nasıl saklanması ve orijinal olup olmadığını da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Koleksiyoncular özellikle paranın kabartma ve natürelliğinin önemli olduğunu kaydederek ayrıca buruşuk ya da yıpranmış olmamasına da dikkat ettiklerini ifade etti.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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PAZARIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği Başkanı Faruk Demirdöğer, dernek olarak pazar kurmaya karar verdiklerini ve bunun çok iyi olduğunu söyledi.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Demirdöğer, “Pazarımızın ilkini kurduk, kurarken de antika satıcılarımıza sosyal medyadan ulaştık. Onlarda sağ olsun bizleri kırmadı ve ayda iki defa pazar günleri kurmaya karar verdik.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Çevre illerden gelen arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı ve pazarımızı açtık dedi.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Antika pazarı ayda iki defa Pazar günleri İncilipınar Mahallesi kapalı pazar yerinde açılacak.