Bu köyde yaşayanlar zengin oluyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çin'in en ünlü köyü olarak bilinen Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, dünyanın en zengin köyü durumunda. Yıl boyunca turist ağırlayan bu köyde yaşam kalitesi oldukça yüksek… İşte dünyanın en zengin köyünden detaylar…
Çin'in en ünlü köyü olarak bilinen Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, dünyanın en zengin köyü durumunda. Yıl boyunca turist ağırlayan bu köyde yaşam kalitesi oldukça yüksek… İşte dünyanın en zengin köyünden detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, dailymail, BBC, World Records Union
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Huaxi köyünde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, köy aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerine sahip.
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Ülkenin kuzeyindeki Çin Seddi'nin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehre, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan en bilinenleri.
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Köyün ağır sanayiden, tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi bulunurken, mal varlıklarından elde edilen kazanç fazlası köylüye paylaştırılıyor.
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Hatta geçtiğimiz yıllarda köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece teşebbüs ya da kuruluş gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları.
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Çin'de 2003 yılında 10 milyar Yuan'lık gayri safi milli hasılasıyla en zengin köy unvanını alan Huaxi, imece usulü çalışarak yeni yeni başlattığı turizmiyle de yılda ortalama 2 milyondan fazla turisti ağırlıyor.
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Üst düzey yetkilisinden, normal ailelerine kadar tam anlamıyla bir halkla ilişkiler örneği sergileyen köy, misafirlerin her ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.
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Yani aslında kendi ifadeleriyle "küresel anlamda açılan köy" global dünyanın gereklerine uyarak ciddi bir PR çalışması yapıyor. Köyün diğer bir ilginç yanı da iki adet helikoptere sahip olması.
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Huaxi'deki helikopter pistinde bulunan ve daha çok turistik amaçlı kullanılan helikopterlerin yanı sıra köyün kıtalar arası taşımacılık yapan iki adet dev yük gemisi bulunuyor.
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Köyün hemen yanında bulunan banliyölerde, Çin'in diğer bölgelerinden gelen çok sayıda işçi yaşıyor. Bu işçiler köyün temel gelirini sağlayan fabrika ve tesislerde çalışıyor.
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Köyü kuran ve bu hale gelmesini sağlayanların başında gelen ve kendi tabiriyle "köyü uyuyan bir tarım havzasından gelişmiş bir sanayi merkezine çeviren" 84 yaşındaki eski muhtar Vu Rınbao, binanın, köyün tamamen kendi geliriyle inşa edildiğini ifade ediyor.
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Köye girildiğinde yolların ve çevrenin çehresi birden değişiyor. Lüks ve geniş villaların yanı sıra lüks otomobiller dikkati çekiyor.
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Günümüzde köyde, ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinin, lüks villaların ve araçların ve hatta bankada 250 bin dolar paranın keyfini süren kayıtlı 2 bin hane var.
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Köyde yaşayanlar sıkı kurallara uymak zorunda, kumar ve uyuşturucu kati suretle yasak, köyde bar, kulüp, disko, internet kafe, karaoke bar, vb. yerler yok.
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Huaxi’den ayrılmak istediğinizde yanınızda hiçbir şey götüremiyorsunuz, zengin biri olsanız dahi sahip olduğunuz kişisel mallarınızı yanınızda götürmenize izin verilmiyor.
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Yaşamını köyde sürdürenler ve hizmetlerinden istifade etmek isteyenler haftanın yedi günü, tatil olmaksızın çoğunlukla köyde bulunan endüstriyel fabrikalarda çalışmak zorunda.
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Köyde yaşayanların kabaca üçte biri gelirlerini demir çelik endüstrisinden kazanıyor,
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Huaxi Brezilya ve Hindistan’dan temin ettiği hammaddeleri işleyip 40’tan fazla ülkeye satıyor.
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Huaxi’nin bir diğer geçim kaynağı ise, hemen hemen köyün tüm kadınlarının çalıştığı tekstil fabrikaları, 80 fabrikanın bulunduğu Huaxi kabına sığmıyor ve diğer köylere doğru genişlemeye başlamış bile.
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Huaxi fabrikalarında sadece köyde yaşayanlar çalışmıyor, köy dışından çalışmaya gelen on binlerce insan var, ayrıca turizm sektörü de iyi bir gelir kaynağı.
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Huaxi gelecek yıllarda turizmin daha da patlayacağını umut ediyor, Çin’in bu model sosyalist köyünü görmek için 2 milyon kişinin geleceği tahmin ediliyor.
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Huaxi’de bulunan villalar tipik bir Amerikan banliyösünü andırmakta ve köyün artan nüfusuna cevap vermek için yeni villaların yapımı devam etmekte.
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Köydeki tek yapılar lüks villalar değil, bunların dışında köyde halka açık bir park, sabit pazar ve bir market de bulunuyor
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Ayrıca birkaç butik, düşük fiyatlarla hizmet sunan restoranlar ve birkaç tane noodle dükkanı bulmak da mümkün,.
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En son olarak, köyün 50. yılı kutlamaları için 470 milyon dolara mal olan ve Çin’in 15. en yüksek binası Longxi Uluslar Arası Oteli açıldı.
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Köyün bu konuma gelmesini sağlayan Wu Renbao ise 18 Mart 2013'te kanser sebebiyle hayatını kaybetti.