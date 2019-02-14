Bu otelde dokunduğunuz her şey satılık

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Konya'da 3 yıldır hizmet veren özel tasarım butik otelde, misafirlere kullandıkları veya gördükleri her eşyayı satın alma imkanı sunuluyor. Öyle ki, kaldığı odanın yatağını satın alan bile var. İşte Konya'daki ilginç otelle ilgili detaylar...
Konya'da 3 yıldır hizmet veren özel tasarım butik otelde, misafirlere kullandıkları veya gördükleri her eşyayı satın alma imkanı sunuluyor. Öyle ki, kaldığı odanın yatağını satın alan bile var. İşte Konya'daki ilginç otelle ilgili detaylar...
Fotoğraflar: AA
Anadolu Ajansı
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Hem otantik hem de modern eşyalar kullanılarak dekore edilen otelde, çağın popüler eşyaları, modern tarzı yansıtan perdeler, tabureler, sandalyeler ve koltukların yanı sıra eski saatler, köy evlerinde kullanılan testiler, sandıklar, aynalar, antika halı ve kilimler bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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Mevlana Türbesi'nin yanı başında bulunan, kafe bölümündeki 200 yıllık dergah kapısı ile ziyaretçilerini şaşırtan otel, rengarenk dekorasyonuyla da ilgi görüyor.
Anadolu Ajansı
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Hayatının 10 yılını bir otel odasında geçiren, otelin 42 yaşındaki sahibi Ömer Sunar, bu sürede bir müşteri olarak yaşadığı tecrübeleri işletmesindeki hizmetlere yansıtıyor.
Anadolu Ajansı
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Otelin sahibi Ömer Sunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatına Konya'da bankacılıkla başladığını, 6 yıl sonra İstanbul'a taşınarak yatırım şirketlerine danışmanlık yaptığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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"Bana ciddi anlamda birikim kazandırdı" İstanbul'da yaklaşık 10 yıl yaşadığını belirten Sunar, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"35 yaşıma geldiğimde 10 senedir otel odasında ikamet eden biriydim. Evim yoktu ve benim için İstanbul'da en kolayı otel odasında yaşamaktı. Ben turizmci değilim açıkçası.
Anadolu Ajansı
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3 yıldır çeşitli ödüller alan, önemli platformlarda 9,5 puanla 'Olağanüstü oteller' kategorisinde yer alan bir otelin sahibiyim.
Anadolu Ajansı
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10'uncu yılı bitirdiğimde otel işletmekten hiç anlamazdım, nasıl yapılacağına dair hiçbir fikrim yoktu ama nasıl yapılmayacağını çok iyi biliyordum.
Anadolu Ajansı
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Otelde uzun yıllar misafirlik tecrübesi bana ciddi anlamda birikim kazandırdı."
Anadolu Ajansı
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Otel açmaya karar verme sürecini anlatan Sunar, "Bir pazar sabahı yine bir otel odasında uyanıp baktım, duvardaki tablo benim değil, televizyonun markasını ben seçmedim, eşyaların hiçbiri bana ait değil, yapay bir hayatım var. O gün vazgeçtim o hayattan." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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"Yaşanmışlıklarımı bu otele yansıttım" Sunar, tecrübelerinden yola çıkarak Konya'da bir otel açmaya karar verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Anadolu Ajansı
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"Otelin dekorasyonu için titiz bir çalışma yürüttük. Burası insanların hayatlarında pek birebir görmedikleri şeylerle dolu. Dünyanın birçok yerini dolaştım.
Anadolu Ajansı
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Yaşanmışlıklarımı bu otele yansıttım. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki gözlemlerim, otelin eskiyle yeni, etnikle modern karışımı bir dekorasyona sahip olmasını sağladı.
Anadolu Ajansı
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Avustralya ve Amerika'daki dekorasyon dergilerinden insanların en çok beğendiği renkleri araştırdık ve bu renkleri otelimizin her köşesinde kullandık.
Anadolu Ajansı
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En çok beğenilen 25 rengi kullandık. Her yatak odasını farklı renk yaptık. Camilerin minarelerini süsleyen nakkaşlar, her odanın tavanına farklı renklerle desenler yaptı."
Anadolu Ajansı
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Kaldığı odanın yatağını satın aldı Eskiyle yeniyi bir arada kullanarak farklı bir mekan hazırladıklarını ifade eden Sunar, şunları kaydetti:
Anadolu Ajansı
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"Eşyaları eskicilerden ve antikacılardan alıyorum. Yaşanmışlığı olan eşyaları çok seviyorum. Burası adeta bir antika deposu. Misafirler buraya geldiklerinde önce büyük şaşkınlık yaşıyor. Çünkü içeride birçok rengi ve objeyi bir arada görüyor.
Anadolu Ajansı
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Şaşkınlığın ardından bunları yanında götürebilme şansı misafirler için keyifli bir serüvene dönüşüyor. Bu oteli ziyaret edenler için içeride adeta bir hazine, define avı başlıyor. 'Ne alabilirim' diye her şeyi inceliyorlar.
Anadolu Ajansı
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Bu otelde dokunduğunuz bütün eşyalar satılık. Şu ana kadar beni şaşırtan iki şey oldu. Konyalı bir hanımefendi otele gelip kahvaltı yaptı. Akşama kadar burada kaldı, kitap okudu, geceyi de burada geçirmeye karar verdi. Sabah kaldığı yatağı satın almak istediğini söyledi ve satın aldı. İstanbul'dan bir misafirimiz kaldığı odanın perdesini satın aldı."
Anadolu Ajansı
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Sunar, misafirlerin beğendikleri her şeyi satın alabileceklerine işaret ederek, "En çok satın alınanlar küçük kırlentlerimiz. Gerçek antika kilimlerden yastıklar yapıyoruz. Yılda yaklaşık 350 tane satıyoruz. Kurumsal kokumuzu bile satın alanlar oluyor. Buraya gelen herkesi, evimize gelen misafirler gibi görüyoruz. Buradan ayrılırlarken arkalarından su dökerek uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.